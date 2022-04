El camino experimental del Pabellón de Chile hacia la inauguración de la 59ª Bienal de Arte de Venecia

"Turba Tol" es un dispositivo experimental para la conservación de los humedales de turberas de la Patagonia donde se destaca la colaboración entre artes, ciencias y cultura indígena que se originó en las turberas de la Tierra del Fuego a partir de la experiencia de la organización Wildlife Conservation Society Chile (WCS Chile), Ensayos y la Fundación Hach Saye.

Así el pabellón que representa a Chile en la 59ª Bienal de Arte de Venecia es una instalación inmersiva configurada por una apuesta visual y sonora junto a una arquitectura que permite poner en diálogo a estos elementos con la dimensión orgánica, constituyendo desde distintas disciplinas una experiencia sensorial que invita a sumergirse en una turba.

El evento de apertura de Turba Tol tendrá lugar el jueves 21 de abril en Arena 1 - Arsenale, ocasión en la que se revelará el proyecto que ha tenido un nutrido y largo proceso creativo, de investigación y de desarrollo, lo que ha implicado varias etapas y el compromiso de diferentes instituciones colaboradoras para lo que será el resultado en Venecia de la propuesta del Pabellón de Chile.

“La Bienal de Arte de Venecia, es sin duda, uno de los espacios más importantes donde se exhiben obras de creadores que vienen a rediseñar las artes visuales. Como Ministerio de las Culturas, estamos tremendamente orgullosos del resultado de este proyecto. El trabajo colaborativo y transdisciplinar de esta obra que nace desde la reflexión medioambiental y que asume múltiples desafíos, desde la trayectoria de cada una de las personas del equipo, se traducirán en una rotunda representación de Chile en este reconocido certamen de arte mundial”, señaló la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky Hernández.

El proceso

Parte fundamental de este camino que ayuda a constituir la instalación en el pabellón ha sido el laboratorio científico SphagnumLAB desarrollado junto a los artistas Nicolás Arze y Christy Gast, con la participación de la diseñadora lumínica Antonia Peón-Veiga, y guiado por los científicos de Greifswald Mire Centre (Alemania), institución líder en investigación para la conservación de las turberas.

Luego de una primera etapa de recolección de Sphagnum palustre y fallax, el esponjoso musgo que se encuentra en la superficie de las turberas, se ha cultivado y estudiado bajo la tutela de los investigadores del centro alemán para poder definir las diferentes condiciones y protocolos fuera de su contexto natural, para así aportar al cultivo de este biomaterial como un remplazo local a la extracción de este musgo (conocido como pompón en la región norte de Patagonia) desde turberas prístinas del Cono Sur.

Todos estos datos fueron sistematizados para lo que es la sección orgánica de la instalación del pabellón, la que desea e intenta dar a conocer el comportamiento de este material clave en la asombrosa capacidad de las turberas de absorber carbono y equilibrar el efecto invernadero del planeta que hoy se encuentra desbalanceado a causa de las actuales condiciones y daños ambientales. De esta manera, Turba Tol plantea un ejercicio experimental con el musgo propio de las turberas para deducir un posible régimen de sobrevivencia.

Dentro de sus actividades camino a la Bienal el equipo de Turba Tol realizó en enero de este año el viaje exploratorio Cable a la turbera al Parque Karukinka (WCS Chile), Isla Grande de Tierra del Fuego, visita en la que se recolectaron saberes y miradas practicando la escucha y convivencia.

Fue junto a colaboradores locales como Hema’ny Molina, escritora, presidenta de la Corporación Selk’nam-Chile y co-fundadora de Fundación Hach Saye, Fernanda Olivares, presidenta de Fundación Hach Saye, Cecilia Soto, secretaria de Fundación Hach Saye, Bárbara Saavedra, directora de WCS Chile, Nicole Püschel, encargada de Cambio Climático y Biodiversidad en WCS Chile, y Rodrigo Munzenmayer, guarda parque WCS Chile, junto a la presencia de colaboradores artísticos vitales para el desarrollo estético de Turba Tol como Benjamín Echazarreta, director de fotografía, Ricardo Gallo, compositor, músico y sonidista colombiano, Rosario Ureta, diseñadora, Isabel Torres, artista, Sebastián Cruz, arquitecto, y como invitada especial la artista colombiana Carolina Caycedo.

Luego de este viaje, también en enero, se organizaron los Encuentros Turba Tol: miradas en torno a la conservación de las turberas desde la ciencia, el arte y el conocimiento indígena los que consistieron en dos actividades presenciales en las regiones de Magallanes en colaboración con la Universidad de Magallanes, y de Los Lagos en alianza con Fundación M.A.P.A. y Centro de Arte Molino Machmar.

Otro hito importante y como parte de la celebración del Día Mundial de las Turberas el 2 de junio, se llevará a cabo una asamblea el 1 y 2 de junio de 2022 en Venecia, en la que se reunirán distintas iniciativas en torno a la protección de las turberas, culminando con el Acuerdo de Venecia, el que representará un compromiso de organizaciones tales como la Iniciativa de Turberas Patagónicas para establecer programas custodiales específicos y territoriales para la gestión de conservación integrada -ecológica y cultural- de las turberas.

Todas las etapas y eventos relacionados a Turba Tol podrán ser conocidos en profundidad a través de su sitio web www.turbatol.org, diseñado por Mateo Zlatar y Carola del Río.

Participación de Chile

La participación de Chile en la 59ª Bienal de Arte de Venecia es organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto con la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

El Pabellón cuenta con el apoyo de Akademie Schloss Solitude y Royal Institute of Art, Stockholm en el diseño y composición sonora, Film Study Center & Art Film and Visual Department at Harvard University y Riolab en la edición y posproducción de imágenes y film, Sinestesia.cc y Fab Lab en la producción de un biomaterial membrana o “piel” que será pantalla para el film, y CEINA-Centro de Extensión del Instituto Nacional en lo que se refiere al préstamo de sus instalaciones para el trabajo de esta membrana orgánica.

Finalmente, el pabellón también recibirá regalos olfatorios creados por lo equipos internacionales que son parte de Ensayos (Noruega, Australia y Estados Unidos) para apoyar al atractivo sensual del proyecto de conservación de las turberas patagónicas.

Este año en Venecia, Chile cuenta con instituciones colaboradoras como la Embajada de Chile en Italia, ProChile, Wildlife Conservation Society-Chile, Parque Karukinka, Fundación Hach Saye, Greifswald Mire Centre y Ensayos.

Junto con lo anterior, apoyan: Fundación Precaria Cecilia Vicuña, Fundación Kreen, Fundación Mustakis, Fundación Arte+, Film Study Center & Art Film and Visual Department at Harvard University, Royal Institute of Art (Stockholm), Collegium Helveticum, Akademie Schloss Solitude, The Seedbox fundado por Mistra-Formas (Linköping University), Torfwerk Moorkultur Ramsloh, Hellmann Worldwide Logistics, Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Caspar-David-Friedrich-Jubiläum, Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Office for Contemporary Art Norway, TBA21 Academy Ocen Space, CEINA-Centro de Extensión del Instituto Nacional, Sinestesia.cc y RioLab.