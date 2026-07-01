CNEP expone en la OCDE estudio sobre productividad y desafíos de la inteligencia artificial

La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) participó en una serie de encuentros organizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde presentó estudios sobre medición de la productividad, compartió la experiencia institucional chilena y abordó el impacto de la inteligencia artificial en el crecimiento económico.

En el encuentro internacional “The OECD Productivity Manual at 25: Looking Back, Taking Stock and Looking Ahead”, representantes de distintos países analizaron la evolución de las metodologías utilizadas para medir la productividad y los desafíos asociados a la economía digital, la inteligencia artificial y la incorporación de activos intangibles, como software, datos, investigación y desarrollo.

En esa instancia, el secretario ejecutivo de la CNEP, Rodrigo Krell, presentó un análisis que compara distintas metodologías para estimar la productividad y muestra cómo las diferentes formas de medir la utilización del capital pueden modificar los resultados obtenidos. El estudio, elaborado con datos de Chile entre 1990 y 2025, concluye que la metodología empleada influye en la estimación de la productividad y, por lo tanto, en la interpretación de su evolución.

Entre sus conclusiones, el análisis señala que, si bien los ajustes metodológicos permiten reducir el efecto de las fluctuaciones económicas, aún no existe un criterio internacionalmente aceptado para determinar cuál representa de mejor forma los cambios tecnológicos subyacentes. Por ello, plantea avanzar hacia mecanismos de validación más robustos que mejoren la comparabilidad internacional de estas mediciones.

La agenda de la CNEP también contempló su participación en el seminario “Strengthening Productivity Institutions and Policymaking in Portugal”, organizado por el Comité de Revisión Económica y de Desarrollo de la OCDE. En esa actividad, Krell expuso la experiencia de los diez años de funcionamiento de la comisión como organismo técnico asesor del Estado y su modelo de trabajo basado en estudios independientes y recomendaciones de política pública.

Como parte de esa presentación, destacó ejemplos como los estudios sobre uso eficiente de pabellones quirúrgicos y permisos sectoriales. En el primer caso, explicó que las recomendaciones derivaron en un plan piloto que posteriormente fue implementado a nivel nacional, mientras que el estudio sobre autorizaciones sectoriales sirvió como insumo para la discusión de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

Finalmente, la CNEP participó en el workshop “AI, Productivity and Informality in Latin America: Opportunity or Divergence?”, donde se analizó el impacto potencial de la inteligencia artificial sobre la productividad, el mercado laboral y el crecimiento económico en la región.

Durante ese encuentro, Krell sostuvo que América Latina enfrenta desafíos como acelerar la adopción de estas tecnologías por parte de las empresas, fortalecer las capacidades de la fuerza laboral y reducir las brechas que aún limitan su implementación, con el objetivo de capturar las ganancias de productividad asociadas al desarrollo de la inteligencia artificial.