“La Gaviota” de Antón Chéjov llega a Teatro Mori en una versión contemporánea e inmersiva

Desde el 18 de julio, se presentará los viernes y sábados a las 20:00 horas en Mori Bellavista una nueva versión de La Gaviota, clásico de Antón Chéjov reinterpretado por el colectivo La Disvariada en una experiencia escénica que difumina los límites entre realidad y ficción, transformando la obra en un dispositivo que busca interpelar al espectador desde lo visual, lo emocional y lo político.

En esta propuesta, el público se incorpora al universo escénico como parte del mundo representado: la experiencia comienza en medio de una fiesta familiar en decadencia, donde se presenta una obra escrita por Kostia, el joven dramaturgo del texto original de Chéjov.

Desde ese punto, realidad y ficción se entrelazan a través de escenas simultáneas, personajes que emergen fuera de contexto, pasajes oníricos y un lenguaje escénico que transita entre la improvisación realista y la performatividad poética.

A diferencia de otras versiones, esta obra nunca logra montarse del todo. La vida cotidiana, los conflictos internos y el contexto actual de Chile y del mundo se cuelan en escena, saboteando constantemente el desarrollo del montaje. Lo que surge es una reflexión sobre la imposibilidad del deseo y la dificultad de crear en un entorno que exige productividad y eficiencia.

“La idea era construir un espacio vivo, que no se impusiera al espectador, sino que lo acogiera y lo movilizara. Un lugar donde muchas cosas pudieran suceder, incluso aquellas no previstas”, señala el director Octavio Navarrete. Y agrega: “Esta obra no busca ser una versión tradicional de La Gaviota, sino compartir el intento de montarla. Y en ese intento, todo se desborda: la vida, el contexto, el fracaso y el deseo”.

Esta propuesta busca llevar al espectador por una experiencia integral que va más allá de lo actoral, tal como explica Isadora Guital, diseñadora integral y asistente de dirección de la obra: “A través del lenguaje visual, buscamos crear atmósferas que acompañen y potencien la experiencia del público. Para ello, proponemos una iluminación que, mediante colores, temperaturas y ritmos, genere sensaciones ligadas a los distintos espacios escénicos y a los sueños que atraviesan los personajes”.

Con esta puesta en escena, La Disvariada continúa su exploración de formatos no tradicionales, abriendo nuevas preguntas sobre el teatro contemporáneo, la relación con el público y la vigencia de los clásicos cuando se los tensiona, se los desarma y se los enfrenta al presente.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketmaster y en las boleterías físicas de Teatro Mori, para que el público siga dejándose sorprender por las artes escénicas.

LA GAVIOTA

Fecha: Del 18 de julio al 2 de agosto

Horario: Viernes y sábado, a las 20.00 hrs | Jueves 31 de julio, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 70 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Autor: Antón Chéjov | Adaptación: Colectivo La Disvariada | Dirección: Octavio Navarrete León | Producción: Iván Hernandez y Octavio Navarrete | Compañía: Colectivo La Disvariada | Asistencia de dirección: Iván Hernández e Isidora Guital | Diseño integral: Isadora Guital | Diseño de vestuario: Tamara Sovier | Diseño sonoro: José Domingo Mosqueira y Juan José Acuña | Elenco: Linus Sánchez, Gabriela Basauri, Juan José Acuña, Antonia Salazar, Paulo Stingo y Gustavo Deutelmoser.