Llega a Chile “Apuntes para John”, la obra de no ficción inédita de Joan Didion

Random House publicará “Apuntes para John”, la obra de no ficción inédita de la escritora norteamericana Joan Didion (1934-2021). La fecha de publicación está prevista para el 1 de julio de 2025 en Chile, informó la editorial.

En España y en Latinoamérica será publicado por Random House, en una edición en rústica, en formato digital y en audiolibro. En Estados Unidos, cuya casa editorial será Knopf, se ha anunciado una primera tirada de 250.000 ejemplares.

Descubierto tras la muerte de la autora en un mueble archivador junto a su escritorio, “Apuntes para John” es un diario en el que Joan Didion describe las sesiones con su psiquiatra. Los apuntes que recoge el libro están dirigidos a su esposo, John Gregory Dunne.

“Todo lo que veneramos sobre Joan Didion se evidencia de forma instantánea en estas páginas: su precisión, su inteligencia extrema, sus agudas percepciones, el implacable escrutinio de sus propias acciones. Sin embargo, aquí aparece también una Joan Didion como nunca la habíamos visto: abierta, vulnerable, en lucha contra las emociones más intensas. ‘Apuntes para John’ es el registro extraordinariamente íntimo de un viaje doloroso y valiente en la vida de una de las más grandes escritoras de nuestro tiempo”, afirmó Jordan Pavlin, vicepresidente ejecutivo y director editoral de Knopf.

Contenido

“Apuntes para John” comienza en diciembre de 1999, poco después de que la escritora empezara su terapia con un psiquiatra. Como escribió a un amigo, su familia había estado pasando “unos años difíciles”.

Durante varios meses, registró sus encuentros con meticuloso detalle. Las sesiones iniciales se centraron en el alcoholismo, la adopción, la depresión, la ansiedad, la culpa y las desgarradoras complejidades de la relación con su hija Quintana.

Los temas mutaron hasta abarcar su trabajo, que le resultaba difícil mantener durante períodos prolongados. Hubo discusiones sobre su propia infancia — malentendidos y falta de comunicación con su madre y su padre, su temprana tendencia a anticipar la catástrofe — y la cuestión del legado, o, como ella lo expresaba, «lo que ha valido». Conversaciones que fueron fundamentales para que Didion comprendiera en profundidad los temas que desarrolló en sus brillantes obras tardías: De donde soy, El año del pensamiento mágico y Noches azules.

Trayectoria

Joan Didion nación en Sacramento, California, en 1934 y se graduó por la Universidad de Berkeley en 1956. Tras su graduación, Didion se mudó a Nueva York y comenzó a trabajar para Vogue, donde ejerció de editora y crítica de cine, e impulsó su carrera como periodista y escritora.

Publicó su primera novela, Río revuelto, en 1963. Otras de sus novelas son Según venga el juego (1970), Una liturgia común (1977), Democracy (1984) y Su último deseo (1996). Su primer volumen de ensayos, Arrastrase hacia Belén, se publicó en 1968, y el segundo, El álbum blanco, en 1979. Salvador (1983), Después de Henry (1992), Political Fictions (2001), De donde soy (2003), We Tell Ourselves Stories In Order To Live (2006), Noches azules (2011), Sur y oeste (2017) y Lo que quiero decir (2021) conforman su obra de no ficción. Su memoir El año del pensamiento mágico ganó el National Book Award en la categoría de No Ficción en 2005.

En 2005, Didion recibió la medalla de Oro de la American Academy of Arts and Letters. En 2007, fue galardonada con la Medalla por Contribución Destacada a las Letras Estadounidenses de la Fundación Nacional del Libro por ser una “observadora incisiva de la política y la cultura estadounidense durante más de cuarenta y cinco años. Su distintiva combinación de prosa sobria y elegante con una inteligencia feroz le ha valido un lugar en el canon de la literatura estadounidense, así como la admiración de generaciones de escritores y periodistas”.

En 2013, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Nacional de Humanidades, y también recibió el Premio a la Trayectoria del PEN Center USA. Joan Didion dijo sobre su escritura: “Escribo estrictamente para averiguar qué estoy pensando, qué estoy mirando, qué veo y qué significa”. Falleció en diciembre de 2021 en Nueva York.