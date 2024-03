Micropaisajes patogónicos y arte confluyen en muestra alemana

Los microbosques patagónicos de Chile estarán presentes en la exposición “Bosques. Del romanticismo al futuro”, que se presentará entre el 16 de marzo y el 11 de agosto próximos en los museos Romántico Alemán y de Historia Natural de Frankfurt, y la Casa Museo Sinclair de Bad Homburg.

La muestra tiene carácter transdisciplinar y combina enfoques científicos, ecológicos y estéticos con piezas procedentes de las artes, la historia cultural y forestal y las ciencias naturales.

Chile estará representado por los trabajos del artista visual Rodrigo Arteaga, realizados en colaboración con el Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios de Cambio Global y Conservación Biocultural (CHIC), los cuales estarán en el Museo Romántico Alemán, una de las tres sedes de la exhibición.

Sus experiencias en el Parque Etnobotánico Omora, ubicado a orillas del Canal Beagle, en el extremo austral de Chile, fueron la inspiración para las creaciones que lleva a la muestra. Sus observaciones allí se concentraron en musgos, hongos y líquenes que conforman lo que se ha dado en llamar “bosques en miniatura”.

Los productos de esta incursión los presentó en la exposición “Punto de vista”, entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal en Santiago y algunos de ellos son parte de su presentación en la exposición de Alemania.

En la misma, exhibirá un video que realizó durante su visita a Omora, con una lupa que adosó a la lente de la cámara, “con el objetivo, señala, de aumentar también nuestras ideas del mundo natural para incorporar toda una variedad de seres como musgos, líquenes y hongos. Imaginamos casi lo que vería un insecto al caminar por este paisaje en los bosques más australes del planeta”.

En esta acción llevó a la práctica un concepto desarrollado por el Centro de Estudios Cabo de Hornos que consiste en valorar el mundo de la naturaleza que aparece ante los ojos con la utilización de una lupa. En la misma línea, la mencionada institución organiza programas de “turismo con lupa”, en que los visitantes realizan excursiones portando este instrumento óptico.

La curadora de la exposición “Punto de vista” fue la Doctora en Historia del Arte, Carolina Castro Jorquera, quien es parte del equipo de CHIC y participó junto a Arteaga en la excursión por el Parque Omora.

Ella recuerda: “La experiencia de estar en la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos caló muy profundo en nuestra mirada. Primero porque al recorrer los bosques más australes del planeta pudimos ver de cerca una gran diversidad de especies y fenómenos singulares, que no tienen réplica, y segundo porque pudimos comprender la enorme escala, que las especies que habíamos escogido observar con lupa, podían alcanzar gracias a la casi nula contaminación de su hábitat”.

“Cada pisada, evoca, se sentía como caminar sobre un ser vivo que respiraba a su ritmo, cada contacto con él activaba la sincronización de un pulso vital común. En ese lugar nos volvimos liquen, nos sentimos musgo, y un profundo sentido de colaboración emergió en nosotros, un sentido de solidaridad interespecie que sintonizó nuestros latidos con los de la tierra para siempre”.

Respecto de estas experiencias ella ha manifestado: ““La combinación entre arte y ciencia sirve como una inspiradora y original manera de fomentar la conservación de la diversidad biocultural. El arte estimula el pensamiento analógico, abriéndonos a formas más empáticas de conocer los ecosistemas, desarrollando un sentido de lugar y responsabilidad por el cuidado de sus co-habitantes humanos y distintos que humanos.”

Susurros de musgos

Los fundamentos del trabajo que Arteaga expondrá en Alemania se encuentran en los conceptos concebidos por el director y fundador del Centro Internacional Cabo de Hornos, el filósofo y ecólogo Ricardo Rozzi.

Este último se hará presente en la muestra con un texto que irá en el catálogo, titulado “Ecoturismo con lupa para cohabitar los bosques en miniatura del Cabo de Hornos”.

Allí recuerda que “las evaluaciones de biodiversidad global centradas en plantas vasculares, como árboles, plantas con flores y helechos, en la década de 1990 llevaron a la percepción de que la diversidad florística del Cabo de Hornos en la ecorregión subantártica de Magallanes en el suroeste de América del Sur era mínima”.

“Sin embargo, agrega, en la década de 2000, la investigación botánica reveló una verdad alternativa: la región del Cabo de Hornos constituye un punto crítico de biodiversidad mundial de musgos y hepáticas, con el 5% de las especies de briofitas conocidas por la ciencia que se encuentran en menos del 0,01% de la superficie terrestre del planeta”.

“Este descubrimiento, subraya, nos estimuló a un ‘cambio de lentes’ para observar, valorar y proteger la biodiversidad en el extremo sur de las Américas”.

Relata: “junto con los niños de la escuela local en Cabo de Hornos, compusimos la metáfora: ‘bosques en miniatura del Cabo de Hornos’. En experiencias de campo, los niños respiraron tumbados cerca de los musgos, observaron su reproducción, crecimiento e interacciones ecológicas y, por tanto, se identificaron con ellos. A través de estas experiencias los niños cultivaron un sentimiento de empatía con estos pequeños organismos y acuñaron la expresión ‘gente de los bosques en miniatura’ para referirse a musgos e insectos”.

“A través de la lente de esta perspectiva ética biocultural, concluye, los musgos, los humanos y todos los seres vivos son reconocidos como cohabitantes, similares a hermanos, en lugar de meros recursos para explotar. Si la sociedad global pudiera aprender a percibir los susurros de los musgos, los cantos de los pájaros, el ritmo de los océanos y los diversos lenguajes humanos que perciben y respetan a estos seres como cohabitantes, entonces la esperanza resonaría en una cohabitación armoniosa”.

La exhibición considera la época de Goethe y el Romanticismo como los puntos de partida de la búsqueda de una nueva relación con la naturaleza. “Ya entonces, expresa la presentación de la muestra, surgieron las primeras ideas de ética natural y pensamiento ecológico de gran actualidad.

“Con el Romanticismo, agrega, el bosque se vuelve ‘maravilloso’. Anteriormente rechazado como un lugar de horror, es un símbolo de la belleza y la independencia de la naturaleza para los artistas de la época”.

Poemas en tierra

Arteaga mostrará también en la exposición de Alemania un video que grabó entre julio y septiembre del año pasado, durante una residencia artística en el Centre for Print Research, University of the West of England en Bristol, Reino Unido. Señala que en aquella actividad su propósito fue “aprender más sobre las redes de micelios y explorar dibujos no-humanos realizados no por mí, sino por hongos”.

“Tomé muestras de hongos, señala, de bosques locales, para cultivarlas en el laboratorio y realicé experimentos, que eran entendidos como dispositivos para observar lo que normalmente estaría más allá de nuestros sentidos”.

“Cultivé hongos en placas de petri, bandejas y vitrinas, agrega, y observé las redes de micelio (el equivalente a las raíces de los hongos) bajo el microscopio. A partir de estas observaciones realicé aguafuertes en placas de cobre imitando el comportamiento del micelio, impreso con tinta blanca en papel negro”.

“Expusimos, detalla, micelio encontrado en el suelo del bosque directamente en placas fotosensibles, también salpicamos diluyente en un barniz blando sobre una placa de cobre. Documentamos un liquen vivo usando fotogrametría para luego imprimirlo en 3d”.

Asimismo, probó una idea que le resultó “muy emocionante”: “inocular letras de madera con micelio de Pleurotus ostreatus (Champiñón ostra) por varias semanas hasta que el micelio quedara completamente enraizado en la madera”. Luego escribió poemas en tierra usando estas letras.

“Era, recuerda, un intenso baño de micelio, estimulando al micelio para crecer desde las letras hacia afuera. Las fotografié en ese momento para crear una serie de impresiones titulada los ´poemas fungales’”.

Con el material también produjo un libro de artista titulado “Mycelium Book”, que incluye textos de la especialista en hongos Giuliana Furci, y que igualmente será parte de su propuesta en la exposición de Alemania.

Bacterias y Listz

Más allá de la presente muestra, Arteaga se prepara a iniciar una nueva residencia artística, esta vez en ACC Galerie Weimar, Alemania, donde espera producir música a partir de bacterias.

“El proyecto, explica, es un intento de hacer música con cianobacterias presentes en cuerpos de agua encontradas en Weimar para inocular una serie de partituras del compositor Franz Liszt en particular ‘Liebesträume’”.

“Cada nota, detalla, se inoculará en un biotray (similar a una placa de Petri) con forma de partitura con la mayor precisión posible para que sea reconocible al principio. Después, la idea es que las cianobacterias crezcan y expandan estas notas, cambiando así el sonido de la música y aceptando el cambio, la descomposición y la recomposición”.

“Parte del proyecto, añade, consiste en encontrar la forma adecuada de interpretar la partitura, ya sea a través de un sonido generado por un programa informático o de un músico que interprete la música. El resultado puede ser el sonido real de la música que transforman las cianobacterias en una instalación sonora”.

Espera conservar también la imagen de la partitura con los cultivos que luego pueda exponer a través de una impresión, un libro de artista o un vinilo. “Sería increíble, dice, por ejemplo, hacer un sistema de arduino (plataforma de creación electrónica) y motores para que un piano se toque solo y a su vez vaya interpretando el cambio constante del crecimiento de las cianobacterias”.

Entre los artistas que expondrán también sus obras para esta muestra en el Museo Romántico Alemán se encuentran Nicholas Bussmann, Flechten, Anne Duk Hee Jordan, Marcus Maeder, Antje Majewski, David Monacchi, Chris Shafe y Marieken Verheyen.