Convocan a experiencia visual y sonora sobre rituales funerarios en frontis de Cementerio General

En el marco del Foro de las Artes de la Universidad de Chile, que se realizará del 12 al 28 de agosto, se ha convocado a participar de una experiencia visual y sonora sobre rituales funerarios en frontis del Cementerio General de Santiago.

“Pulvis et Umbra: Sepelio” es una pieza site specific que activará la fachada principal del Cementerio General mediante un mapping sonoro. Con este dispositivo, la propuesta artística invita a reflexionar sobre nuestra fragilidad y finita existencia.

“Este dispositivo visual y sonoro recoge diversos registros que nos conectan, a niveles distintos, con el rito funerario. Imágenes de archivo, sonidos diversos, registros audiovisuales nutren una propuesta, donde lo aleatorio y fugaz impregna el espacio”, detalla el artista a cargo de la propuesta, Rodrigo Bruna.

Para él, “el sepelio, como tema, responde a una acción comunitaria que pone en evidencia nuestra frágil y efímera existencia. En atención a esta premisa, la muerte es sentida y compartida, pese a lo inexplicable y súbito con que se presenta. A través de esta pieza se hace visible este ritual del cual, llegado el momento, ya no seremos testigos sino protagonistas de nuestro último transitar hacia el polvo y la sombra”.

Así, “Pulvis et Umbra: Sepelio” hace patente un pasado no resuelto, dónde ciertos cuerpos añoran un ritual que les fue negado. Proponer este diálogo hoy permite situar y pensar este tema bajo las lógicas de un presente contradictorio que invisibiliza la muerte y relativiza las atrocidades del pasado.

Sobre la elección de este particular espacio de la ciudad, el también académico de la Facultad de Artes detalla que “la fachada del cementerio y su entorno poseen una monumentalidad que enmarca esta experiencia con la muerte. Del mismo modo, este espacio patrimonial que ha sido testigo de solemnes y sencillos sepelios, en los cuales familiares y amigos acompañan y dan sepultura al cuerpo de un ser querido. Bajo estas mismas lógicas, nuestra historia está plagada de cuerpos, que en su ausencia añoran un ritual que les fue negado”.

A través de esta pieza, Rodrigo Bruna da continuidad a una serie de obras que desde la instalación y el video buscan reflexionar sobre el carácter social y estético del rito funerario. A partir de la apropiación de registros fotográficos, audiovisuales y sonoros, el artista ha creado piezas que apelan al encuentro azaroso de registros, los cuales ponen de relieve la condición frágil y transitoria de la obra.

“Pulvis et Umbra: Sepelio” se presentará en el frontis del Cementerio General (Av. Profesor Alberto Zañartu 951, Recoleta) el próximo viernes 13 de octubre, 2023 a contar de las 20:30 hasta las 21:30 horas.

“La invitación es participar de pieza que acontece en un aquí y un ahora, a través de una experiencia visual y sonora que busca no solo ser una acción contemplativa sino también reflexiva. A partir de esta acción se invita al espectador a pensar el ritual fúnebre desde su propia biografía y vivencias con el espacio que acoge este trabajo”, convoca el artista.

Conversatorio

Junto a la exhibición de esta obra se organizó el conversatorio Reflexiones sobre lo fúnebre: ritos, espacios y simbolismos, instancia de dialogo orientada a pensar lo fúnebre desde los campos de la antropología, la sociología, la historia, la arquitectura y el arte. La actividad se realizará los días 25 y 26 de octubre en formato online y contempla la participación de académicos(as) e investigadores(as) locales y extranjeros, que serán convocados a pensar este problema desde una perspectiva interdisciplinar.

Estas dos actividades formarán parte de la novena edición del Foro de las Artes 2023, espacio de encuentro entre la comunidad artística universitaria y la ciudadanía, organizada por Dirección de Creación Artística, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, en conjunto con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

El encuentro cuenta con más de 40 actividades abiertas y gratuitas al público, cuya programación completa está disponible en https://forodelasartes.uchile.cl/.

Trayectoria

Bruna es artista visual, investigador y académico. Doctor en Arte mención Artes Visuales, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Historia del Arte, Universitat Autònoma de Barcelona. Magíster en Artes mención en Artes Visuales y Licenciado en Artes mención Artes Plásticas, Universidad de Chile.

En el año 2001 obtuvo una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico, para realizar estudios de postgrado en Bildende Kunst en la Kunstakademie Düsseldorf, junto a los profesores Daniel Buren y Gerhard Merz.

Como artista visual ha exhibido su obra en la Documenta 15, Kassel, Photographic Center Nykyaika, Tampere, Museo de Artes Visuales, Santiago, Museo de Arte Contemporáneo, Bogotá, Centro Nacional de Arte Contemporáneo, Santiago, Museo de Arte Contemporáneo Niteroi, Río de Janeiro, Newhouse Center for Contemporary Art, New York, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Dumbo Art Festival, New York y Bienal Internacional de Artes Visuales, Santa Cruz. Actualmente es académico del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes, Universidad de Chile.