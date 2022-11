Presentación del libro "Esquirlas de la rabia"

Centro de Extensión Cultural de la Universidad de Talca, Quebec 415, Providencia.



Martes 6 de diciembre - 19:00 horas.

"Esquirlas de la rabia" es el tercer libro que publica Juan Pablo Belair, pero el primero de relatos. Belair es Magíster en Literatura latinoamericana, Máster en ética, consultor y docente en ética, inclusión, diversidad y equidad de género. Y se puede decir que desde ahí surge la línea que une estos relatos.

“No quiero que solo sean un divertimento, quiero que muevan la cuerda floja por donde atravesamos en equilibrio precario, quiero que toquen la carne y la atraviesen como esquirlas. Como un funambulista, tal como se ve en la portada, un hombre sobre la cuerda floja, sorteándose entre la vida y la muerte en el periplo”, dice Belair.

De estos ocho relatos, algunos están escritos en primera persona, dejando entrever más o menos explícitamente una búsqueda de sí mismo: reflexiva, ética, pero parcial y no siempre consciente, dejando al lector el ejercicio ético.

“Los cuentos de Juan Pablo Belair indagan con curiosa honestidad un objeto difícil de abordar para la literatura del presente: la conciencia de un hombre adulto. Sus cuentos nos dejan mirar desde dentro, desde el dolor y también desde el humor, algunas trayectorias masculinas en las que aparecen lamentables disfunciones, el origen remoto de algunos de sus dolores, y a veces, también, espacios de sensibilidad masculina que pocas veces se representan abiertamente. Vale la pena leer estas narraciones en las que la experiencia de ser hombre encuentra una expresión, encuentra sus palabras”, dice Ignacio Álvarez doctor en Literatura y profesor del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile.

“Estos cuentos fueron tomando forma desde la observación. Había formas de vida, un modelo de éxito, una cosmovisión, una masculinidad incluso que me llamaba la atención. Y pensaba que esa posición en el mundo no es trivial como tampoco inocua e hice el ejercicio de representarlas y ver qué pasaba, qué me pasaba, usando los materiales que más tengo a mano, de alguna manera la literatura como prisma y laboratorio vital”, recalca Juan Pablo Belair.

"Esquirlas de la rabia" interna al lector en una serie de relatos que van desde lo generacional hasta lo metaliterario, personajes sumidos en un sistema capitalista que detona y rige gran parte de las experiencias vivenciales en la República de Chile y que nos dejan un gusto a soledad, hastío y la sensación de estar siempre arrastrados por las cuerdas del poder.

“La potencial explosión en cadena, cuya fuente acumulada de violencia cotidiana, el pan nuestro de cada día devendrá en una nada peor que la palabra nada. Y ese es mi espacio, ¿yo qué soy?”, escribe Belair, como un investigador literario que recorre espacios y sensibilidades ya conocidas por todos armando un mapa de su propia identidad”, dice Tania Encina, director editorial de Das Kapital y Glück Ediciones.







Trayectoria

Es consultor y docente en ética, inclusión, diversidad y equidad de género. Coach ontológico, Máster en ética y gobernanza global (Universidad de Londres) y Magíster en Literatura latinoamericana (Universidad Alberto Hurtado).

En 2008 publicó el poemario La resaca de la tristeza (Mago editores) y algunos de sus poemas fueron seleccionados en antologías poéticas del mismo sello. Ha publicado artículos, reseñas de libros o de autores en revistas académicas, de divulgación y en blog, sitios web y RRSS.

Es socio director de Ars Global Consultoría. Editor y coautor del libro Responsabilidad social: un imperativo ético de una sociedad global (Universidad de La Serena, 2011).