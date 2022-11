Cinta “El padre” en Teatro Camilo Henríquez

Teatro Camilo Henríquez, Amunátegui 31, Metro La Moneda.

Lunes 21 de noviembre - 17:00 horas.

Con la cinta "El padre", de Florian Zeller, continúa el ciclo “Reflexionando sobre la vejez a través del cine”, ofrecido por el Círculo de Periodistas.

Adaptación de la obra teatral cuyo autor es Zeller, el mismo director del film, protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, toda la acción transcurre en interiores, que en algunos momentos entrega una sensación de claustrofobia. La puesta en escena es ejecutada de manera magistral por las interpretaciones de los dos connotados actores.

La película narra la vida de Anthony, que empieza a perder la memoria debido a su edad y al inexorable avance de la demencia, mientras su hija Anne intenta convencerle para que contrate a una asistenta que le ayude con las tareas del hogar.

Ambos transmiten la angustia desde su punto de vista: la del padre que no entiende qué sucede a su alrededor; y la de la hija con el dilema de qué hacer cuando la persona que más ama empieza con síntomas de Alzheimer.

Los críticos en el mundo coincidieron en que "El Padre" es uno de los mejores retratos de la demencia presentados en cine. Al respecto su director comentó: “Esta no es una película sobre lo que se debe o no hacer, porque para mí el cine no existe para dar respuestas, sino para brindar al público el espacio para encontrar sus propias respuestas, tomando en cuenta la historia y también sus propias experiencias y sensibilidades”.

Después de la exhibición de la cinta, habrá un conversatorio con el médico neurólogo Patricio Fuentes, experto en el tema.

Ficha técnica

El padre

Dirección: Florian Zeller

Guion: Florian Zeller, Christopher Hampton (Obra: Florian Zeller)







Fotografía: Ben Smithard

Música: Ludovico Einaudi

Reparto: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams, Mark Gatiss, Evie Wray, Ayesha Dharker.

Reino Unido, 2020

Duración: 97 minutos