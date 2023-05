Con lema “Golpe”, llega una nueva edición de la Bienal de Arte Contemporáneo SACO a Antofagasta

La iniciativa artística ofrecerá actividades gratuitas con representantes de 25 países en 13 espacios de Antofagasta y San Pedro de Atacama, desde el 20 de junio al 14 de septiembre.

Con el lema “Golpe”, SACO buscará generar un espacio de reflexión en torno a la violencia a través del arte, en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile.

La iniciativa artística ofrecerá actividades gratuitas con representantes de 25 países en 13 espacios de Antofagasta y San Pedro de Atacama, en una invitación a vivir la experiencia del arte como memoria transformadora.

Programa

SACO1.1 comienza el 20 de junio a las 18:00 hrs. con la inauguración de Cuerpo antiguo y eterno en la Sala de Arte de Fundación Minera Escondida (Antofagasta) y la participación inédita de los artistas de Hungría y Eslovaquia, Nikolett Balázs y Štefan Papčo. Junto a la presentación de la muestra ArchivoSACO, que refleja el acervo editorial y audiovisual de la Bienal en sus once años de trayectoría.

Los días 19 y 20 de junio SACO1.1 desembarca en Sitio Cero del Puerto de Antofagasta con conversatorios en español y en inglés (con traducción en este último caso) desde las 10:30 hrs. Mientras que el 22 de junio a las 11:00 hrs. se exhibirán en el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca las obras de: Jens-Uwe Dyffort y Roswitha von den Driesch, con la producción de Carsten Seiffarth (Alemania); Tomasz Dobiszewski (Polonia); João Paulo Racy (Brasil); Máximo Corvalán-Pincheira (Chile); Santiago Vélez (Colombia); Borghildur Indriðadóttir (Islandia); Luigi Brisso (Chile) y Cathy Coëz (Bélgica/Valonia-Bruselas); brindando una experiencia única en torno al arte, por su amplia diversidad, tanto en los lenguajes artísticos, como en las temáticas que abordan.

El viernes 23 de junio el Museo de Antofagasta recibirá a Guillermo Anselmo Vezzosi (Argentina), quien abordará los efectos de la contaminación lumínica a nivel global en la exposición Un cielo de una sola estrella, con la colaboración de los astrónomos Eduardo Unda-Sanzana y Christian Nitschelm de la Universidad de Antofagasta. Además, en la instancia Vezzosi y Unda-Sanzana harán una intervención performática, que se sumará al conversatorio Recuperar el cielo, con Bárbara Nuñez, representante de ESO en Chile, y moderado por la directora de SACO, Dagmara Wyskiel.

También llega a SACO1.1, Zinaida, artista ucraniana reconocida por su trabajo focalizado en las peculiaridades de la feminidad y su cultura tradicional, la transformación de lo antiguo en moderno y la integración de temas sagrados y místicos. Su instalación audiovisual The wedding crown / La corona nupcial, se inaugurará en Espacio FITZA el 24 de junio a las 19:00 hrs.

El 27 de junio a las 11:00 hrs. en el Instituto Profesional AIEP, se abre la muestra Santitas de Christian Lanza (Bolivia) y Hello darkness, my old friend / Hola oscuridad, mi vieja amiga del dúo polaco Alicja y Adam Panasiewicz. Además de los recorridos guiados por las intervenciones Place of contact / Punto de contacto de Pedro Vaz (Portugal), desplegadas en los muros del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), el Instituto Nacional del Deporte (IND) y el Liceo Marta Narea Díaz, en el centro de Antofagasta.

Durante la misma jornada en el Sitio de Memoria, ex Centro Clandestino de Detención Política, Secuestro y Tortura Providencia, se dará apertura a Una red: Arte postal en América Latina y Europa del Este 1970-1980, que reúne el trabajo de 36 artistas, bajo la curaduría de Marcio Harum (Brasil); y Última huella de Claudio Pérez (Chile).

Posteriormente se desarrollará el conversatorio sobre arte y memoria, La imagen como herramienta de resistencia, junto a Marcio Harum y Claudio Pérez; Cristóbal Orellana, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Antofagasta; y Camila Vargas, integrante de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia, moderado por Dagmara Wyskiel, directora de la Bienal SACO.

El 28 de junio a las 11:00 hrs., llegarán hasta la Biblioteca Regional de Antofagasta la obra de la chilena Paz Escandón, junto a la propuesta de Michal Smandek (Polonia). Por su parte el suizo Jan Van Oordt presentará su obra Esquemas, en el segundo piso de Espacio Urbano el 29 de junio en el mismo horario.

Extensiones

Cerrando junio, SACO1.1 estará en San Pedro de Atacama en la sede comunitaria de Fundación Minera Escondida con las muestras Atlas de una historia del arte, de Camila Lucero (Chile/Suiza) y Trabajo de campo: al otro lado del vestigio de Roxana Ramos (Argentina). Toda la programación, además de las actividades que se realizarán durante el mes de julio, se encuentran disponibles en www.bienalsaco.com.

Bienal SACO es presentada por Escondida | BHP, y financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, PAOCC, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Iniciativa aprobada por el Gobierno Regional de Antofagasta y el Consejo Regional, financiada con recursos de Asignaciones Directas del Gobierno Regional de Antofagasta, año 2023.

SACO forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro.

Este programa además es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que integra, articula y coordina de forma transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos, y la promoción de la creación de redes y asociaciones.

