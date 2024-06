Los detalles del festival que reunirá a Carlos Caszely, María Paz Blanco y José Maza

Firmas, presentaciones y entretenidas actividades sorpresa esperan a los asistentes a la sexta versión de Planeta de Autores Fest, encuentro literario que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de junio desde las 15:30 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

La jornada comenzará con la presentación de Still with him de Lily del Pilar, y continuará con una charla de la psicóloga y autora del superventas El poder de quererte, María Paz Blanco.

A las 16:30 horas, el ídolo deportivo Carlos Caszely y el periodista Juan Oyaneder lanzarán su libro No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, una graciosa antología de frases célebres dichas por futbolistas que llega a librerías el 1 de julio. En paralelo, la responsable del bestseller LiberTao, Carolina Menéndez, realizará un taller de meditación guiada.

La tarde continuará con las presentaciones de Quédatelo todo de Fernanda Namur; Monstruos y dioses del fin del mundo, el nuevo cómic del escritor Francisco Ortega y el ilustrador Félix Vega; Las tramas ocultas del 18-O del periodista Carlos Tromben; y El patio del poder, el exitoso sexto libro del abogado y exdiputado Renato Garin.

Además de los autores mencionados, en el sector de firmas estarán: Pablo Monreal, Emina Himesama, Daniela Thiers, Jesús Diamantino, Valeria Cárcamo y María José Castro, Pamela Núñez, Alberto Fuguet, Andrea Villegas y José Maza.

