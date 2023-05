Gabriel Osorio habló de su proyecto de Star Wars en Chilemonos

El evento, que califica para el Oscar, concluyó con la premiación de obra chilenas y extranjeras, en que fue galardonado el cortometraje local “Voz de trompeta”, sobre el jazz en las noches de Santiago de los años 50 y “Máscara”, de Matías Bórquez.

La 12° versión del Festival Internacional de Animación CHILEMONOS concluyó sus actividades el pasado viernes 26 mayo, en una ceremonia de clausura en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Fue durante este evento, que se anunciaron las obras ganadoras repartidas en las 4 competencias de cortometrajes, la competencia de series, la competencia de videoclips y la competencia de largometrajes; veredictos que fueron difíciles de definir y que, por la calidad de las obras, derivó a varias menciones honrosas en las categorías.

En esta versión del Festival CHILEMONOS se destacó la realización de la primera “Gala de Escuelas Chilenas”, la cual se llevó a cabo para celebrar la alta cantidad de trabajos nacionales seleccionados en la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes de Escuela, lo que evidenció el excelente momento que estamos viviendo a nivel académico con los profesionales en formación.

Asimismo, en esta edición se distinguió la alta convocatoria de público, tanto en las salas de exhibición como en las actividades de GAM. Para las exhibiciones en Cine UC, Matucana 100 y Cineteca Nacional asistieron más de 200 personas y las conferencias impartidas por exponentes reconocidos a nivel mundial, como: 31 Minutos, Star Wars: Visions y Taller del Chucho reunieron a un público de más de 2.500 personas.

31 Minutos y Star Wars

En el caso de la conferencia making-of de “31 Minutos”, serie chilena basada en un noticiario conducido por títeres caseros que este 2023 conmemora 20 años de historia, la presentación estuvo dirigida por Álvaro Díaz, quien habló sobre su recorrido en la serie, donde abarcó desde sus inocentes inicios, para pasar a las giras en vivo y actuales proyectos cinematográficos.

Respecto al making-of del episodio de la serie “Star Wars: Visions”, “In the Stars”, creado por el estudio de animación chileno Punkrobot e inspirado en la colonización de la Patagonia, en Tierra del Fuego; fue presentado por su director, Gabriel Osorio, el CG Director del proyecto Sebastián Espinoza y la Supervisora de Storyboard, Itzá Rovira, quienes hablaron sobre su experiencia trabajando junto a The Walt Disney Company en la creación de un cortometraje para una de las franquicias más populares de la historia como lo es Star Wars de Lucasfilm.

Por último, la conferencia del “Taller del Chucho”, estudio de animación mexicano fundado por el director Guillermo del Toro y responsable de las secuencias producidas en Jalisco para la película ganadora del Oscar “Pinocchio de Guillermo del Toro”, fue dirigida por Angélica Lares y León Fernández, quienes nos contaron sobre sus desafíos y grandes logros trabajando en la megaproducción animada en Stop Motion de Netflix, “Pinocchio de Guillermo del Toro” (2022). Además, en esta instancia, Fundación Chilemonos y la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Internacional de Animación Taller del Chucho, firmaron un acuerdo de colaboración para promover la animación en Latinoamérica.

Premiación

En cuanto a los resultados de las categorías en competencias, el jurado dictaminó lo siguiente:

Para la Competencia de Largometrajes de Latinoamérica y España, la película ganadora fue “Perlimps” de Brasil, dirigida por Alê Abreu por, según palabras de la jurado Liliana Romero “ser una historia visualmente hermosa que logra solo con dos personajes mantener la trama y transmitir un mensaje ecológico”.

En la Competencia Internacional de Cortometrajes Animados, que es calificadora a los Premios de la Academia, se premió en primer lugar a “Tomato Kitchen”, realizado por Junyi Xiao de China por, en palabras del jurado, “su simpleza, narrativa, uso de colores predominantes y apuesta filosófica política que cuestiona nuestra individualidad“. En segundo lugar, le sigue el cortometraje portugues “Ice Merchants”, dirigido por João Gonzalez y en tercer lugar se premió a la obra de República Checa “My name is Edgar and I have a cow”, dirigida por Filip Diviak. En esta categoría se resolvió entregar una Mención Honrosa al cortometraje polaco “Misaligned” dirigido por Marta Magnuska.

Para la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes Animados, que también es calificadora a los Premios de la Academia, se calificó como primer lugar al cortometraje argentino “Carne de Dios” de Patricio Plaza, “por su narrativa sensorial y por ser una obra atrapante que te invita a vivir un viaje para conectar con nuestros ancestros”. En segundo lugar, se posicionó el cortometraje argentino “Pájaro”, dirigido por Carlos Montoya y en tercer lugar se premió a la obra chilena “Voz de Trompeta”. En esta categoría, el jurado también resolvió entregar una Mención Honrosa al cortometraje chileno “Máscara” dirigido por Matías Barquez.

En la Competencia Internacional de Cortometrajes de Escuela, el primer lugar se le otorgó al cortometraje francés “Go Fishboy” dirigido por Denise Cirone, Sebastián Doringer, Andrey Kolesov, Chiayu Liu, Zhen Tian y Lan Zhou, procedentes de la escuela de animación Gobelins, por según palabras del jurado Luis Tellez, “ser una historia íntima que muestra la empatía entre padres e hijos a través de una mirada fantástica”.

En segundo lugar, le sigue el cortometraje irlandes “Small Hours”, dirigido por Marta Sniezek, estudiante del Institute of Art, Design and Technology de Dublín y en tercer lugar se posicionó el cortometraje “Lapso” dirigido por la estadounidense Mônica Moura del California Institute of the Arts.

En la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes de Escuela, por la alta cantidad de trabajos chilenos seleccionados, se resolvió crear dos subcategorías bajo el criterio Escuela Latinoamericana y Escuela Chilena.

En la primera subcategoría se calificó como primer lugar al cortometraje argentino “Strass” dirigido por Julián Lassa Ortíz de la Escuela Davinci por, según palabras del jurado Marcelo Varas, “ser una obra de factura coral con una propuesta estética que introduce al espectador en el ambiente personal e íntimo de la historia”.

En la premiación, le sigue en segundo lugar la obra mexicana “Florecen las Alturas (The Heights Bloom)” dirigida por Diego Solano, estudiante de la escuela ESCINE. Por último en tercer lugar, se premió al cortometraje uruguayo “A Ras del Agua” de las estudiantes Tamara Kupfer e Inés Corti de la Universidad ORT del Uruguay.

Para la segunda subcategoría de Cortometrajes de Escuela, se calificó como primer lugar al cortometraje “Eclipse”, dirigido por Constanza Hernández, Andrea Caballero, Amanda Díaz, Emilia Teuber y Tannya Saldías, estudiantes del Instituto Profesional Arcos por, según palabras de la jurado Itatí Romero, “tomar el riesgo de darle una visión propia y de género a una fábula tradicional”.

En segundo lugar se posicionó al cortometraje “Encounter”, dirigido por María Ignacia Jouannet, estudiante de la Universidad de Las Américas y en tercer lugar se premió a la obra “Mick vs Procrastinator”, dirigida por Francisca Díaz, Catalina Grudechut y Verónica Valenzuela de la Universidad Mayor. En esta categoría, el jurado también resolvió entregar una Mención Honrosa al cortometraje “Rata Inmunda”, dirigido por los estudiantes Sofía Siade, Blanca Santis, Rodrigo Azaldegui y Sofía Gutiérrez, también de la Universidad Mayor.

Para la Competencia Internacional de Videoclips Animados, el ganador a Mejor Videoclip Internacional fue “Still Alive” dirigida por el francés Etienne Guignard “por ser una obra poderosa que provoca emociones con su animación e historia”.

En cuanto al Mejor Videoclip Latinoamericano el ganador fue “You’re My Morning”, dirigido por los chilenos Coty Luzoro y Kike Ortega, por, según palabras de la jurado María Arteaga “la autenticidad de la técnica, estar en un universo ya establecido y hablar de la vida de los jóvenes de Latinoamérica”.

Para finalizar en la Competencia Latinoamericana de Series Animadas, en la cual se resolvió crear dos subcategorías bajo el criterio Preescolar y Series 6-12 años.

En la primera subcategoría, el primer lugar se lo llevó “Petit, La Serie Temp.3”, producción chilena del Estudio Pájaro, dirigida por Bernardita Ojeda “por ser una serie sólida, original y adecuada para el target que nunca deja de sorprender”. En segundo lugar, se posicionó la producción colombiana “Tomás, Alba y Édison”, dirigida por Daniela Giraldo y el tercer lugar se le otorgó a la serie colombiana “Lolalá”, dirigida por Gabriel Vieira.

Finalmente, en la segunda subcategoría el primer lugar se le otorgó a la producción brasileña “Hermano de Jorel. Esp. Carnaval brutal”, dirigida por Zé Brandão y Federico Nicolai “por ser una obra con un guion espectacular que rescata lo local de una manera divertida”. En el segundo lugar se premió a la serie colombiana “Chica Cartón”, dirigida por Valet Siv Manrique y, en tercer lugar se posicionó a “Polinopolis”, producción argentina, española y mexicana, dirigida por María Antolini y Martin Guido.

En esta 12° versión, el Festival CHILEMONOS tuvo lugar del 22 al 28 de mayo con un completo calendario de actividades presenciales y gratuitas realizadas en las dependencias del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), junto con exhibiciones de las categorías en competencia en Sala Cine UC, Cineteca Nacional de Chile y en Matucana 100. Además, los cortometrajes, series y videoclips de las selecciones oficiales estuvieron disponibles en la plataforma Ondamedia desde el 5 al 28 de mayo para todo el territorio Latinoamericano.

Fundación CHILEMONOS es un organismo sin fines de lucro que promueve, fomenta y desarrolla la animación nacional y latinoamericana hacia el mundo; mediante el implemento y apoyo de actividades formativas y encuentros internacionales en el marco de la industria animada.

La Fundación tiene 5 líneas de acción: Cultura, Industria, Formación, Investigación y Difusión, a partir de las cuales se implementan unidades de acción para la creación y formación de nuevas audiencias.

CHILEMONOS ha trabajado por 12 años manteniendo el liderazgo y reconocimiento como lugar de encuentro de la Animación, para la industria y la academia; así como espacio de apreciación artística y acercamiento para las audiencias: Consolidando su crecimiento sostenido a lo largo de su existencia y robusteciendo el trabajo con las redes y alianzas que nos sitúan como la institución pionera a nivel mundial en el fomento de la animación nacional y latinoamericana en español.

El 12° Festival Internacional de Animación CHILEMONOS, tiene como Anfitrión Académico a la Escuela de Animación Digital de Universidad Mayor; el 11°MAI! Mercado Animación Industria es una actividad financiada por Programa de Apoyo para la Realización de Encuentros Internacionales en Chile 2022 – 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además del financiamiento de ProChile.

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ