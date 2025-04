Spencer Tunick, el fotógrafo que desnudó a 4 mil chilenos: “Regresé para hacer otra instalación”

Han pasado 23 años desde que el conocido fotógrafo estadounidense congregó a cuatro mil personas en el centro de Santiago para capturarlas desnudas. Este martes Spencer Tunick volvió a Chile para contar sobre su experiencia como artista. Pero no es la primera, ni la segunda vez que está en nuestro país, es la quinta, en esta ocasión piensa realizar una nueva instalación.

“Regresé a Chile tres veces para intentar hacer otra instalación y siempre se desmoronó. Esta es la quinta vez que lo intento, así que, espero que suceda“, dijo el fotógrafo en un evento realizado en el espacio Citylab del Centro Cultural GAM.

Tunick es conocido por sus icónicas intervenciones en espacios públicos alrededor del mundo, en las que reúne a cientos de personas desnudas en paisajes urbanos, explorando temas de identidad, comunidad y la relación del cuerpo con el entorno.

Su trabajo, que se ha exhibido en importantes museos y galerías internacionales, busca crear una reflexión profunda sobre la conexión humana y la diversidad de cuerpos.

El fotógrafo estadounidense en 2002 reunió a más de 4 mil personas en el Parque Forestal, lleno de polémicas y que convirtió en uno de sus registros más importantes de su carrera.

“Los participantes que colaboraron conmigo en 2002, creo que creamos una experiencia. No necesariamente una obra final, pero un documento. Y sí, los documentos pueden ser obras finales, pero aún siento que realmente quiero hacer la escultura que tenía en mente”, expresó Tunick.

En ese sentido, el artista recuerda la visita de 2002 como un evento inconcluso, “todavía quiero hacer arte. Perdí la obra en una hermosa celebración y se convirtió más en un documento que en una fotografía escultórica terminada que estoy acostumbrado”, dijo.

“Pero estuvo bien, porque dejé ir y acepté que esto era algo diferente, y fue una especie de explosión de vida y unión“, recuerda.

30 de junio de 2002

Tunick llegó a Chile en pleno invierno, el 30 de junio de 2002, la convocatoria fue mucho más masiva de lo que esperaba y eso significó que la preparación del evento fuese diferente a lo que tenía planeado el fotógrafo.

Además, dice que “la gente tenía mucha carga política en Chile, me di cuenta de que era una oportunidad para que la gente tuviera una especie de explosión de luz. Y no puedes controlar eso, así que dejé que sucediera y simplemente lo disfruté”.

Durante el encuentro, Tunick recordó algunas anécdotas de su instalación en Chile.

“El equipo de producción para la instalación, estaba encerrado dentro del museo y la persona con la llave para sacar todo mi equipo para poder hacer la instalación no se encontraba en ninguna parte. Quizás se quedó dormido. Así que entramos en pánico por bastante tiempo. La llave no estaba por ningún lado”, dijo.

Otro desafío fue la fría mañana y los árboles del Parque Forestal, que dificultaron la comunicación con los participantes.

“Habían árboles y no puedes crear una línea de visión con las personas, así que me resultó muy difícil comunicarme con ellas. Además, para esa cantidad de personas necesitas un sistema de sonido y no lo teníamos. Hacía demasiado frío y eso me presionó para trabajar rápidamente para mantener a las personas seguras, por eso no insistí en hacer mi visión escultórica que tenía en mente y extender los cuerpos“, agregó.

El artista se encuentra explorando lugares para poder hacer una nueva instalación, sin embargo, no revelará los espacios hasta unos días del evento.