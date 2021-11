Estallido social, medioambiente, y las transformaciones sociopolíticas en la competencia nacional de FIDOCS 25

El cine de no ficción local da cuenta de los conflictos y transformaciones sociopolíticas que vive Chile. Esta observación aguda de la realidad se concentra en la Competencia Nacional que, en esta 25º edición de FIDOCS, contará con 5 títulos.

FIDOCS se realizará en Santiago entre los días 1 y 7 de diciembre, con exhibiciones presenciales y online para todo el país en la plataforma web Teatroamil.TV.

Las sedes son Centro Arte Alameda –instalado tras su incendio en el Centro Cultural del Instituto Nacional CEINA–, Cine Arte Normandie y CCC Centro de Cine y Creación. Las entradas, $3.000 general y $1.500 estudiante, se encuentran disponibles en fidocs.cl

Chile en cinco miradas

Este año, los documentales de la sección abordan asuntos como el estallido social, el atentado en contra del medioambiente, la fascinación por la ufología y el horror del incendio de la cárcel de San Miguel, entre otros temas.

Los títulos son:

● Travesía travesti, de Nicolás Videla

● El cielo está rojo, de Francina Carbonel

● Nidal, de Josefina Pérez-García y Felipe Sigal

● Gaucho Americano, de Nicolás Molina

● Espacio Desierto, de Yerko Ravlic

Travesía travesti, de Nicolás Videla

La última función del cabaret Travesti coincide con el estallido social del 18 de octubre de 2019, en Chile. En medio de la revuelta, Anastasia intenta reunir a las exintegrantes de un elenco fracturado, pero Maraca, su mejor amiga, no quiere continuar con la obra. Amnesia, la última artista que quedaba en la compañía, emprende un viaje cinematográfico por archivos y entrevistas de un grupo de amigas cuyas disputas históricas van develando –tras brillos, plumas y canutillos– las complejidades de la amistad, la herencia y la colectividad en este sistema patriarcal.

“Encuentros y desencuentros de un colectivo de travestis donde la obra que representan se mezcla con la realidad hasta perder los límites”, destaca Antonia Girardi, directora de FIDOCS. “Desplegados en un relato que usa eficazmente archivos y testimonios actuales, en donde el director también es uno más del elenco, termina por provocar un efecto inmersivo y magnético. Así, sus dolores y goces, en medio de un país en llamas, se sienten cercanos y vivos”.

El cielo está rojo, de Francina Carbonel

En 2010, 81 reclusos murieron en un gran incendio en la prisión de San Miguel. En el interior, estaban atrapados tras las rejas como ratas; afuera, decenas de familiares que esperaban el inicio del horario de visita miraban impotentes mientras sus seres queridos gritaban pidiendo ayuda. Las puertas permanecieron cerradas.

Girardi la define como “una ópera prima aguda, meticulosa y coherente, pero también muy valiente, necesaria de ver. A través de una propuesta estética arriesgada y con un material de archivo asombroso, cuenta la historia del incendio en la cárcel de San Miguel que en el 2010 dejó 81 muertos. La narración avanza volviéndose aterradora por momentos, pero manteniendo un tono que no transa y que da cuenta de la mirada de la realizadora. Una mirada que, más que un punto de vista discursivo, busca construir un lugar material o sensible desde donde enfrentar la impunidad y el horror. Documento tras documento, prueba tras prueba, lo que construye no es solo un relato acumulativo y abrumador donde vemos uno a uno los momentos en que el sistema falló, sino un dispositivo cinematográfico hecho de huellas, recreaciones, documentos, audios y archivos judiciales para situarse afectivamente, donde el espectador es invitado a su vez a excavar entre los escombros”.

Nidal, de Josefina Pérez-García y Felipe Sigal

La industria inmobiliaria ha desestabilizado el entorno natural de la ciudad de Concón, en la costa de Chile, obligando a los habitantes y escenarios naturales de la región a encontrar nuevas formas de adaptarse y sobrevivir.

“Nidal tiene la forma de un rompecabezas visual”, adelanta Girardi. “A partir de fragmentos y momentos captados en este espacio, vamos juntando piezas y armando una imagen que nos permite entender lo que está sucediendo en este lugar. No son necesarias las palabras; las imágenes y su montaje son suficientes. Una propuesta colectiva y un ejercicio formal sumamente productivo al que el espectador debe entregarse”.

Gaucho Americano, de Nicolás Molina

Joaquín (54) y Víctor (28), ambos gauchos de la Patagonia chilena, son contratados como arrieros en un rancho del oeste de Estados Unidos para cuidar a miles de ovejas. Dejan sus vidas y familias atrás con el sueño de vivir la vida de los cowboys y volver al país con un poco de ahorros.

“Una película íntima en el espacio abierto que, como un western minimalista, nos permite entrar a un mundo desconocido y fascinante de la mano de sus protagonistas”, analiza la directora del festival. “A través de un tratamiento delicado, una cámara muy cuidada, y un diseño sonoro que da cuenta de la complejidad de ese ecosistema donde humanos y animales coexisten en dependencia mutua, el director narra una historia de inmigración permitiéndose el tiempo para detenerse en sus protagonistas y lo que estos van viviendo. La migración o el deseo incierto de la vida en las antípodas. Un tema universal, que siempre será necesario visualizar, retratado de una manera muy personal”.

Espacio Desierto, de Yerko Ravlic

En el norte de Chile, Leonel Codoceo (58), un solitario guardia de seguridad de una empresa minera, dedica su tiempo libre a develar los misterios de la vida extraterrestre. Confiado en la existencia de seres de otros planetas, Leonel organiza lo que será la primera vigilia OVNI abierta al público en un lugar emblemático del desierto de Atacama.

“El paisaje del norte de Chile sirve de escenario para el seguimiento del protagonista de esta historia”, señala Girardi. “Su vida cotidiana es retratada desde una mirada observacional que se mantiene a lo largo de toda la película y que permite una cercanía privilegiada para entrar al 'espacio' de Leonel, donde conviven historias de vida extraterrestre, con el día a día de este solitario guardia de seguridad que practica la ufología. La mirada del director capta momentos fascinantes y misteriosos”.

Toda la programación se encuentra disponible en fidocs.cl