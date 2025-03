Directora de orquesta alemana: en la música clásica chilena hay “pasión, curiosidad y un alto nivel”

La renombrada directora de orquesta alemana Barbara Dragan debutará este viernes con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en el concierto “Viaje al romanticismo europeo”, en el Teatro de la Universidad de Chile.

El concierto partirá con la obertura “La urraca ladrona” de Gioacchino Rossini, uno de los principales exponentes de la ópera italiana, y continuará con el Concierto para violonchelo de Schumann, con la presentación del solista de la Orquesta Celso López.

“Espero sobre todo un encuentro musical intenso e inspirador, tanto con la orquesta como con el público”, anticipó la germana a El Mostrador, tras ser consultadas sobre sus expectativas sobre el concierto.

“Hacer música en conjunto tiene una fuerza increíble, que adquiere un significado especial en estos momentos de inquietud en el mundo. Si nosotros como músicos nos unimos, logramos algo que va más allá de nuestras capacidades individuales. En este sentido vamos a desafiar las leyes de la matemática, y demostraremos que 1+1 puede ser mucho más que 2. Mi papel como directora de orquesta es servir a la música y ayudar a la orquesta a desarrollar su mejor sonido”.

Trayectoria

Dragan nació en el seno de una familia polaca. Comenzó a tocar el violín a los cinco años, estudió en la Hochschule für Musik und Theater en Hamburgo y en la Universidad de las Artes en Berlín, así como también participó como directora becaria en el Festival Cabrillo de Nueva Música en Santa Cruz y en el Festival Ravinia de Chicago.

Asimismo, fue nombrada directora becaria en el Dallas Opera Hart Institute y recibió la beca de dirección Taki Alsop. También obtuvo la beca de la Fundación Claussen-Simon y la beca alemana DAAD.

En marzo de 2024 grabó la música para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Orquesta Nacional de Francia, lo que le valió una invitación a grabar con la Orquesta de París y el retorno a grabar para los Juegos Paralímpicos con la Orquesta Nacional de Francia.

– ¿Cómo se gestó su presentación en Chile?

– Fui invitada por la Orquesta debido a mi trabajo y repertorio previo. Cada proyecto de dirección de orquesta es una combinación de intereses artísticos y las circunstancias correctas, y en este caso todo encajó de maravillas. Es mi primera visita a Chile, y estos encuentros son como la primera cita, hay emoción, pero también inseguridades. En realidad nadie sabe si habrá un “match”, pero parece que hemos tenido una conexión musical maravillosa.

– ¿Cómo se decidió el contenido del concierto?

– El programa fue desarrollado en colaboración con la orquesta. Un director de orquesta siempre trae sus propuestas e ideas, pero también es importante respetar las particularidades de la orquesta, el contexto del concierto y las expectativas del público. En este programa me emociona especialmente la sinfonía d-Moll de Franck, tan plena de caracteres, su valentía y expresión dramática. Junto a la obertura de “la urraca ladrona” de Rossini y el concierto para violonchelo de Schumann surge una odisea emocional llena de tensión, energía y lírica.

– ¿Cómo evalúa la escena chilena de la música clásica ?

– No quiero evaluar nada, ya que apenas la estoy conociendo, pero desde ya puedo decir que la energía musical que siento aquí es grandiosa. Hay pasión, curiosidad y un alto nivel artístico.

– ¿Es su primera vez en Sudamérica? ¿Qué impresión le causa Chile?

– Es mi primer viaje a Sudamérica, y estoy entusiasmada. La Orquesta, la gente, el clima, la comida y el vino, todo es absolutamente fantástico. Cada día trae experiencias nuevas e inspiradoras.

– ¿Qué artistas y obras chilenas conoce? Además de la música clásica, como libros o películas.

– Por supuesto que la cultura chilena es sumamente rica. Obviamente conozco a Víctor Jara y Violeta Parra, cuyas obras tienen una enorme expresividad. En la literatura, Pablo Neruda es una figura conocida a nivel mundial, pero también me gusta mucho Roberto Bolaño, cuya forma de narrar, tan intensa y llena de tensión me impresiona. En la pintura me gustan las obras de Roberto Matta, sus pinturas surrealistas, dinámicas y expresivas son extraordinarias. También me gustaría saber más de la cultura chilena contemporánea. Ah, y también debo nombrar a una persona que vincula a Chile con Polonia, Leni Alexander, una compositora de origen polaco con un lenguaje musical muy interesante y moderno.

– ¿Tiene planes adicionales para su estadía en Chile?

– Por desgracia mi cronograma no me permite quedarme más tiempo en esta ocasión, aunque me gustaría mucho. Pero visito a diario el Museo de Arte Precolombino, un lugar absolutamente fascinante, del cual nunca es suficiente. Soy consciente de que es sólo una fracción de la riqueza cultural chilena, pero espero que no sea mi última visita y que la próxima pueda pueda descubrir mucho más.