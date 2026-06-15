Senadores presionan al Gobierno para reforzar candidatura de Valparaíso al Tratado de Alta Mar

El 8 de junio, en el Día Internacional de los Océanos, un grupo de senadores de distintos sectores políticos –Alfonso de Urresti (PS), Sergio Gahona (UDI), Andrés Longton (RN), entre otros– firmaron una carta (revísala completa aquí) para convocar al al Gobierno “a asumir una postura de Estado y respaldar con todo el peso institucional la postulación de Chile como sede de la Secretaría del Tratado de Biodiversidad Marina (Tratado de Alta Mar)”.

El Acuerdo sobre Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés) es un tratado internacional suscrito por la ONU, ratificado por Chile, y vigente desde enero de este año, que impulsa la protección de los océanos y la conservación de la biodiversidad marina. En noviembre de 2025, el Estado de Chile propuso a Naciones Unidas que Valparaíso fuese la sede del BBNJ, compitiendo con Bélgica y China, lo cual será definido en su primera Conferencia de las Partes en enero de 2027.

“Traer a la icónica ciudad de Valparaíso la primera secretaría de Naciones Unidas instalada en el sur global es un movimiento estratégico de posicionamiento geopolítico y de reactivación económica para nuestro puerto”, dice la carta, que fue entregada al canciller Francisco Pérez Mackenna el martes de la semana pasada. “En nuestro rol parlamentario es relevante contribuir a la candidatura de Valparaíso y estar permanentemente conectados con el trabajo que desarrolla la Cancillería en la materia”, explicó Gahona a Aquí Valparaíso.

Durante la entrega de la misiva, el canciller habría dicho que “Chile sigue en la postulación”, aseguró el senador De Urresti. Asimismo, Gahona agregó que el ministro “nos reiteró el compromiso del Gobierno con la candidatura y que ya están desplegando los esfuerzos necesarios para conseguir el apoyo de varios países y competir de igual a igual con Bélgica y China”.

Cancillería mantiene su posición respecto a la candidatura al BBNJ

Si bien “la Cancillería mantiene su posición respecto a la candidatura al BBNJ”, señalaron escuetamente desde el ministerio a Aquí Valparaíso, en la Región de Valparaíso persisten dudas respecto de la postura del actual Gobierno sobre su apoyo a dicho proceso.

El gobernador Mundaca dijo que “todavía no tenemos una definición, por parte de la política exterior chilena, en manos del Presidente Kast, y este lunes nos vamos a reunir con el ministro de Relaciones Exteriores a objeto de que el Gobierno nos informe respecto de cuál va a ser su conducta respecto del BBNJ: si va a seguir empujando esta iniciativa, que es tremendamente importante para Chile y que tiene que ver con nuestro compromiso con el océano, con el medioambiente y con la seguridad alimentaria de la nación”.

Por su parte, De Urresti, consultado respecto a los esfuerzos desplegados por el actual Gobierno para que Valparaíso se quede con la sede, señaló: “Creo que puede hacer mucho más, pero quiero ser justo en señalar que en el último encuentro con el ministro, manifestó una buena voluntad (…). Uno siempre quisiera mucho más. Aquí se tiene que involucrar la Cancillería directamente, el propio canciller, el Estado de Chile, porque es una apuesta estratégica, que viene hace largo tiempo, no solo por el Gobierno anterior, sino desde hace varias administraciones”.

No ha habido resistencia de parte del Gobierno en apoyar la candidatura de Valparaíso, aclaró el socialista: “Había en principio un desconocimiento, pero hoy día hay una valoración de eso. Lo que esperamos es que se traduzca en impulso político, que es lo que internacionalmente se requiere para tener este tipo de sedes”.