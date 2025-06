Patricia Rivadeneira, actriz: “Falta que se entienda que el arte no es un gasto, es una inversión”

A principio de mes se estrenó Una luz negra, una inquietante y conmovedora película dirigida por Alberto Hayden. Protagonizada por Patricia Rivadeneira y Francisco Pérez-Bannen, la cinta se adentra en el misterio de las pérdidas, la persistencia del duelo y la manera en que los que ya no están siguen habitando la vida de los vivos.

En el centro de esta historia está Josefina, interpretada por Rivadeneira, una mujer atravesada por la desaparición de su hijo. Su mundo comienza a cambiar cuando conoce a Jorge, un hombre que se parece físicamente a la persona desaparecida. Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en un viaje emocional cargado de coincidencias, presencias fantasmales y reflexiones existenciales.

“En el caso de la película, efectivamente la casa empieza a tener un fantasma. Hay alguien que la está observando, y ella lo percibe. Pero más allá del relato sobrenatural, para mí esta historia se conecta con una red vibracional de la conciencia humana, una red donde las conciencias que han dejado su cuerpo también siguen presentes”, explica Patricia Rivadeneira, en una conversación con El Mostrador.

La actriz reveló que la película la tocó profundamente, sobre todo porque ella estaba viviendo un duelo reciente al momento del estreno de la película: “Se murió mi mamá. Pero ella vive en mí. Y en el fondo, Josefina también lleva a su hijo dentro. Esa presencia se manifiesta de múltiples formas, incluso a través del personaje de Pérez-Bannen. Es una presencia que está fuera y dentro. Es ella misma”.

Esa mezcla de lo tangible y lo invisible es uno de los grandes logros de Una luz negra, que logra sostener una atmósfera enigmática gracias al trabajo visual de Matías Baeza y una dirección sensible que no teme explorar los bordes de lo metafísico.

La maternidad es otro de los grandes temas que atraviesan la película. Para Rivadeneira, el personaje de Josefina encarna una forma distinta de ser madre, lejos del idealizado modelo tradicional: “Estas maternidades perfectas que se ven en muchas películas son una prisión. Hay una sobreprotección disfrazada de amor, una manera de infantilizar a los hijos para que los padres sigan sintiéndose jóvenes. Eso también es un duelo: dejar ir”.

Apertura estética del cine chileno

Sobre el momento que vive el cine chileno, la actriz destaca que películas como Una luz negra demuestran que hay una apertura temática y estética.

“Estamos viendo desde thrillers psicológicos como Una luz negra, hasta westerns como Los colonos, comedias, sátiras como El Conde. Eso habla de una industria en crecimiento, aunque aún frágil. El problema sigue siendo el financiamiento. El talento está, las ganas están. Falta que se entienda que el arte no es un gasto, es una inversión”, expresó.

“Hay que comprender que Chile no es solo un país joven y pobre, en el sentido de que no hay industria cultural, nunca se le ha dado un verdadero espacio y relieve a la cultura en Chile, sigue siendo como un ahorro. Los chilenos ricos siguen sin entender que la riqueza sirve para crear conocimiento y belleza, y no para guardar la plata. Y eso es un tema cultural importante”, agregó.

Además, recordó que “durante el tiempo de la dictadura no hubo cine en Chile, entonces, 17 años sin producir, obviamente creó un hoyo, un déficit donde no hubo una escuela, cultura de enseñar, de aprender, de entender quiénes somos y qué historia y por qué esas historias son importantes de contar. Y eso está ocurriendo ahora”.

Pero afirma que hay señales de avance: “Esto se demoró, pero está ocurriendo. Se están formando talentos, se están financiando, hay una comprensión mayor del lenguaje del cine. Falta mucho, pero hemos aprendido a equivocarnos, y eso es parte del crecimiento”. Para la actriz y gestora cultural, es fundamental entender el cine como un espacio colectivo: “Las series te enganchan rápido, son consumo bulímico. Pero el cine es otra cosa. Ir al cine es una experiencia sexy, fraternal, compartida. No es onanista. Y eso hay que protegerlo”.

“Y el cine tiene la gracia, la particularidad de ser, de plasmar y de ser un reflejo social atractivo. Porque no es una serie lo que estamos hablando, es cine”, afirma.

Más allá del cine, la actriz también está concentrada en la plataforma Escenix, que acaba de lanzar su nueva etapa con suscripción mensual.

Escenix es una plataforma de streaming dedicada a las artes escénicas, la idea es que los usuarios puedan acceder a obras de teatro grabadas, incluyendo dramas, comedias, musicales y espectáculos de stand-up.

Cada función se graba con múltiples cámaras en resolución 4K y se edita especialmente para su distribución digital. Las obras están disponibles en la plataforma de manera simultánea a su estreno presencial, lo que permite ampliar el acceso al teatro a públicos en distintas regiones, tanto en Chile como en el extranjero.

“Tenemos más de 100 obras grabadas en alta calidad, con teatro chileno y argentino. Además, cerramos un acuerdo con la Biblioteca Pública Digital para que profesores puedan enseñar teatro a sus alumnos de manera gratuita. Es una apuesta por la memoria escénica y el acceso cultural”, expresó Rivadeneira.