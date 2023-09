Experta ONU y negacionismo climático republicano: “Falta la información y la educación de calidad”

La abogada brasileña Paloma Costa, integrante del Grupo Consultivo Juvenil de la ONU, atribuyó la falta de información y educación el negacionismo climático actual.

Costa fue invitada por la Delegación de la Unión Europea en Chile para participar en el panel internacional de la Conferencia Nacional de Juventudes sobre el Cambio Climático (LCOY) 2023, junto a Janet Ugalde de México y Camila Osorio de Chile. Además de eso también tenía previstas algunas reuniones con actores relevantes del país en temas de acción climática.

“Mi expectativa es fortalecer los lazos y la unión de la juventud de la región como organizadora de la RCOY, que es el proceso formal de la conferencia regional hacia la conferencia global de las juventudes (COY por sus siglas en inglés)”, señaló a El Mostrador.

“Como juventud latinoamericana tenemos que entender que no hay fronteras y debemos estrechar nuestros lazos y nuestras demandas. Y hacer que la región pueda tener de una visión más allá de lo que hacemos a nivel local. El agua, los bosques, estamos conectados en Latinoamérica”.

Papel de los jóvenes

Al ser consultada sobre el papel de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático, señaló que a dicho sector le cabe “un papel esencial”.

“Aunque no somos los responsables por el impacto que enfrentamos hoy, somos los líderes del ahora y líderes del futuro. La juventud siempre está liderando la acción por el clima a nivel local, a nivel nacional y a nivel global. Entonces si se piensa en cómo se debe incluir a la juventud, es simplemente dándonos espacios, porque sin acceso a educación de calidad en el clima, en el colapso climático, sin espacio de toma de decisiones nosotros hemos demostrado como realmente estamos liderando la acción”, explicó.

“Salimos de la protesta a la propuesta, salimos de las calles a las cortes, y ahora necesitamos realmente que nos escuchen, de manera para que los gobiernos tomen las medidas efectivas e implementen las soluciones que ya están disponibles para el colapso climático y la emergencia”.

Negacionismo republicano

Costa además fue consultada por la actitud del Partido Republicano, partido mayoritario del Consejo Constitucional que redacta actualmente una propuesta de nueva Constitución, que rechazó reconocer el cambio climático en el borrador.

“La gente que rechaza el cambio climático en las leyes nacionales, especialmente en una Constitución es porque no tiene acceso a la información. Porque los datos científicos son muy evidentes del estado de emergencia, del colapso climático que estamos viviendo. Y ahora toca hacernos cargo de esos resultados, y deben ser parte de todas nuestras políticas nacionales e internacionales”, dijo.

“Ya no tenemos tiempo para estar preguntándonos si es o no un estado de emergencia climática, sino que tenemos que estar actuando. Por eso la juventud tiene ese rol, que ya lo estamos haciendo, estamos uniéndonos mientras los Estados no lo están haciendo”, alertó.

“Creo que falta la información y la educación de calidad, y de concientización en política pública. Creo que mucha gente no sabe que los impactos que están sufriendo, en términos científicos, en términos internacionales se llama emergencia, colapso climático. Y los desafíos que enfrentamos hoy tienen que ver con ese colapso”, aseguró.

Labor del Grupo Consultivo Juvenil de la ONU

Costa actualmente es parte de los consejeros del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y trabajan apoyándoles principalmente asesorando en la estrategia de acción y las principales prioridades para la acción climática.

“Nos toca específicamente conectar la agenda de lo que estamos haciendo a nivel local con esta política multilateral que es Naciones Unidas. Por eso principalmente yo llevo la voz de la juventud que están en el frente, que están en sus territorios, defendiendo sus territorios urbanos, defendiendo la vida, defendiendo el bosque de pie, y todos los instrumentos que tenemos en el medioambiente, y conectar y elevar estas demandas y soluciones directamente a alguien como el Secretario de Naciones Unidas, que tiene el poder y la influencia para que eso se torne en una realidad y se implementen esas políticas públicas para toda la población mundial”, explicó.

Desafíos

En cuanto a la lucha actual contra el cambio climático a nivel mundial, y los principales desafíos, Costa cree que “hemos avanzado mucho comparado a otros años, pero no lo suficiente”.

“Estamos cada vez más enfrentando colapsos diarios, impactos en la Amazonía y diferentes biomas. Estamos a punto de una extinción general y masiva, y los principales desafíos son realmente encontrar y motivar a la gente que se ocupe de esto. Creo que tantos problemas que estamos enfrentando, como hambre, acceso a la educación, acceso a la salud, acabamos de sobrevivir una pandemia, nos hace cuestionar a nosotros mismos cuál es la prioridad”, dijo.

“En la emergencia, el colapso climático, aunque no lo tenemos como una temática principal, como lo he dicho antes, es más por el desconocimiento de qué significa esto, y de lo que está pasando. Porque si lo enfrentamos en nuestro día a día, con nuestras familias, lo que vivimos y lo que hacemos, seríamos más conscientes de nuestras acciones, de lo que consumimos desde productos a informaciones. Yo veo que la gente está más consciente pero aún no es suficiente. Estamos contra el tiempo y debemos integrarlo en todos los ámbitos de nuestra vida y principalmente traer el acceso a la educación”, concluyó.