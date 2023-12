Se estrena “Priscilla”, la esperada película de Sofia Coppola sobre el matrimonio de Elvis Presley

La película “Priscilla”, de Sofia Coppola, sobre el matrimonio del cantante estadounidense Elvis Presley, fue estrenada este jueves en Chile.

La cinta de la directora de “Perdidos en Tokio” y “María Antonieta”, tuvo un exitoso recorrido por el mundo que comenzó en septiembre en el Festival de Venecia.

Además, Cailee Spaeny fue nominada a Mejor actriz en drama por Priscilla en la 81ª edición de los Globos de Oro.

Sinopsis

Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, el hombre que ya es una meteórica superestrella del rock and roll se convierte en alguien completamente inesperado en momentos privados: un emocionante enamoramiento, un aliado en la soledad, un mejor amigo vulnerable.

A través de los ojos de Priscilla, Sofia Coppola cuenta el lado oculto de un gran mito americano y el turbulento matrimonio, desde una base militar alemana hasta su soñada finca de Graceland, en este retrato profundamente sentido y deslumbrantemente detallado sobre el amor, la fantasía y la fama.

Sofía Coppola, quien no estrenaba una película desde “On the Rocks” (2020), decidió hacer la película luego de leer el libro biográfico de Priscilla Presley.

“Pensé que era un mundo muy interesante y algo que me resulta exótico, la idea de Memphis en los años 60. Es un mito estadounidense, y Elvis y Priscilla fueron una pareja legendaria, pero no sabemos mucho sobre Priscilla o sobre cómo fue su experiencia”, cuenta.

“Me conmovió mucho su historia, saber cómo la vivió. Contó con todo detalle su vivencia y cómo creció en un mundo tan inusual. Yo no dejaba de pensar en ello y un día la llamé y le dije: “¿Estarías dispuesta a hacer una película de tu libro?”. Y ella dijo: “Déjame pensarlo”. Pero en aquel momento no quería hacer una película y parecía muy reservada. Así que me emocioné muchísimo cuando me dijo que me lo confiaría. Era la primera vez que haría algo donde la persona en cuestión estaba viva y podía hacerle preguntas. Priscilla estuvo muy dispuesta a responder mis preguntas y a darme detalles y reflexiones que, en mi opinión, aportaron mucho a la realización de la película”.

La directora confiesa que para ella fue fundamental que Presley aprobara el resultado.

“Para mí era importante que Priscilla Presley estuviera satisfecha con la historia. Es su historia. Quería que sintiera que era fiel a su experiencia, y para mí era muy importante encontrar el equilibrio entre hacer que se sintiera bien para ella y poder expresar lo que yo quería hacer. Y significó mucho para mí que, después de ver la película, me dijera que estaba conmovida y que sentía que Cailee Spaeny expresaba fielmente cómo se sentía y cómo fue su vivencia. Creo que es la primera vez que Priscilla es el centro de atención. La atención se centra en ella y no en la Sra. de Elvis Presley”.

“Fue un reto interesante pensar en cómo contar la historia”, agrega la cineasta. “Su relación con Elvis fue una parte muy importante de su vida, entonces ¿cómo destilar su experiencia para hacerla encajar en una película? Y cómo reflejar cómo fue para ella y encontrar formas creativas de saltar en el tiempo y mostrar su evolución desde el principio, a sus catorce años, hasta sus veintitantos y su llegada a la edad adulta. Yo quería capturar el tiempo en torno a Graceland. Mi idea era que ella entrara en Graceland y saliera de Graceland, y ese era el momento en el que me iba a centrar. Pero, por supuesto, tenía que dar alguna idea de su historia de cómo conoció a Elvis y fue a parar allí”.

“Lo que pasan las mujeres”

Sofia Coppola confiesa que quería que la película fuera realista porque eso es lo que sintió al leer el libro.

“Aunque el escenario era tan inusual, Priscilla pasa por muchas cosas universales por las que pasan todas las mujeres, ya sea un primer beso o ser nueva en la escuela o tener un bebé y convertirse en madre. Y esta idea de que cuando Elvis se va de gira se supone que ella debe quedarse en casa con el bebé mientras los hombres se van a trabajar y a divertirse. Así que siempre intenté conectar con el lado humano de su historia y los altibajos de su relación de una forma que se ajustase a la realidad. Espero que la gente pueda conectar con su conmovedora historia y sacar algo de ella. Creo que todos nos hacemos falsas ilusiones sobre las personas, y luego uno espera poder encontrar siempre el camino hacia su verdadero yo. Siento que la historia de Priscilla tiene mucha fuerza y que ella siguió su corazón y encontró su propio sentido de identidad. Eso me inspiró”.

La directora observa que Priscilla “tuvo la experiencia de estar en el mundo de Elvis y eso moldeó su juventud. Yo quería mostrar el contraste entre cuando él está presente, que todo rebosa de ruido y gente y emoción y energía, y cuando él no está, que se siente la tranquilidad de ella en soledad. Y Priscilla habla mucho en el libro de cómo ella se mudó a Graceland y luego él se iba a hacer una película y se esperaba que ella se quedara en casa. Imagino que le dijeron que no podía llevar amigos a Graceland, así que tenía que estar allí sola. Sé que era amiga de algunas de las mujeres que trabajaban allí, pero parecía ser una experiencia aislante”.

“Priscilla” recrea el Memphis de los 60 y Los Ángeles en Toronto, Canadá. “Gracias a nuestro gran equipo y mucho esfuerzo y trabajo y magia cinematográfica pudimos recrear la Alemania de los 50 y el Memphis de los 60 en Toronto. Además, construimos muchos decorados, algo que nunca había hecho antes. Normalmente filmo en la locación. Así que fue una experiencia nueva que disfruté mucho, ver cómo todo encajaba”, agrega Coppola.

En definitiva, “Priscilla” es un homenaje a una mujer fuerte y emblemática.

“Pienso que Priscilla tuvo que tener muchísima fuerza para dejar su matrimonio a principios de los 70, cuando no tenía ingresos propios. Sé que en aquella época fue muy duro dar ese paso, toda su identidad era ser la Sra. de Elvis Presley”, analiza la cineasta.

“Me impresionó cómo encontró la fuerza para marcharse y empezar su propia vida. Recuerdo que me dijo que ni siquiera sabía qué cosas le gustaban porque todo giraba en torno a lo que le agradaba a Elvis y al gusto de Elvis. Y ella aún era una mujer joven, pero ya había experimentado toda esa vida, y eso me conmovió”.

FICHA TÉCNICA

“Priscilla”

Dirección: Sofia Coppola

Estados Unidos, 2023

Duración: 110 minutos

Compañías: American Zoetrope, Stage 6 Films, The Apartment, A24

Distribuye: BF Distribution

Reparto: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Emily Mitchell, Ari Cohen

Estreno: 28 de diciembre