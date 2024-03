Paul Auster presenta su nueva novela “Baumgartner”

Luego de la publicación de “Un país bañado en sangre”, Paul Auster está de vuelta en la ficción con una novela sobre la historia de Baumgartner, un profesor universitario de 70 años que hace nueve perdió a su gran amor y aún busca la manera de conjurar el dolor.

Su inminente jubilación desencadena en él un torrente de recuerdos y una nueva forma de ver el mundo que le devuelve las ganas de vivir. Decidido a seguir adelante, se embarca en una nueva relación, disparando una serie de acontecimientos imprevisibles y sometidos a los caprichos del destino.

En “Baumgartner”, la nostalgia por la ausencia de Anna se intercala con historias en las que el protagonista reconstruye su biografía: desde su juventud en Newark hasta la vida de revolucionario fracasado de su padre en Europa del Este.

En 264 páginas, el autor de “La trilogía de Nueva York” construye en su nuevo libro un retrato sobre la vejez, la memoria, el paso ineludible del tiempo y los distintos modos de amar a lo largo de la vida.

“Una emocionante reflexión acerca de lo que significa amar a alguien. A Auster siempre le han encantado el azar, el eco, y en Baumgartner, esa obsesión maravilla y electriza”, escribió el Financial Times.

Trayectoria

Auster es escritor, traductor y cineasta. Entre sus obras destacan La invención de la soledad (1982); La trilogía de Nueva York (1987); El Palacio de la Luna (1989); Leviatán (1992); Tombuctú (1999); El libro de las ilusiones (2002); La noche del oráculo (2003); Brooklyn Follies (2005); Sunset Park (2010); Diario de invierno(2012); 4 3 2 1 (2017); La llama inmortal de Stephen Crane (2021); Un país bañado en sangre (2023), en colaboración con Spencer Ostrander, y Baumgartner (2024).

Ha escrito los guiones de las películas Smoke (1995) y Blue in the Face (1995), en cuya dirección colaboró con Wayne Wang, y los de Lulu on the Bridge (1998) y La vida interior de Martin Frost (2007), que dirigió en solitario. Ha editado el libro de relatos Creía que mi padre era Dios (2001) y su obra poética está reunida en el tomo Poesía completa (2012). Es también autor de Una vida en palabras (2018), un volumen que recoge sus conversaciones con la profesora I. B. Siegumfeldt sobre su obra y el oficio de escribir.

Ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Médicis por la novela Leviatán, el Independent Spirit Award por el guion de Smoke y el Premio al mejor libro del año del Gremio de Libreros de Madrid por El libro de las ilusiones. Es miembro de la American Academy of Arts and Letters y Comandante de la Orden de las Artes y las Letras francesa. Su obra está traducida a más de cuarenta idiomas. Vive en Brooklyn, Nueva York.