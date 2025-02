Chileno premiado en Berlinale por docu sobre migración buscó “perspectiva íntima, sensorial”

El corto documental “Atardecer en América”, de Matías Rojas Valencia, fue premiado en el Festival Internacional de Cine de Berlín, que terminó el pasado fin de semana.

La obra participó en la sección llamada Generation 14plus, que se compone de películas que tienen adolescentes como protagonistas.

El corto obtuvo Mención Especial del Jurado Joven a Mejor Corto Documental.

“Fue una gran sorpresa. Recibir un premio en un festival como Berlín es algo impresionante y emocionante. Es difícil que un cortometraje llegue a ser seleccionado y más aún ganar”, explica el director a El Mostrador.

La cinta lleva al espectador al Altiplano Andino, lugar que se ha convertido en una de las rutas migratorias más peligrosas de América Latina. Una adolescente recuerda la noche en que cruzó el altiplano y la sensación de estar acompañada por una presencia espiritual que vaga como el viento.

Reflexión sobre migración

El director cuenta que esta película nació a partir de una reflexión e investigación respecto a la crisis migratoria en Latinoamérica, específicamente centrado en Chile.

“Me llamó profundamente la atención cómo en diferentes medios; canales de televisión, radio y redes sociales, se vinculaba a las y los migrantes con la delincuencia, en términos generales y absolutos. Eso me llevo a pensar en, por ejemplo, las niñas y niños que se han visto en la difícil situación de migrar hacia otro país en condiciones peligrosas”, comenta.

La película es protagonizada por Bárbara Flores, una adolescente de 14 años que debió cruzar muchos kilómetros, desde Venezuela hasta Chile, para encontrarse con parte de su familia.

“Nos encontramos con ella a través de la investigación. Bárbara y su madre tuvieron la generosidad de compartir su historia”.

Paisaje

Rojas destaca que es una historia real, pero también que “el paisaje es un personaje protagónico en esta película y desde el inicio lo planteamos así”.

“Era muy importante lograr captar todos los lugares por los que transitan diariamente los migrantes, en las horas donde nadie cruza. Es a través de la unión entre el relato de Bárbara y los paisajes, que se genera aquello que no se muestra. Esa fue nuestra intención”, explica.

“Por otra parte, para nosotros como equipo, era muy importante filmar en la frontera. Es un lugar con ciertas complejidades, por lo que fue un trabajo de coordinación de producción y también paciencia para lograr las imágenes que queríamos”, dice.

La dirección de fotografía fue realizada por Andrés “Underesu” Cárdenas, con quien Rojas ha trabajado en varias oportunidades, y a quien agradece “su visión, talento y oficio constante”.

Lo “no dicho”

Respecto a la motivación para hacer la cinta, el cineasta señala que “es un tema que está sucediendo en este preciso momento, pero que también ha sucedido antes y probablemente siga ocurriendo”.

“A mí me impactó el manejo de este tema en la prensa y el juicio general que se establecía, por ejemplo respecto a la delincuencia. Este tipo de declaraciones abundaban en programas de tipo matinal, incluso”, lamenta.

Agrega que, en en el caso de esta película, el punto de vista está relacionado a lo ‘no dicho’; las historias íntimas que no están incluidas en las noticias ‘oficiales’. A su juicio, la película no tiene la intención de sacar una realidad a la luz, sino que el espectador de adentre en esa realidad desde una perspectiva “íntima, sensorial y emocional”.

“Personalmente, como director, me importa mucho acercarme a diferentes temas, formatos, géneros y estéticas. He realizado largometrajes de ficción y documentales, así como también cortometrajes. Sin embargo, intento perseguir algo en común: el misterio. No me refiero a un misterio en términos de algo qué hay que descubrir, sino a lo que “no se muestra”. Me interesa generar una instancia hacia el espectador donde ellos puedan -también- completar la película. Para mi lo cinematográfico radica en aquello; lo no dicho”.

El productor del cortometraje, Tomás Gerlach, comenta que el premio en Berlín significa para ellos como realizadores un reconocimiento no solo a la película que presentamos en el certamen, sino que también “al trabajo y a la perseverancia que venimos demostrando en nuestra industria cinematográfica desde hace algunos años”.

Hace poco estrenaron el largometraje “Aullido de invierno”, que tuvo la premier mundial en Tallin, y ganadora del premio a la Mejor Película Nacional en SANFIC el año pasado.

“Queremos aprovechar de agradecer el trabajo de las instituciones privadas y públicas que están detrás de la promoción e incentivo del cine en nuestro país: Cinemachile lideradas por Alexandra Galvis y Gabriela Sandoval; Chiledoc encabezada por Paula Ossandón; CORFO, en específico al Comité Fomento Los Ríos presidido por Pablo Díaz; y a Pro Chile , que para el caso de mi empresa el trabajo de Bárbara Sepúlveda en nuestra región es muy importante”, expresó.

“Y también, lo recibimos como un incentivo para continuar, porque definitivamente el cine es lo nuestro. Hoy junto a Matías estamos trabajando en el largometraje de ficción de la adaptación de ‘Patas de perro’ del destacado escritor nacional Carlos Droguett, ganador de los fondos de desarrollo y producción del Fondo Audiovisual del MINCAP, y del fondo regional IFI de la región de Los Ríos. También en la empresa estamos trabajando junto a la directora Carolina Moscoso en la adaptación del libro ‘Piñen’ de la escritora mapuche Daniela Catrileo”, concluye.