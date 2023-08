Realizadora Beth Carmona: “Hay prejuicio con la televisión educativa. A los niños les encanta saber”

Beth Carmona tiene un currículum laboral intimidante, sin embargo, conversar con ella resulta de una cercanía y sencillez, que sorprende. Detrás de una serie de eventos fortuitos hay muchísima entrega, talento y horas de arduo trabajo. Motivada por la pasión que siente por la televisión educativa y de calidad, la que considera una necesidad para hacer frente a los grandes desafíos que enfrenta la humanidad, Beth ha realizado una importante carrera en televisión pública y privada en Brasil y en el extranjero, y está dedicada principalmente a la producción de festivales y al trabajo en Midiativa, la fundación que preside.

-¿Cómo te iniciaste en temas de cultura y televisión?

-Empecé en Televisión Cultura, que es pública y está en la ciudad de Sao Paulo, y transmite a todo el Brasil. Empecé a finales de los 80 y estuve todos los noventa. Este fue un momento muy especial para la Televisión Cultura, sobre todo por la programación dedicada a niños. Una televisión abierta, en ese momento no había mucha televisión pagada, y se hicieron muchas horas para niños y adolescentes, de gran calidad. Con una mirada de educacar con entretenimiento. No era una televisión didáctica orientada a las escuelas, pero sí una televisión donde decíamos que aprender era muy divertido (…) Llegamos a números de audiencias muy buenos. Yo era directora de programación y dirección, tenía un puesto muy alto, y aproximadamente un año después que salí, fui invitada a trabajar en Discovery Internacional para toda América Latina en Miami, y en Animal Planet.

-¿Cómo esa experiencia te motivó a seguir generando redes de colaboración?

-Se estableció en mi vida una conexión muy fuerte con un grupo dedicado a hacer televisión para niños. Tenemos lazos con Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y Bolivia. Paralelamente organicé una ONG aquí en Brasil que se llama Midiativa, Centro Brasileño de Media para Niños y Adolescentes, que tiene 20 años y que organiza un festival el festival Comkids. Los últimos cuatro años empezamos un festival de ciencias que se llama Science Film Festival, este festival de ciencia está organizado por los Institutos Göethe en Asia. En Brasil nosotros representamos a este festival que tiene también una parte para niños.

-¿Cómo se generó la invitación para ser parte del Festival Puerto de Ideas Biobío?

-Tengo lazos con Chile hace muchos años por el Consejo Nacional de Televisión. Fui jurado y los fondos para niños fue algo que yo más o menos vi nacer. Estuve muy conectada con la gente del Consejo Nacional, como también de Argentina, de Colombia, de señal Colombia, Eureka, siempre en estos grupos tenemos una conexión grande. Entonces el año pasado Pablo Rosenblatt nos puso en contacto con Puerto de Ideas y ahora estamos llevando una muestra de programas infantiles de nuestro festival, para hacerla parte del Festival Internacional de Cine del Mar que se hará en Concepción. Hacemos muestras cortas, máximo de una hora con cuatro a cinco contenidos, para que los niños aprovechen lo suficiente. Además, soy jurado del festival.

-¿Por qué crees que en importante hacer un festival de cine sobre este un tema tan específico como el mar?

-Los océanos son cada vez de más importancia para el mundo. Sabemos que con el cambio climático hay mucha transformación. La participación de los océanos, la relación con las aguas del planeta, la fauna marina, todo esto está muy amenazado. Todo esto es un tema urgente y fundamental. Es muy importante además tener una parte que se hable a adolescentes y niños sobre estos temas, pues es como algo de sobrevivencia. Hay que respetar, entender y preservar los océanos

-¿Cuáles son tus expectativas para tu viaje a Chile?

-Estoy muy contenta, no es mi primera vez en Chile. Ya estuve en Ojo de Pescado, el Festival en Valparaíso y también he estado en Santiago algunas veces. Tengo lazos, tengo amigos y siempre es un placer. En Concepción no he estado nunca, así que voy a hacer nuevas amistades, nuevas conexiones con Puerto de Ideas, y ver qué podemos hacer entre países en América Latina.

-¿Dónde está la clave para lograr un buen resultado audiovisual con contenido adecuado para niños, niñas y adolescentes?

-El audiovisual, tiene un poder y una fuerza impresionante, y con los niños de hoy mucho más. Están en todas las pantallas todo el tiempo, seleccionando lo que quieren ver. Entonces sabemos la atracción y el gusto que tienen por las historias y también sabemos cómo las historias pueden dejar inspiraciones, conocimientos. Si esto se hace de una forma divertida, en el nivel del niño, respetando sus posibilidades, sus ideas y su nivel de desarrollo, el resultado es maravilloso.

-¿Qué deben considerar los equipos de producción de contenidos?

Quienes producen y trabajan con media y con las pantallas del audiovisual y el niño, tienen que estar muy atentos y observar. Cuando la ciencia es parte de la historia, tiene en general mucha aceptación. Si se logra tener una historia que involucra la ciencia o el conocimiento de una forma curiosa, que el niño de alguna forma se sienta parte de esta historia, habrá un buen producto. Sabemos que los niños son curiosos por naturaleza. No queremos dar clases, sino interesar al niño y mostrarle que la ciencia es parte de la vida.

-Una de las audiencias más difíciles de trabajar son los pre adolescentes ¿Cuáles crees que son las claves para realizar programas de ciencia atractivos para ellos?

Cada vez se habla más de la participación de los niños o pre adolescentes en las producciones. Involucrarlos en las producciones, para saber su opinión. El tema de la participación y de escuchar de una forma activa lo que los niños tienen que decir es muy importante para aproximar la programación a su gusto. Y si usted ve hoy las experiencias que acaban de ser premiadas en canal Eureka en Bogotá, muchas que están dando voz a los adolescentes, lo que me parece que está funcionando muy bien.

-Muchas veces se ve a los proyectos televisivos con contenido cultural como un gasto en vez de una inversión ¿Qué argumentos darías para justificar la importancia de la televisión con contenidos educativos?

-Con la pandemia en Brasil tuvimos una onda muy fuerte de negar la ciencia, que la gente no se quería vacunar. Los desafíos del futuro con respecto al cambio climático. Todo eso no puede ser visto como una inversión, es simplemente muy importante. Si vemos lo que está pasando con las nuevas generaciones y los niños, están muy atentos, y muy conectados con todos los temas de la realidad. Si podemos darles la información suficiente y hacerlos participar de todo este proceso, que también nos involucra a nosotros para cambiar los comportamientos frente a la naturaleza y frente a sustentabilidad, creo que es un reto único. Y utilizar las pantallas, y utilizar la media para esto es muy eficiente. Desarrollar contenidos de ciencia para niños es algo fundamental en este momento.

-¿Qué es lo más satisfactorio de trabajar sobre programación infantil y juvenil con contenidos culturales y científicos?

-Me enganché con este hace más de 25 años. Me interesé por el tema porque fui a una charla a un curso de un productor de Alemania que vino a Brasil y que habló de la importancia de vincular la televisión y la producción con las diferentes fases del desarrollo de un niño. Entonces me comencé a interesar en las diferentes fases de desarrollo infantil, junto con de qué manera la producción audiovisual podría llegar y apoyar en su crecimiento y desarrollo. Y desde ahí no paré, y cada vez aprendo más. Aprendo con los videojuegos, los interactivos, las aplicaciones, que son parte de la vida de un niño. Hoy me dedico a mostrar la diversidad de las infancias. La diversidad para que un niño indígena, para que un niño negro, para que un niño que vive en el campo, también se pueda ver y reflejar en la pantalla. Esto es muy muy importante para su formación y su autoestima.

-¿Qué nos falta en producción audiovisual respecto a la identificación de los públicos infantiles con sus realidades culturales?

-Hay como un prejuicio con televisión educativa y con la palabra educación. Hay un prejuicio, porque a los niños les encanta saber. Les encanta saber más sobre los dinosaurios, sobre los animales, sobre el planeta. Hay una forma, hay un lenguaje y hay un nivel de desarrollo de cada niño. Yo creo que en Chile ustedes ya realizaron muchas cosas muy importantes y muy buenas. Y en este momento ustedes hasta tienen un canal de televisión para niños que está mostrando informaciones de todo este tipo de cosas. Y la información les llega a través del canal NTV. Hay muchas cosas sobre Chile, sobre su naturaleza, su clima, de alguna forma las producciones locales ya comenzaron a considerar su entorno y son muy importantes, entonces creo que si miramos en general a América latina, Chile va en buen camino

-¿Cuál es la realidad en el resto de América Latina?

-En América Latina el canal Paka Paka que está cumpliendo diez años, tiene también muy buen trabajo en este sentido. No sé si tiene tantas cosas de ciencia como tiene Chile, pero creo que sí les importa. En Colombia tenemos tanto Eureka como Mi Señal, incluso hay coproducción con Chile, hay muchos materiales. En Brasil hay algunas producciones de ciencia, pero Brasil bajó mucho la cantidad de producción para niños los últimos ocho años, por temas de gobierno y de política pública, que cambiaron su foco, pero hay algunas cosas como Canal Futura que es una fundación es un canal muy preocupado y en TV Cultura se encuentra algo de ciencia. Ha habido un pequeño reconocimiento de la importancia de tener en las parrillas programas de ciencia para niños.