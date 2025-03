Artista chileno que generó polémica en Dinamarca anuncia que cerdos serán enviados a monasterio

El artista chileno Marco Evaristti, que inauguró la polémica muestra “And Now You Care” (“Y ahora te importa”) en Copenhague, reveló en redes sociales que los tres cerditos que eran parte de la exposición fueron “escoltados como refugiados a un monasterio remoto en Suecia, donde encontrarán paz y protección, lejos de las duras realidades de la producción industrial, que demasiadas veces ignoramos”.

La muestra consistía en poner tres cerditos en una jaula (creada con carritos de la compra) y dejarlos morir de sed y hambre para denunciar las prácticas de la ganadería danesa y sensibilizar al público. Tras la inauguración, la principal organización protectora de animales de Dinamarca, Animal Protection Denmark, se mostró reticente ante la iniciativa. El artista se defendió asegurando que, en Dinamarca, cada día mueren unos 25.000 lechones debido a las condiciones en que se crían.

“Allí, se les permitirá vivir el resto de sus días en paz, libres de la cruel verdad de los métodos convencionales que los reducen a meras mercancías”, sostuvo Evaristti en una publicación en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marco Evaristi (@evaristti)



En la publicación, Evaristti señaló que espera que “la tormenta de polémicas desatada por ‘Y ahora e importa’ haya ayudado a despertar una nueva conciencia sobre cómo tratamos a los seres vivos que comparten este mundo con nosotros. Tal vez esta impactante experiencia haya sido una llamada a la acción, a la atención, para entender que llevamos la responsabilidad de la fragilidad de la vida”.

“Los tres cerditos, que han estado en el centro de tanta atención y crítica, ahora están en buenas manos, donde están siendo cuidados y atendidos con toda la atención que merecen”, agregó.

También agregó que están “trabajando incansablemente para descubrir sus orígenes, ya que, como algunos pueden considerar trivial, los compré a través de un anuncio en Gul & Gratis”, que vende productos de segunda mano.

“Para mí, no fue solo una transacción sencilla, sino una oportunidad para salvarlos, no como un símbolo, sino como seres vivos que merecían una oportunidad. Su salvación no descansa únicamente en mis manos, sino en nuestra atención”, añadió.

El artista sostuvo que en el monasterio al que serán escoltados, “se les permitirá vivir el resto de sus días en paz, libres de la cruel verdad de los métodos convencionales que los reducen a meras mercancías”.

“Ya es hora de que, como sociedad, abramos los ojos y enfrentemos los horrores que ocurren tras puertas cerradas, horrores que permitimos en nombre del beneficio. Es hora de actuar”, finalizó Evaristti.