Poeta chilena Verónica Zondek presenta obra reunida en Buenos Aires

“Es interesante entender que uno no es original nunca, ni siquiera respecto de una misma”, cuenta la poeta chilena Verónica Zondek, quien realizó la revisión, corrección y actualización de sus libros que hoy se encuentran en El esplendor de la granada. Poesía reunida (1984-2022).

Bajo el sello Ediciones Libros del Cardo, el volumen reúne una docena de títulos: Entrecielo y entrelínea, La sombra tras el muro, El hueso de la memoria, Vagido, Entre lagartas, El libro de los valles, Por gracia de hombre, La ciudad que habito, Instalaciones de la memoria, Nomeolvides: flores para nombrar la ignominia, Fuego frío, Memento, Una pequeña historia y Otro viento cantará.

“Un libro es uno y puede ser otro. Una vez que un libro se publica, yo personalmente me considero una lectora privilegiada del mismo, y en caso de que se republique, me adjudico la potestad de intervenirlo si me parece que debo hacerlo. No es un juego, es esencial”, agrega la autora.

Con una historia de creación iniciada con la publicación de sus primeras obras en la década de los 80, sitúa Zondek:

“Escribir y publicar entonces, vivir en dictadura, contribuyó a crear una necesidad y urgencia en torno a redes colaborativas. (…) El año 86 empezamos a trabajar en la preparación del Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana que se realizó el año 1987. Ese encuentro nació con urgencia gracias a la conciencia de género y al trabajo colaborativo. Sabíamos que teníamos algo en común por lo cual batallar, es decir, que necesitábamos un espacio digno y serio donde instalar y reflexionar sobre nuestra escritura”, señala.

Respecto al lanzamiento de esta obra en Buenos Aires, la editora de Libros del Cardo y también poeta Gladys González, señala que “Verónica Zondek tiene una profunda obra poética que aborda el cuerpo, la fotografía, el exilio, el deseo, la música, en un trabajo interdisciplinario que la ubica como una de las poetas actuales más importantes”.

La poesía como experiencia

Zondek señala que “la poesía entra por muchos lados, pero esencialmente es un pozo que guarda lo que te tocó vivir”. Por ello, la memoria es una de las claves de su creación poética, entramada y en diálogo con otros códigos y labores que realiza, como la literatura infantil, la traducción, la creación experimental y musicalización.

“La poesía aporta a la memoria porque son registros epocales que no pueden salirse de la historia. O sea, la poesía es memoria, no es que hable de la memoria”, explica.

“La poesía, el arte en general, no puede evitar ser memoria, es siempre registro de un cierto tiempo y espacio”, cierra.

El lanzamiento de El esplendor de la granada. Poesía reunida (1984 -2022) se realizará el próximo miércoles 7 de mayo a las 19:00 horas en Libros El Jaúl, ubicado en Gascón 1355, Ciudad de Buenos Aires. Esta vez el lanzamiento será junto a Jorge Fondebrider y Cynthia Rimsky.

