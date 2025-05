El cine científico de Pablo Rosenblatt: “El cruce entre ciencia y arte es vital”

“Queremos que los chilenos conozcan a sus premios nacionales como a sus futbolistas”, dijo Pablo Rosenblatt en una entrevista radial mientras promocionaba el programa Mentes brillantes. El cineasta y biólogo ha dedicado más de 30 años a la divulgación científica en Chile. A lo largo de su carrera ha trabajado para que la ciencia no solo sea divulgada ampliamente sino también para que se incorpore a la identidad del país. Rosenblatt ha conversado en profundidad con premios nacionales, conoció la infancia de Maturana y ha participado en importantes expediciones a lugares recónditos de Chile, entre otras grandes aventuras en estos 30 años de carrera de cine y ciencia.

En distintos países, la televisión fue un aliado para acercar el conocimiento científico a las personas. Así ha sido desde desde Cosmos: A Personal Voyage de Carl Sagan a The Nature of Things de la CBC.

Por quince años estuvo detrás de uno de los programas más célebres de ciencia en Chile, Enlaces de TVN, que marcó de manera definitiva la forma en que se comunicaba la ciencia en Chile. También, es conocido por haber creado y producido programas documentales de gran clase como Mentes Brillantes, que retrataba la vida y obra de científicos chilenos destacados.

Rosemblatt actualmente dirige el programa Eureka de la Fundación Ciencia & Vida y es director de vinculación con el medio del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), donde ha impulsado proyectos como el documental Atacamex: Explorando lo desconocido, sobre la expedición a la Fosa de Atacama, donde ha trabajo muy cercanamente con el oceanógrafo Osvaldo Ulloa.

Siempre detrás de la pantalla, Pablo Rosenblatt ha ido tejiendo las raíces de la divulgación científica con otra de sus pasiones como es el cine.. Licenciado en Biología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y con un magíster en Producción y Dirección en Cine y Televisión de la Universidad de York (Canadá), ha combinado su formación científica con la producción audiovisual para acercar la ciencia al público general.

Contrario a lo que se cree la ciencia no está alejada del arte, proclama. Desde su infancia ambos campos estuvieron presentes en su vida, su padre fue médico psicoanalista y su madre arquitecta y pintora. En su casa tuvo acceso, desde muy temprana edad, a libros de arte y ciencia, sobre todo relacionados a la mente, además acompañaba a su madre a distintas exposiciones artísticas.

Rosemblatt ha sido una figura clave en la promoción de la cultura científica en Chile, utilizando el cine y la televisión para hacer accesible el conocimiento científico y fomentar el interés por la ciencia en la sociedad.

De la medicina y la biología celular al cine

En los años 70 entró a estudiar medicina pero en el quinto año se dio cuenta que lo que le gustaba era la biología celular, pero al terminar, nuevamente reflexionó y entendió que se quería dedicar a las comunicaciones. Durante la universidad asesoró al periodista Hernán Olguín en los guiones para el programa Mundo. “Me gustó mucho las comunicaciones y en Chile había muy poco. Así fue que decidí emprender este mundo que es este puente entre ciencia y arte y comunicación”, expresa.

Un punto importante del inicio de su carrera fue cuando acompañó al científico Juan Carlos Castilla a una expedición al Canal Beagle, en ese momento, Chile y Argentina se disputaban las islas Picton, Nueva y Lénox, y al igual que en otros posibles conflictos bélicos, debían actuar rápido, había que investigar si la Macrocystis pyrifera o más conocido como Huiro se podía explotar para montar una industria con el objetivo de probar que el país hacía soberanía.

A los 23 años, Rosemblatt tomó su cámara Super 8 y acompaño durante casi tres semanas al equipo de científicos para grabar su primer documental: Macrocystis Pirifera y su ecosistema submarinal.

“Me entusiasmó mucho las expediciones, grabarlas y registrarlas, así decidí irme por este lado”, dice. Luego del registro que hizo en el Canal Beagle se ganó una beca para poder estudiar audiovisual en Canadá.

“Estudié con gente muy extraordinaria. Gente que había ganado en el Festival de Venecia, grandes documentalistas de Polonia, República Checa”, detalla.

Entre sus cercanos lo describen como un pionero de la divulgación científica. El matemático, Premio Nacional y conductor del programa Enlaces, Eric Goles dice que Rosenblatt fue el cazatalentos que descubrió su faceta de presentador en televisión.

“Él me descubrió, yo estuve en el mundo de la televisión gracias a él, tiene ojo, me vio en algunas entrevistas y en clases. Él veía que yo tenía talento para esto, lo brotó, me modeló, me ayudó a crecer. Así que le tengo un enorme agradecimiento”, afirma Eric Goles.

El cineasta de la ciencia

En 2017 Rosenblatt invitó a su hijo, Julián Rosemblatt, quien era fotógrafo, a participar en la realización de la serie documental La travesía de Darwin, donde narra el viaje del científico y autor de la teoría de la selección natural por aguas y territorio chileno entre diciembre de 1832 y julio de 1835. Desde ese momento comenzaron a colaborar juntos en distintos proyectos.

El 27 de mayo estrenarán en el Centro Cultural Ceina el documental Copahue Extremo: un viaje al pasado y el futuro del planeta, una experiencia audiovisual que, mediante imágenes y relatos, recorre territorios extremos del macizo cordillerano, revelando claves sobre nuestro planeta y sus desafíos futuros.

“Los programas que hizo siguen siendo muy importantes, como que siguen siendo programas que se pueden revisitar, y creo que hasta el momento no hay algo igual a eso, pese a todos los cambios que han habido y todo, en las audiencias”, explica Julián Rosenblatt.

Osvaldo Ulloa, el director del director del Instituto Milenio de Oceanografía conoció a Pablo Rosenblatt en 2013 cuando se hizo el llamado para crear los Institutos Milenios de Ciencias Naturales, una de las partes fundamentales de la propuesta era el plan de extensión y por una recomendación de otro científico llegó a Pablo, quien se sumó al equipo para hacerse cargo de la vinculación con el medio.

“La divulgación de la ciencia tiene que ser hecha por profesionales. Nosotros como científicos no estamos preparados para eso, por más que nos guste, y justamente yo creo que uno de los grandes aciertos es haber incorporado a profesionales en el área audiovisual y de las comunicaciones en este proyecto científico. Además, Pablo es alguien que venía originalmente de la ciencia, que entiende la importancia de la ciencia, que ha ido transmitiendo al público general lo que hacemos los científicos, nuestras ideas, nuestras vidas de una manera profesional, pero además siempre con el componente emotivo que hace justamente que llegue a las personas”, expresa Ulloa.

Uno de los grandes proyectos que trabajaron juntos fue la exploración a la Fosa de Atacama, el lugar más profundo del Pacífico Sudoriental, la cual quedó registrada en el documental Atacamex (2019). Luego, en el marco de Atacama Hadal, la primera expedición tripulada a las profundidades de esta fosa, Osvaldo Ulloa – el aquanauta- se convirtió en el primer ser humano en descender a sus 8.062 metros de profundidad, hazaña que quedó grabada en el documental Atacama Hadal.

“El equipo de Pablo se ha embarcado con nosotros en la expedición, entonces vivieron minuto a minuto la ansiedad, incluso los riesgos y toda la parte emotiva de lo que significa el hacer ciencia. Él también nos ha ayudado a transmitir lo que hacemos, una labor que es bastante escondida, la gente no lo ve”, dice Ulloa.

Festival de Cine del Mar

Ambos decidieron levantar el Festival Internacional de Cine del Mar. Este año en la tercera edición del festival recibieron casi 700 documentales donde seleccionaron 17 películas de distintos lugares del mundo, con el objetivo de crear un evento de acceso gratuito que rescate y difunda estos proyectos sobre la importancia de los océanos.

“Por primera vez se constituye un festival independiente, propio de la región del Biobío, propio de la Universidad de Concepción, lo que es muy importante, porque le da otro carácter: más regional, particular e innovador. Este festival es un espacio único, de los pocos que hay en el mundo para tratar específicamente el tema de los océanos”, dijo Rosenblatt sobre el evento.

El cineasta cree que la conexión entre la ciencia y el arte es crucial para llegar a grandes públicos y que el conocimiento no se quede entre las revistas científicas y los que estudian esos temas.

“Siempre se necesita el vínculo entre ciencia y arte porque para que tú puedas entender un problema o entender un conocimiento, o aprender algo, necesitas abrir tu ventana de las emociones. Entonces, lógicamente, una charla , o un libro, o un video, hecho artísticamente, ayuda mucho. Te abre esa ventana, y uno se sorprende, ese conocimiento entra en tu cerebro”, dice.

Pablo Rosenblatt ha sido ampliamente reconocido por su labor en la divulgación científica a través de medios audiovisuales. Entre sus distinciones más destacadas se encuentra el “Máximo Tributo Especial” otorgado en 2016 por la muestra internacional de ciencia VerCiência en Brasil, en reconocimiento a la excelencia de sus producciones, especialmente las series Enlaces y Mentes Brillantes.

Además, su serie Enlaces recibió el prestigioso Grand Prix Jules Verne en París en 2004, considerado uno de los galardones más importantes en divulgación científica a nivel mundial . En Chile, ha sido galardonado con premios como el Premio Altazor, y reconocimientos en festivales como el de Valdivia, Valparaíso y Santiago, consolidando su impacto en la comunicación de la ciencia tanto nacional como internacionalmente.

Durante el Festival Internacional de Cine del Mar, sus colegas le prepararon un homenaje a Rosenblatt, donde destacaron su creatividad y compromiso con la difusión de la ciencia en Chile.

Revisa el video realizado por Julián Rosenblatt a continuación: