Billy Idol regresa en noviembre con su gira mundial a Chile, tras tres años de ausencia

Billy Idol regresa a Chile el 18 de noviembre de 2025 como parte de su gira mundial “It’s a Nice Day To…Tour Again!”. Este será su primer concierto en el país desde 2022. El artista británico presentará su nuevo álbum, Dream Into It, lanzado en abril, que incluye el sencillo “77” con Avril Lavigne y ha alcanzado el Top 10 en ventas en EE. UU., Canadá, Reino Unido y Alemania. Además, estrenó el documental Billy Idol Should Be Dead en el Festival de Cine de Tribeca, dirigido por Jonas Åkerlund.

