Contraloría abre nueva consulta nacional para medir percepción de la corrupción en Chile

La Contraloría General de la República abrió este miércoles una nueva edición de la Consulta Nacional de Percepción de la Corrupción, iniciativa que estará disponible, al menos, hasta el próximo 15 de julio y que busca conocer la visión de la ciudadanía sobre la magnitud y las características de este fenómeno en Chile.

El estudio, de carácter bienal, se realizará de forma online, será voluntario y confidencial, y estará dirigido a personas mayores de 18 años. Entre sus objetivos figura recopilar antecedentes que permitan orientar futuras acciones de fiscalización y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública.

La consulta incluirá preguntas sobre la percepción de corrupción tanto en instituciones públicas como privadas, además de experiencias relacionadas con prácticas indebidas y la evaluación de distintas medidas orientadas a prevenir este tipo de conductas.

Según informó el organismo, los resultados servirán para identificar áreas de riesgo, mejorar los procesos de control y contribuir a la planificación estratégica de futuras acciones contra la corrupción.

La nueva medición también abordará materias como la confianza en las instituciones, la percepción sobre el nivel de corrupción en el país, la evaluación de las políticas de transparencia y las prioridades que la ciudadanía considera relevantes para el trabajo fiscalizador.

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, destacó la importancia de la participación en este proceso. “La percepción de las personas es clave para orientar nuestro trabajo y transformarlo en acciones concretas”, señaló.

La versión anterior de la consulta, cuyos resultados fueron publicados en diciembre de 2024, mostró que un 72% de los encuestados consideró que Chile es un país corrupto, diagnóstico que impulsó al organismo a reforzar sus políticas de prevención y fiscalización.

Los resultados de esta nueva edición serán dados a conocer en los meses posteriores al cierre de la consulta y servirán como insumo para el diseño de futuras estrategias de la Contraloría en materia de transparencia y combate a la corrupción.