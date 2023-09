Berlín inaugura muestra de tres fotógrafos por los 50 años del golpe de Estado

El fotoperiodista chileno José Giribás reúne en una muestra que se inaugura hoy en Berlín imágenes suyas, del alemán Thomas Billhardt y del portugués Armindo Cardoso, que constituyen un valioso testimonio del gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y de los años posteriores bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Billhardt (1937), “fotógrafo estrella” de la República Democrática Alemana (RDA), viajó a Chile en 1970 por encargo de la “Neue Berliner Illustrierte” para la toma de posesión de Allende, visita a la que siguieron otras hasta el golpe militar.

Entre las instantáneas, Giribás destaca en conversación con EFE la que tomó Billhardt a Allende en un descapotable cuando se desplazaba a la catedral, a cuatro cuadras del Parlamento, escoltado por soldados a caballo, uno de los cuales era Pinochet, algo de lo que el alemán se percató sólo veinte años después.

Además de otras imágenes tomadas el día del nombramiento de Allende, como una mujer vendiendo estampitas del presidente, Billhardt “retrató cómo era la Chile de aquella época”, fundamentalmente “la pobreza tradicional de aquellos años”, agrega.

Cardoso (1943) huyó de la dictadura de Salazar en Portugal y llegó a Chile en 1969, donde fue uno de los fundadores del semanario de izquierdas “Chile Hoy”, como cuyo fotógrafo jefe tuvo la oportunidad de documentar la labor del gobierno de Allende, por lo que, subraya Giribás, hay muchas fotos con “relativa intimidad” respecto al presidente.

Las imágenes de la muestra proceden principalmente de unos negativos que Cardoso logro salvar y enterrar en el parque Quinta Normal de Santiago cuando los militares, con el golpe, allanaron el semanario y quemaron todos los archivos, explica Giribás.

En la exposición también puede verse una serie de imágenes del gabinete de salvación nacional nombrado por el presidente poco antes del golpe militar, además de fotografías vinculadas al mundo de la cultura, por ejemplo, de Pablo Neruda, Julio Cortázar, o del rodaje de “Estado de sitio”, de Constantin Costa-Gavras.

El propio Giribás vivía en Santiago de Chile cuando Allende ganó las elecciones y fue testigo con su cámara del “tanquetazo”, el fallido intento de golpe de estado el 29 de junio de 1973.

Tras el golpe militar huyó a Alemania y no fue hasta 1986 cuando viajó de nuevo a Chile como fotorreportero del diario “Tageszeitung” y comenzó su trabajo de documentación de la dictadura.

Entre las imágenes de Giribás destacan las de protestas callejeras contra la dictadura, de la campaña del ‘no’ a ocho años más de Pinochet en el plebiscito que marcó el fin del régimen dos años más tarde, del nombramiento de Pinochet como candidato presidencial en caso de convocatoria de elecciones, del dirigente sindical Clotario Blest y de Joan Manuel Serrat.

El cantautor catalán, que durante la dictadura tuvo vetada la entrada a Chile, fue en 1990 a dar un concierto al estadio nacional, pero dijo querer cantarle también a aquellos que no podían asistir y “no sé cómo él logró entrar en una cárcel de mujeres”, explica Giribás, y agrega: “Yo le tengo tres fotos reservadas a Serrat, pero nunca me lo he encontrado para entregárselas”.

La razón fundamental de esta exposición “no es sólo mostrar nuestro trabajo”, sino “mantener viva la historia de nuestro país, que es muy importante, sobre todo ahora, cuando los partidos de derechas y de derechas radicales están pretendiendo ignorar los crímenes de la dictadura, diciendo que Allende fue culpable de lo que pasó”, señala

“Y segundo, después de cincuenta años, creo que corresponde darle gracias a todos esos jóvenes solidarios (…) que nos trajeron acá a tantos chilenos, y a muchos de ellos les salvaron la vida, con seguridad”, subraya al referirse a iniciativas alemanas como el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina o el “Chile-Komitée”.

La parte histórica de la exposición titulada “Chile en ebullición: 50 años después”, comisariada por Giribás y el Círculo de Amigos de la Willy-Brandt-Haus, se completa con otro proyecto presentado ya anteriormente -“De la tortura no se habla”-, con imágenes de antiguos centros de tortura y retratos de supervivientes.

Además, la muestra presenta imágenes de doce jóvenes fotógrafas chilenas -Valeria Alessandrini, Marcela Araya, Ailen Díaz, Amilix Fornerod, Verónica Garay, Nicole Kramm, Naomi Madariaga, Caterina Muñoz, Marucela Ramírez, Vanessa Rubilar, Catalina Sarzoza y Sofía Yanjarí -que documentan la agitación social de los últimos años.

La muestra puede verse hasta el próximo 5 de noviembre en la Willy-Brandt-Haus, sede del Partido Socialdemócrata (SPD).