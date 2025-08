Del ensayo a la escena, Lina Meruane lleva al teatro versión de “Contra los hijos”

De noche, en una casa de clase media, en medio de una crisis nacional que los tiene en toque de queda, tres hermanos discuten sus dilemas íntimos y comparten secretos que les hacen reír y llorar pero que no los enorgullecen. Cuestiones que van desde los rencores del pasado familiar hasta las venganzas del presente, desplegados en contradictorias posiciones en torno a la reproducción; es decir, asuntos que van de lo personal al debate social.

Esa cosa animal, estrenada recientemente en Barcelona, se suma así al álgido debate actual sobre la definición de la familia y el abandono de padres y madres, sobre los mandatos maternos ante la discutida disminución de la población, sobre el trabajo de las mujeres (madres y no madres e incluso migrantes) y sobre el deseo de paternar de las parejas homosexuales, entre otras.

La reconocida autora de la obra, Lina Meruane, basa esta dramaturgia en su ya clásico ensayo feminista Contra los hijos (2014), convirtiéndolo en su primera pieza de teatro llevada a escena.

Meruane explica que la idea de adaptar su ensayo a una obra teatral surgió como un encargo. Un director de teatro se le acercó y le propuso la idea la cual recibió con entusiasmo.

“Tengo un interés por el teatro que es histórico, desde que soy chica, hice teatro en el colegio, soy sobrina de una actriz conocida por lo menos conocida en mi generación, que era la Nelly Meruane, y he sido muy lectora de teatro, es un género que siempre me interesó”, explica Meruane.

La oportunidad de explorar un género nuevo, sumado a una residencia en la Casa Cien Años de Soledad en México, le brindó el espacio para explorar en esta transformación del ensayo.

“El desafío era convertir las ideas en ideologías de los personajes y construir personajes con una historia. Es decir, esta no es una obra postramática en la que se recitan textos, sino que construí tres personajes, construí relaciones que hay entre ellos, construí una madre y la empleada de la madre que no aparecen en escena. En fin, yo armé una historia que permitiera que estos personajes pudieran expresar su posición ideológica en relación con los temas de la maternidad que yo haya trabajado”, expresa la escritora.

Esta obra entusiasmó a la Animal Company, compañía formada por actores chilenos radicados en Barcelona, quienes desarrollaron y montaron la obra en prestigiosos teatros y festivales de esa ciudad. Ahora la traen a Teatro La Memoria bajo la dirección de Roma Monasterio, quien además está a cargo del diseño sonoro.

El elenco está compuesto por Lorena Carrizo Polanco, Daniela Jacques Aviñó y Daniel Parra. El diseño de iluminación fue realizado por Álvaro Castillo.

Maternidad, abordo e incertidumbre global

Si bien el ensayo Contra los hijos se publicó hace una década, Meruane opina que la discusión sobre la maternidad es un tema que “se reactiva cada cierto tiempo”.

Las recientes discusiones por la baja natalidad en Chile y el mundo ha vuelto a poner el foco en temas que la escritora ha abordado a través de la escritura.

“Lo que es muy interesante es que cuando se debate la disminución de la natalidad, lo que no se debate son las circunstancias que llevan a las mujeres y a los hombres, a las parejas, a decidir no tener hijos o a decidir tener solo un hijo. Y ahí hay una serie de circunstancias que no se menciona, o sea, se menciona la alarma, pero no las circunstancias que llevan a las personas a decidir no tener hijos. Y una de esas es la precariedad laboral, las angustias económicas, la preocupación por el medio ambiente, la destrucción del planeta, el exceso del consumo que está llevando realmente a grandes crisis y otra cosa que me parece muy importante es el hecho de que hay un problema habitacional ya no solo en Chile, sino que en el mundo”, reflexiona.

Para Meruane, en un contexto de incertidumbre global preguntarse “por qué voy a traer un hijo al al mundo en estas circunstancias” es una reflexión inevitable. En ese sentido, la discusión sobre la maternidad dice que está completamente relacionada a los debates sobre aborto.

“Es muy interesante que junto con la alarma de la disminución de la natalidad están también los deseos, sobre todo, de los grupos de ultraderecha, conservadores de impedir que las mujeres puedan decidir sobre si tener o no tener hijos cuando están embarazadas. O sea, el aborto va de la mano de los mandatos de la maternidad”.

Para la escritora, la criminalización del aborto y los impedimentos como la objeción de conciencia son una manifestación de un impulso conservador que busca coartar la autonomía reproductiva de las mujeres.

“Hay que tener en cuenta que la criminalización del aborto y todos los impedimentos, la objeción de conciencia de los médicos, las normativas que se implementaron durante el gobierno de Piñera para permitir que hubiera una objeción de conciencia, etcétera, todo tiene que ver con este impulso, con este deseo, pero llevado a la lógica de la criminalización”, sostiene.

De la narrativa al teatro

La transición al teatro ha sido una experiencia interesante para Meruane, acostumbrada a la soledad de la escritura literaria. “La escritura para mí, por lo menos, es un proceso muy solitario hasta que el texto está escrito”, explica.

“En una novela, una es la directora, los actores, la escenógrafa, la vestuarista, la sonidista, la iluminadora, es todo. Tiene que aportar todo. En la obra de teatro, no porque hay otras personas que van a colaborar en ese proceso y que también van a hacer su interpretación. La persona que diseña el sonido, la persona que diseña la iluminación, la persona que diseña el vestuario, o sea, ellos van agregando conceptos, interpretaciones, visiones de la obra. Entonces, en ese sentido es muy liberador. Por otro lado, es muy exigente trabajar en equipo, porque ahí entran también las variables de las personalidades, de los nerviosismos, de las inseguridades, de las tensiones de equipo. Hay hay liberación por un lado, pero también gestionar a un grupo de gente significa entrar, digamos, en la en la deliberación que a veces puede ser árdua”, dice.

Al estreno del montaje el día miércoles 6 de agosto le seguirá el lanzamiento del libro “Esa cosa animal”, de ediciones Alquimia, con presencia de la autora , además de la escritora, dramaturga y actriz Nona Fernández.

La obra se presenta desde el 6 al 10 de agosto a las 19:30 horas y domingo a las 18:30 horas en el Teatro la Memoria (Bellavista 0503, Providencia). Las entradas están a la venta en este link.