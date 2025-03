Jan Vormann, artista alemán: “Reparar una grieta con color y fantasía es un acto de resistencia”

Las calles, las veredas, los muros, el piso, las escaleras y las estructuras en general están hechos para durar, pero con el paso del tiempo ceden y se fracturan, las baldosas, el hormigón, los adoquines, la piedra o el asfalto se quiebran y acumulan baches, dejando evidencia del uso de la ciudad y los espacios comunes.

El artista alemán, Jan Vormann ha viajado por distintas ciudades del mundo agregando piezas de Lego en grietas de espacios públicos donde el arte no está necesariamente presente. Los llamativos colores de las piezas de lego despiertan la curiosidad de los transeúntes que se encuentran sorpresivamente con estas intervenciones.

“Reparar una grieta urbana con color y fantasía es más que arte, es un acto de resistencia cotidiana”, dice el artista visual.

Los habitantes del conjunto Torres Tajamar en Providencia fueron testigos de esta intervención. El artista inauguró el pasado viernes la exposición “Utopía fragmentada” en la Galería Solar, un espacio que busca generar encuentros entre arte y el barrio.

“El arte en espacios públicos es menos predecible y llega a personas que no necesariamente buscan arte. Me gusta modificar sutilmente el espacio, crear situaciones fuera de lo común, así te confrontas directamente con cualquier persona que no esperaba que eso estuviera ahí. Es un pequeño giro en la realidad, un momento divertido o una situación fuera de lo común”, sostiene.

El artista relata que la idea recuerda “que las ciudades, aunque grises y funcionales, también pueden ser espacios para el juego y la imaginación”.

Una iniciativa global

Jan Vormann lleva restaurando fallas hace casi 20 años, en países como Francia, Italia y China, el proyecto captó tal notoriedad que decidió transformarlo en un proyecto colectivo.

De esta forma, el artista incentiva a que personas también intervengan los espacios, su proyecto recibió el nombre de Dispatchwork y cualquiera que tenga la intención de participar lo puede hacer y enviar una fotografía la sitio web que recopila las obras.

“Una vez alguien de Australia me envió una foto de su jardín donde se había inspirado en el proyecto, en ese momento me di cuenta que era una obra colectiva, que la autoría iría desapareciendo y que era importante recopilar estas fotos que llegaban cada vez bajo un nombre diferente en el mismo sitio web”, relata.

“Decidí que sería interesante permitir que otras personas se unieran libremente si así lo deseaban, porque me di cuenta de que, de alguna manera, los derechos de autor siempre fueron respetados y, en la mayoría de los casos, la gente también me citaba. Al final, se generaba una simbiosis con esta libre autoría y la gente compartía sus trabajos conmigo, así que no tenía que preocuparme de que las cosas se salieran de control. Las instalaciones que la gente me enviaba eran muy bonitas, así que también quise mostrarlas”, agrega.

Una ciudad llena de grietas

En Santiago, además de intervenir unos escalones en las Torres de Tajamar, incluyen una muestra donde el artista experimenta con ladrillos princesa dentro de la Galería Solar.

Vormann conoció a Pablo Valenzuela, director de Galería Solar en Valdivia, ciudad donde el artista vive hace cinco años y, tras un encuentro en diciembre del año pasado, comenzaron a colaborar para montar “Utopía fragmentada”.

“Fue todo muy espontáneo y se dio con naturalidad, Jan tiene muchísima experiencia y confianza en lo que hace, además su trabajo encaja de manera perfecta con la propuesta de la galería: que la ciudad, los espacios recuperen el sentido de comunidad para quienes los habitan”, sostiene Valenzuela.

La propuesta de Vormann está en la misma sintonía que la propuesta de la galería. El director del espacio señala que buscan “regenerar los vínculos y el tejido social desde la cultura entregando acceso a la gente en su vida cotidiana”.

“Hay vecinos que nos han comentado que nunca habían ido a tantas exposiciones en tan poco tiempo, o también que gracias a la galería han podido conocer nuevas técnicas, o que han comenzado a dibujar nuevamente porque les generó una inquietud. Es importante romper esas brechas que existen en el arte y devolverle la posibilidad de imaginar a las personas“, agrega.

Respecto a la capital de Chile, Vormann dice que “las grietas en Santiago son, en cierto modo, especiales porque a veces pueden deberse a movimiento sísmicos de la tierra o simplemente desgaste de las estructuras por uso. Además, el material es diferente, ya que no hay tantos ladrillos tradicionales de arcilla roja, hay más concreto y baldosas cerámicas. Así que eso es algo que podrías considerar como una forma especial de ruptura en Santiago”.

“Por supuesto, como en toda metrópolis, hay mucho trabajo por hacer, así que no es ni peor ni mejor que en muchas otras grandes ciudades. Donde hay mucha gente, siempre habrá mucho deterioro“, agrega.

El alemán ya ha realizado distintas exposiciones en Valdivia, además, ha dado clases en la Universidad Austral de Chile y es uno de los fundadores de la Galería COMA en la ciudad donde reside.

A través de distintos trabajos, Vormann se interesa por el espacio público, la vida en las ciudades, la violencia, el colonialismo, entre otros temas.

“Todos sabemos que las situaciones políticas son complicadas, tanto a nivel nacional como internacional. El arte no es una solución, pero puede ser un pequeño alivio para un mundo muy serio que enfrentamos cada día: yendo al trabajo, pagando cuentas, atrapados en el tráfico con calor porque el aire acondicionado no funciona. Estos pequeños momentos de alivio que pueden ser intervenciones artísticas tal vez cambien tu mente por un segundo o, en el mejor caso, cambien tu forma de pensar más profundamente. Aunque dudo que sea lo común”, expresa.

“El arte puede mostrar cosas, pero también puede distraer o abrir un momento de claridad donde algo se vuelve evidente para el espectador, o tan absurdo que la gente entienda que no todo debe tomarse tan en serio, que puede haber un poco de comedia o una sonrisa. Al mismo tiempo, cuando trabajamos juntos en el espacio público, somos responsables de cómo se ven y se sienten estos lugares. Podría haber una intervención artística, pero también podría ser simplemente aprender a estar en los lugares. Se trata de crear conciencia de que nosotros decidimos cómo deben ser nuestros espacios públicos”, concluye.

La muestra “Utopía fragmentada” estará abierta hasta el 26 de abril, los horarios de visita son jueves y viernes de 18.oo a 20.00 horas y sábado de 16.00 a 18.00 horas.

