Titular de Medio Ambiente descarta pronunciarse por futuro de Minera Dominga y deja todo en manos del Consejo de Ministros

La Corte Suprema rechazó los recursos presentados contra la minera Dominga por organizaciones ambientales y dejó el tema en manos del Consejo de Ministros, según un fallo difundido esta semana, al estimar que aún quedan instancias pendientes en la causa.

Dicho consejo es presidido por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por los ministros de Agricultura, Esteban Valenzuela; Hacienda, Mario Marcel; Salud, María Begoña Yarza; Economía, Turismo y Fomento, Nicolás Grau; Energía, Claudio Huepe; Obras Públicas, Juan Carlos García; Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; y Minería y Planificación, Marcela Hernando.

Consultada por su opinión respecto del fallo del máximo tribunal del país, la ministra Rojas dijo a radio Cooperativa que no puede pronunciarse en este momento. Sin embargo, añadió que "este tema tiene causas administrativas pendientes y eso significa que va a llegar al Comité de Ministros y es ahí donde me tengo que pronunciar".

"Cualquier cosa que yo diga ahora me tendría que inhabilitar en ese espacio que es el que me corresponde", comentó.

De todas formas la ministra Maisa Rojas sentenció: "no, no me tengo que inhabilitar". Y afirmó no recordar haber expresado reparos sobre Dominga.

La titular de Medio Ambiente, quien tendrá un rol preponderante en esta discusión, dijo en agosto del año pasado, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo aprobó la instalación de Dominga, que el proyecto" sigue siendo una iniciativa que se está instalando al lado de un lugar de una muy alta biodiversidad". En ese sentido, comentó a Radio Infinita que "lo que tenemos que lograr hacer es que el desarrollo del país no siga destruyendo nuestra naturaleza, y no da la impresión de que ese proyecto vaya en esa línea".