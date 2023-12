Libro revela “Tríada del Bullying” adulto: Narcisista, víctima y cómplices

Mucho se ha escrito sobre narcisismo, la palabra parece estar de moda. Y cuando se escucha, inevitablemente se piensa en una expareja, una jefa o jefe o incluso en uno de los padres. En Google está la definición más simple. “Enfermedad de salud mental en la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad. Necesitan y buscan atención, y quieren que las personas las admiren”.

“Pero este no es un libro sobre narcisismo, es sobre el bullying al que ellos someten a sus víctimas, con la ayuda de cómplices que muchas veces no saben que lo son”, explica la psicóloga clínica Ximena Costa sobre el libro “El Narcisista detrás del Bullying”, que será lanzado este miércoles 20 en el Centro Cultural Las Condes (Nuestra Señora del Rosario 30).

Durante 32 años, Costa ha tratado víctimas, cómplices e incluso narcisistas, aunque esto resulta más difícil porque son expertos en escabullirse de la terapia.

Y aunque el bullying se asocia al maltrato escolar, el texto desarrolla la tesis de que un narcisista ejerce esta acción sobre su víctima adulta, pero jamás lo hace directamente, sino que se vale de cómplices que usa para no revelarse, y que sin darse cuenta lo ayudan a “desestabilizar” a quien él cree que los ha ofendido, traicionado o abandonado.

“En cada situación de bullying, donde sea que ocurra –familia, amigos, colegio, trabajo, etcétera– encontramos la misma tríada: el autor, la víctima y los cómplices, quienes enmarcan, potencian y proyectan esta condición”, explica Ximena. “Pero ninguno de los tres entiende ni elige lo que está pasando, no obstante, el dolor y el desgaste que se vive”.

Trastorno

Dado que el narcisimo es un trastorno de la personalidad, las personas no saben qué gatilla la actuación que termina desestabilizando a quienes lo rodean.

“Poseen una incoherencia e inconsistencia auténtica, ya que en general son personas con inteligencia superior al promedio, exitosas, líderes en sus familias y/o comunidad, pero al mismo tiempo sienten en lo profundo un temor irracional al abandono, la pobreza y la decadencia. Lo puedes observar frecuentemente en que dicen una cosa y hacen otra”, explica la psicóloga.

Cuando uno de sus temores sale a la superficie por alguna circunstancia externa, atribuyen su causa a los otros y esto les provoca la “necesidad” de verlos sufrir, de humillarlos, dejarlos en evidencia pública o descalificarlos, es decir, someterlos a un bullying. La víctima, en tanto, no entiende lo que está pasando.

“Sufre, llora constantemente, tiene múltiples dolencias psicosomáticas, pero como no se da cuenta que está siendo sometido al bullying de una persona narcisista, no reacciona, se somete y perpetúa el carrusel emocional en que vive”.

Entrevistas

Para realizar el libro, Claudia del Solar entrevistó a unos 20 pacientes de la psicóloga, quienes le contaron sus experiencias como víctímas o cómplices. Algunos también aceptaron escribir ellos mismos sus experiencias.

“Lo que más me llamó la atención es que yo había leído varias cosas de Naricisismo, y todas ellas recomendaban huir. Pero casi todos los pacientes que entrevisté lograron construir relaciones no exentas de dificultades, pero sólo después de darse cuenta –a través de la terapia– de lo que les estaba ocurriendo, y aprender a manejar estas relaciones”.

Además, le llamó la atención que se trate como tema el bullying adulto. “Cuando comenté con amigas la tesis del libro, varias habían tenido experiencias con parejas o jefes narcisistas, todas habían sentido lo mismo, como cambios en el ambiente que no se explicaban o reacciones en ellas mismas que no entendían, y me agradecieron demasiado que Ximena le haya puesto nombre a lo que les había pasado, simplemente bullying, y que pudieran entender cuáles eran los mecanismos involucrados en eso”.

En medio de las historias, la voz de Ximena interviene para explicar qué gatilló tal o cual acción del narcisista, qué originó el bullying, cómo se desarrolló y cómo la terapia fue permitiendo que los pacientes se miraran a sí mismos y vieran lo que les estaba ocurriendo. Eso es lo que, dicen las coautoras, buscan con el libro: que se hable de una enfermedad de la que no se habla y en que se impone la negación y de un bullying que afecta a miles de personas que no saben que lo sufren y de cómplices que tampoco entienden que lo alientan.