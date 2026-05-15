PMGD, servicios complementarios y clientes libres: la pelea detrás de la cuenta eléctrica minera

La discusión energética en Chile tiene una sigla que incomoda al sector minero, a los grandes consumidores y a parte de la industria renovable: PMGD, los Pequeños Medios de Generación Distribuida.

El tema apareció con fuerza en la nueva Cumbre El Semanal de El Mostrador, que será emitida este fin de semana, y que reunió a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero; Jaime Toledo, líder regional de Acciona; y Francisco Villalón, gerente de Asuntos Públicos de Andes Iron.

La tesis de fondo: Chile tiene una oportunidad histórica por la transición energética, la demanda por cobre y litio, y el boom de la inteligencia artificial. Pero esa ventaja puede diluirse si el sistema eléctrico sigue funcionando con parches, subsidios cruzados y costos que terminan inflando las cuentas de hogares, industrias y mineras.

Jaime Toledo fue directo. Chile, dijo, tiene energía limpia abundante, pero una regulación diseñada para otro mundo: un sistema de tarificación de 1982, pensado para una matriz hidráulica y térmica, no para una red con solar, eólica, baterías y almacenamiento. “Los beneficios de la transición energética y de las energías limpias van a llegar a los clientes finales si se hacen ciertos cambios regulatorios que tienen que hacerse”, afirmó.

Ahí Villarino metió el dedo en la llaga. Aunque la gran minería tiene cerca del 70% de su energía contratada con fuentes limpias, sus cuentas siguen presionadas por cargos adicionales, servicios complementarios, costos traspasados a clientes libres y el debate pendiente sobre los PMGD. “Las cuentas eléctricas del sector minero están infladas”, dijo.

El presidente del Consejo Minero también planteó que el problema no se resuelve con otro parche. “A Chile le hace falta una discusión en serio sobre una reforma a nuestro sistema eléctrico. Hemos ido parchando el sistema a medida que se incorporan nuevas tecnologías”, advirtió.

La polémica PMGD resume esa tensión. Nacieron como una herramienta para descentralizar la generación, abrir espacio a actores más pequeños e impulsar renovables. Pero, según sus críticos, el esquema de precios estabilizados terminó generando costos relevantes para el sistema y beneficios que no siempre llegan a pequeños productores, sino también a grandes fondos e inversionistas.

La conversación completa, con Villarino, Toledo y Villalón, se emitirá este fin de semana en El Mostrador. Una discusión sobre minería, energía y permisos, pero también sobre algo más incómodo: si Chile está dejando que su ventaja estratégica se pierda en la letra chica regulatoria.