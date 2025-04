Obra chilena “Desierto sonoro” realiza gira por Francia

En noviembre de 2023, “Desierto Sonoro” tuvo su estreno mundial en el prestigioso concurso francés Phonurgia Nova Awards, alzándose con el Prix Field Recording (grabación de campo) y convirtiéndose con ello, en la primera obra de arte sonoro latinoamericana en obtener este reconocimiento.

Desde aquel exitoso debut, el proyecto grabado en Arica y dirigido por Diego Véliz, ha tenido un notable recorrido por diferentes festivales, radios y salas de Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

Destaca así, la participación en New York Festivals Radio Awards, Longueur d´ondes (Francia), Rencontres du Documentaire de Montréal (Canadá), Festival de la Imagen (Colombia) y su transmisión por Radio Télévision Suisse RTS, Radio de la Bauhaus-Universität Weimar (Alemania), Radio Worm (Países Bajos), entre otras instancias donde se ha exhibido la obra.

Aunque es sin duda en Francia donde “Desierto Sonoro” ha tenido una recepción bastante especial. Dicho fenómeno comenzó a tomar formar cuando el artista sonoro francés Loïc Guerineau entró en contacto con Véliz para realizar un viaje hasta Arica y conocer de primera mano los orígenes del proyecto. El resultado de aquel encuentro único y probablemente irrepetible, fue un programa de larga duración emitido por Radio Grenouille (Marseille); uno de los medios pioneros en la divulgación de arte sonoro desde 1981.

Un tiempo después, la obra se presentó en el planetario de Espace Mendès France ubicado en la ciudad de Poitiers y también fue programada en la sala de escucha del Musée Réattu de Arles, siendo el único recinto de este tipo existente en museos de Francia y que esta acogiendo al proyecto chileno desde noviembre 2024 hasta abril 2025.

Aprovechando esta buena recepción y a raíz del lazo generado entre Loïc y Diego en su visita por Arica, ambos comenzaron a planear una gira por diferentes puntos de Francia, lo que tras varios meses de trabajo hoy se logra materializar.

De esta manera, “Desierto Sonoro” realizará un recorrido durante el mes de abril por siete localidades de Francia, presentándose en universidades, museos, galerías de arte, asociaciones culturales y salas de cine. En formatos de sesiones de escucha y charlas para estudiantes de postgrado, las ciudades donde tendrán lugar las exhibiciones serán Bordeaux, Arles, Grenoble, Marseilla, Angoulême, Nantes y Rennes.

En cuanto a los organismos participes del proyecto, estarán la École Supérieure des Beaux-arts de Bordeaux, Musée Réattu, Phonurgia Nova, Association pour la Performance, l’Électroacoustique et les Expérimentations Sonores APNÉES, Radio Campus Grenoble, Euphonia, Radio Grenouille, Videodrome 2, Master Acoustique et Musicologie de Aix Marseille Université, Master Ecriture et Création Documentaire de Université de Poitiers, Radio Jet, Frac des Pays de la Loire, Radio C-Lab y Association Noir Brillant.

Sobre la gira, el director Diego Véliz señala:

“Me siento realmente sorprendido y agradecido por lo que ha pasado con Desierto Sonoro, ya que nunca imaginé que una obra grabada en una localidad desconocida para el resto del mundo como es Arica, pudiera hacer eco en los diferentes países donde se ha exhibido. Ahora bien, llegar a Francia es algo especial porque este país es uno de los pioneros del arte sonoro. Por lo tanto, es un honor tener la oportunidad de exponer allá. En ese sentido, estoy seguro de que surgirán lecturas muy interesantes del público, además de ser una excelente ocasión para escuchar en salas acondicionadas especialmente para este tipo de actividades”.

“Desierto Sonoro” está compuesto por cinco pistas de audio que suman un total de 58 minutos. La iniciativa creada desde la productora Candelabro Films, cuenta con el financiamiento del MINCAP – a través de la línea de Circulación Artística Internacional del Fondart – para realizar la gira por Francia. El equipo de trabajo de esta producción estuvo integrado por Diego Véliz (Dirección, guion y montaje); Jorge Acevedo (Sonido, montaje y postproducción); Pamela Quintanilla (Producción general); Anna Hurtado (Textos curatoriales); Jordi Casanueva (†) y Pablo Serrano (Web y Diseño gráfico).

La creación de esta obra se realizó en dos años de trabajo, y durante ese periodo, se grabaron sonidos en icónicos lugares de Arica; como el Humedal de Lluta, las Cuevas de Anzota, la Ex-Isla del Alacrán, el Terminal Asoagro, la Maestranza Chinchorro del Ferrocarril Arica – La Paz, el Terminal Internacional de Buses, entre otros. En ese contexto, se trata de la primera experiencia sonora de Diego Véliz; historiador y máster en documental creativo, quien a la fecha, se había desempeñado principalmente en el rubro audiovisual, realizando diversos cortometrajes entre Chile y España.

Para quienes quieran conocer y escuchar esta producción en detalle, pueden visitar www.desiertosonoro.com. Se recomienda el uso de audífonos para una mejor experiencia auditiva.