El Shaaki, cantante: “Quiero llevar el dancehall a las grandes ligas de la industria musical”

Sus primeros 12 años de vida, Germán Collao, “El Shaaki” (por no decir „El Chucky‟ -de donde proviene su nombre artístico-), nació y vivió en la comuna de Macul. Sin embargo, en el peak de su adolescencia, se mudó a Puente Alto creciendo y forjando su vida, una historia de barrio, en el guetto. Una vivencia que lo llevó a convertirse en uno de los exponentes del dancehall en Chile, ritmo musical de donde surge el género urbano tanto a nivel local e internacional.

Este 4 de abril, el chileno acaba de estrenar “Maldaosa” junto a los holandeses Giordano Ashruf y Rashid Badloe, miembros de Afro Bros.

“Sin duda, lo más relevante en mi carrera musical en estos momentos, es esta colaboración que tengo con Afro Bros. Ellos son uno de los productores más grandes de Europa. Artistas muy reconocidos, entre otros, por crear la pista de ‘X’ de J Balvin. Por tanto, este feat es un hito para la industria local e internacional, pues soy el primer chileno en colaborar con ellos”, revela el santiaguino.

A su vez, a mediados de 2019, los holandeses produjeron “Instagram” de David Guetta, Daddy Yankee y Natti Natasha, entre muchos otros de sus proyectos musicales. Desde su hogar -donde tiene su estudio de grabación y minimarket familiar-, “El Shaaki” cuenta su historia. Su origen y la génesis del urban en nuestro país, sus colaboraciones con artistas de renombre, tales como Flor de Rap; Chystemc; Loyaltty; Fran C y Pablo Chill-E.

Los orígenes

El joven viajó a la cuna del arte urbano -la isla de Jamaica- y cuando volvió a Chile, dio su primer Movistar Arena en 2023 junto a Shamanes Crew, Stailok y más músicos de renombre.

Sus orígenes están“en la población definitivamente”, igual que “el rap y el dancehall, (que) vienen desde el ghetto, donde la necesidad de expresión -lo que uno quería decir-, se hizo a través de la música”.

“El dancehall pasa a ser una forma de expresión, ya sea en el baile y/o en la música como tal, en la creación, producción. En el ‘danzal’ el artista libera pensamientos y expresiones en forma de amor. Son manifestaciones, expresión o como quieran tomarlo, lo importante es que sabemos que es la manera que elegimos para demostrar nuestros más profundos sentimientos y habilidades”, señala el cantante.

El interés de “El Shaaki” por el arte nace desde su infancia.

“De pequeño me gustaba la música, pero así como querer ‘rapear’. Fue cuando escuché freestaliar a un amigo con el que trabajaba de empaque en el supermercado. Tenía mucha habilidad. Siempre me voy acodar de ese loco, porque me obligó a freeestaliar. Esa fue la motivación para empezar a hacerlo constantemente y así se fue dando. Después a conocí a otro amigo que ya tenía PC en ese tiempo. Tuvimos buena onda y empezamos a grabar y de ahí no paré más. Fui bueno como se dice. Mi primera canción fue a los 16 años. Iba en el colegio”, rememora.

El primero en Casaparlante

Hace siete años, El Shaaki fue parte de la primera sesión de Casaparlante, conocida mundialmente como “La Casa de la Música”, espacio que nació en un departamento de Santiago de Chile y que, en la actualidad, tiene más de 380 capítulos con artistas de más de 15 países, entre ellos Cazzu; Jowel y Randy; Kidd Voodoo; Cris MJ; J Álvarez; Trueno; Paloma Mami y Feid (por sólo nombrar algunos).

El artista -junto a su crew de ese momento-, Elixir de Beat, fueron los primeros en estar en uno de los espacios urbanos más populares de las redes sociales.

“Lo que es con Casaparlante, la verdad, fue algo que al principio lo vimos como una colaboración más de muchas cosas que se estábamos haciendo en esos tiempos. Jamás pensamos que iba a tener un auge que fuera tan grande. Ni que hoy en día fuese a ser un programa tan importante a nivel latinoamericano, mundial incluso. Fui, fuimos al primer programa, y es un hito bacán igual, porque al final fuimos los que creímos en este proyecto. Nunca lo miramos a huevo por así decirlo”, señala.

“El Shaaki” en el Movistar Arena

En abril de 2023, el joven chileno cumplió uno de sus mayores sueños, viajar hasta Jamaica, isla caribeña pionera del dancehall, ritmo musical de donde -asegura-, nace el género urbano local e internacional, el reguetón, trap, entre otros.

Tras su estadía en dicho país, donde grabó “ZUM ZUM” -uno de sus hits musicales-, el cantante llegó a Chile para lograr otra de sus grandes hitos: su primer Movistar Arena junto a colegas y amigos de la escena en junio de 2023.

“En cuanto al Movistar Arena, pucha, un sueño. Cuando me invitaron a este evento donde estuvo también Bubaceta, Shamanes, Stailok, el Chystemc y yo, fue sueño, hermoso. Fue una experiencia única. Me había tocado estar en el Teatro Caupolicán y otros eventos grandes, pero un Movistar nunca, así que la verdad fue hermoso. La gente lo pasó súper bien, porque aparte fui el primero en presentarme. O sea, fui el primer artista en salir. Por ende, la gente quería puro escuchar a alguien y salir…Quedó la cagá. De principio a fin. Así que hermoso”, afirma.

Este artista quiere “llevar el género del dancehall a las grandes ligas de la industria musical, que logremos estar entre los premios más importantes de la música como artistas de danzal, ya que aún no existen categorías donde entre o esté el artista de dancehall nominado por lo menos en Chile o Latinoamérica”.