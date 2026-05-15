Al Pan Pan: analizamos la actualidad nacional junto a Alfredo Sepúlveda y Héctor Cossio

“Piñera. Un lugar en la historia” es el último libro del periodista e historiador Alfredo Sepúlveda. La obra repasa la trayectoria del expresidente a modo de ensayo, intentando identificar su lugar dentro de la historia chilena reciente.

En ese contexto, aparecen la transición a la democracia, el fortalecimiento neoliberal, las manifestaciones estudiantiles y, cómo no, el estallido social. El autor plantea que “si en los noventa la democracia se sostuvo a través del mercado y el crecimiento económico, Piñera intentaría el movimiento contrario: legitimar el mercado a través de la democracia”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos de este tema junto al periodista, historiador y autor de Piñera, un lugar en la historia, Alfredo Sepúlveda.

Además, analizamos:

Gobierno termina con el misterio y pone a Bernardo Fontaine a cargo de Codelco.

Indicación del Gobierno al proyecto de ley que perfecciona el sistema de expulsiones de migrantes, que obligaría a recintos sanitarios y educacionales a denunciar a los migrantes indocumentados al ser atendidos.

Tramitación del proyecto misceláneo.

Todo esto junto al editor general de El Mostrador, Héctor Cossio.