La banda británica The Cure volverá a Chile tras 10 años de su debut en el país

La banda británica The Cure confirmó este viernes que dará un concierto en Santiago el próximo 30 de noviembre en el Estadio Monumental, dentro de su gira por varios países de Latinoamérica, lo que supone la vuelta a Chile una década después de su debut en el país.

El líder del grupo musical, Robert Smith, informó en sus redes sociales del evento en Chile, que se suma a los “shows” ya anunciados en México, Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia.

El concierto se enmarca en la gira “Shows of a Last World”, y sus entradas, que estarán disponibles a partir de la semana que viene, van de los $50.000 pesos hasta los $215.000 pesos.

The Cure es conocido por temas como “Lovesong”, “Pictures of You”, “Boys Don’t Cry”, “Friday I’m in Love” y “Just Like of Heaven”, parte de un largo repertorio de un grupo de más de cuatro décadas.

