Artista presenta exposición donde se pregunta por su condición de huaso y homosexual

A siete semanas de exponer una instalación en la galería y módulo de experimentación AK-35, Pedro Juan González inaugurará su primera muestra individual en el barrio Bellas Artes.

La exposición se titula “¿Y aquí puedo estar?”, y cuenta con un texto de sala del escritor y crítico cultural Antonio Urrutia Luxoro. El proyecto indaga en dos experiencias vitales que atraviesan la biografía del artista: estar arraigado a las costumbres del campo chileno y asumirse homosexual.

Eso, sumado a ingresar al medio artístico, aún impregnado por sesgos de clase y etnia desde la enseñanza del oficio en adelante, es recogido en una serie de piezas objetuales provenientes de las tradiciones huasas y el campo profundo, que el artista interviene con motivos alusivos al imaginario popular de la diversidad sexual, incluyendo citas a Pedro Lemebel.

Pedro Juan González –como gusta que lo nombren, para enfatizar su origen– proviene de una familia dedicada al rubro ecuestre. Nació en 1988, luego de que su madre y su padre se conocieran bailando un pie de cueca para celebrar que el segundo se adjudicara uno de los tres premios en el rodeo de Colina. Después de pasar por varias carreras –entre ellas, Veterinaria– ingresó al Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile, donde se tituló de escultor, siendo alumno aventajado de Nicolás Miranda (conocido por su polémica escultura del Rey Juan Carlos posando con un rifle de caza).

Si bien, tanto el costumbrismo como la temática LGTB gozan de larga data en la historia del arte y la literatura locales, escasas son las producciones simbólicas que abordan simultáneamente ambos mundos; entre ellas, la novela de José Donoso y la pintura de Juan Domingo Dávila. Al respecto, Antonio Urrutia Luxoro, comenta que se motivó a escribir el texto de la exposición en virtud de dicha sintonía:

“El artista Adolfo Martínez me presentó la obra de Pedro. Me comentó que inauguraría su exposición dentro de dos semanas y aún no conseguía a alguien para escribir sobre su trabajo. Vi las imágenes y quedé sorprendido por las referencias culturales que pocos artistas de su generación manejan. Pedí su contacto y lo llamé inmediatamente para ofrecerme antes de que otro vivaracho le viniera con cuentos”.

“¿Y aquí puedo estar?”, de Pedro Juan González, se inaugurará este viernes 2 de febrero a las 19.30 hrs en la sala Departamento Jota, ubicada en Mosqueto 464 (a pasos del metro Bellas Artes). Puede visitarse de miércoles a domingo entre 15.00 y 19.00 hrs, estará abierta hasta el viernes 16 del mismo mes. Próximamente se anunciará una actividad de cierre a través de las redes sociales del artista y el escritor.