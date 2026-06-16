Futuro verde en marcha: áreas protegidas para aves, mapa de red de hongos y sur vitivinícola

En Futuro verde en marcha, cada semana reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Conserva Aves impulsa nuevas áreas protegidas privadas para resguardar rutas migratorias

Con fondos de hasta US$ 107 mil por proyecto, Conserva Aves abrió su primera convocatoria en Chile para apoyar la creación, ampliación y fortalecimiento de áreas protegidas privadas destinadas a conservar hábitats clave para aves residentes y migratorias amenazadas. La iniciativa está dirigida a organizaciones comunitarias, asociaciones indígenas, cooperativas y ONG, las que podrán postular hasta el 10 de julio.

El programa forma parte de un esfuerzo de conservación a escala continental que busca proteger corredores ecológicos a lo largo de las rutas migratorias que conectan Alaska con Tierra del Fuego. “Las aves no conocen fronteras”, señaló Javiera Ferreyra, directora de National Audubon Society en Chile, destacando la necesidad de coordinar acciones entre países y comunidades para enfrentar la pérdida de biodiversidad y fortalecer la protección de ecosistemas estratégicos.

El mapa que revela la gigantesca red de hongos bajo la tierra

Un estudio publicado en Science logró crear el primer mapa global de las redes de hongos micorrícicos, organismos subterráneos que mantienen relaciones simbióticas con cerca del 70% de las plantas terrestres. Los investigadores estiman que estas redes alcanzan unos 110 cuatrillones de kilómetros y transportan anualmente alrededor de 4 mil millones de toneladas de CO₂ hacia los suelos, contribuyendo de forma clave al almacenamiento de carbono y al funcionamiento de los ecosistemas.

El trabajo también identificó a los pastizales como los principales reservorios de esta infraestructura biológica invisible, aunque se encuentran entre los ecosistemas menos protegidos y más amenazados por la expansión agrícola.

Valparaíso busca convertirse en la capital mundial de la gobernanza oceánica

El Gobierno de Chile reafirmó su respaldo a la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Acuerdo BBNJ –conocido como el Tratado de Alta Mar–, instrumento clave para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de las jurisdicciones nacionales. La campaña internacional se extenderá hasta diciembre de 2026 y la decisión será adoptada en la primera Conferencia de las Partes (COP1) en enero de 2027.

Según la Cancillería, la postulación refleja la histórica vocación marítima del país y su compromiso con la protección de los océanos. De concretarse, Valparaíso albergaría el primer organismo de la ONU de membresía universal con sede en América Latina, consolidando además el papel de Chile como referente en ciencia oceánica y gobernanza marina.

El sur emerge como refugio climático para la vitivinicultura chilena

Un estudio de la Universidad de Chile y Bionostra proyecta que las regiones de Ñuble y Biobío serán las más resilientes para la producción de uvas frente al cambio climático hacia mediados de siglo, en contraste con las zonas vitivinícolas ubicadas entre Atacama y Maule. La investigación concluye que el aumento de las temperaturas desplazará las condiciones óptimas para el cultivo de la vid hacia el sur, favoreciendo naturalmente los climas mediterráneos y templados de estas regiones.

Sin embargo, los investigadores advierten que esta ventaja no se debe a una mayor capacidad de adaptación o desarrollo tecnológico, sino a condiciones climáticas más favorables, por lo que su consolidación como nuevo polo vitivinícola dependerá de inversiones en infraestructura hídrica, embalses y sistemas de riego tecnificado que permitan enfrentar la creciente escasez de agua.