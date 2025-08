Temen gobierno de derecha: piden votar declaración patrimonial del Sitio de Memoria Comité Pro-Paz

Un grupo de extrabajadores y trabajadoras del Comité Pro-Paz Santa Mónica 2338 (COPACHI), junto a la presidenta de la Asociación Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, Rosario Carvajal, solicitaron al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) votar la declaración como Patrimonio Nacional del Sitio de Memoria Comité Pro-Paz de Santa Mónica.

“En representación de la Junta de Vecinos Barrio Yungay, como presidente de esta, nos parece muy importante el lograr la declaratoria de Monumento Histórico del Sitio de Memoria Casa Comité Pro Paz”, afirmó José Osorio, además ex Consejero del Consejo de Monumentos, a El Mostrador.

“Esta declaratoria constituye una reparación del Estado de Chile con los hechos ocurridos durante la dictadura, y en particular, la relevancia del rol que cumplió en los primeros días, posteriores al golpe militar, todos y todas aquellas personas que trabajaron en el Comité Pro Paz”, dijo.

“Además, el inmueble que alberga esta memoria y esta historia, tiene valores arquitectónicos notables del arquitecto Costabal, y es parte de la Zona Típica Barrio Yungay. Por tanto, tiene todos los méritos, valores y atributos para que este Sitio de Memoria sea declarado Monumento Histórico”.

Se trata de un inmueble ubicado en el barrio Yungay, que acogió desde el 11 de septiembre de 1973 al 31 de diciembre de 1975 al Comité Pro-Paz, entidad precursora de la Vicaría de la Solidaridad.

Santa Mónica otorgó asistencia social, defensa jurídica, atención mental y asesoría laboral a quienes fueron perseguidos por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). Este fue un espacio ecuménico de asistencia y defensa de encarcelados, torturados, desaparecidos, relegados, expulsados de las universidades y del país, y despedidos de sus trabajos.

Diseñado por el arquitecto Eduardo Costabal en 1930, esta “torre-casa-fortaleza” fue un lugar de acogida y acción colectiva para la defensa de la vida.

Apoyo de senadora

La iniciativa además tiene el apoyo de la senadora Fabiola Campillai. Hace ya un par de semanas, la legisladora envió una carta al Consejo de Monumentos Nacionales en apoyo a esta iniciativa de los vecinos del Barrio Yungay.

“Sin duda es indispensable resguardar los espacios históricos y de memoria para las comunidades. Aún más si se trata del Liceo de Aplicaciones y la Casa Comité Pro Paz, esta última donde se brindó tanto apoyo y resguardo a las familias perseguidas por la dictadura”, expresó.

“Creo que es un compromiso moral e histórico avanzar en el reconocimiento de estos espacios como monumentos históricos, especialmente en estos tiempos donde el negacionismo busca instalarse como un discurso válido. Espero que pronto las y los pobladores del Barrio Yungay puedan conseguir este sueño, tan justo y necesario para la memoria de nuestro país”, afirmó la legisladora.

Lugar de compromiso

“Fue un espacio donde se desarrolló y promovió la organización social de forma ecuménica, solidaria y humana. Es un inmueble que condensa una trayectoria de lucha y organización en torno a valores sociales, encarnada generacionalmente por las trabajadoras y trabajadores del Comité Pro-Paz”, según los impulsores de la iniciativa.

“Además fue un lugar de compromiso y encuentro intergeneracional con los derechos humanos, cuya memoria involucra y convoca no solo a las personas que lo habitaron, sino que invita a que futuras generaciones lo conozcan y visiten”.

Desde 2023, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de 1973 contra el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende, el nombre de la calle Santa Mónica (entre Cumming y General Bulnes) fue cambiado a Jaime Castillo Velasco, en memoria del destacado abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Destacar Santa Mónica 2338 como Patrimonio Nacional, en calidad de Monumento Histórico, significa también relevar la memoria de ese lugar con ese nombre, según la iniciativa.

Temor

“Lo que estamos solicitando al Consejo Monumento es que este sitio de memoria sea priorizado, ya que hasta el momento no están los listados de priorización, en un largo listado de solicitudes de declaratoria, especialmente en esta lista de sitios de memoria. Nos preocupa que en un eventual gobierno de derecha se paralicen casi todas las declaratorias, especialmente las de sitio de memoria”, afirmó la propia Carvajal.

En julio, Carvajal presentó el expediente técnico elaborado por la arquitecta Mireya Danilo, junto a profesionales y ex trabajadores que fueron parte en aquel momento del Comité Pro Paz.

Es “una derecha que en estos últimos meses, en el marco de las campañas, ha declarado su posición con respecto, por ejemplo, al golpe de Estado. Por lo tanto, no hay ninguna revisión crítica del rol que cumplieron, que juzgaron en esa época y, por lo tanto, no están comprometidos con una política de memoria tan necesaria, en un país que tampoco ha existido toda la justicia esperada. El reconocimiento legal por ley de monumento es también un gesto y una acción reparatoria, que es muy importante que sea parte de estas políticas también de justicia, que lamentablemente en Chile no ha sido del todo desarrollada y que está muy pendiente”, insistió.

En el año 2023, el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende, como concejalía en aquel momento de Santiago, Carvajal impulsó varias declaratorias de sitios de memoria, entre ellos el Comité Pro Paz, “que jugó un rol muy importante”.

Recordó que tras el golpe militar y liderado por la Iglesia Católica, junto a otras iglesias en aquel momento, en el Comité Pro Paz se organizaron rápidamente, desde octubre y todos esos meses durante 1973, para resguardar la vida y hacer contención y apoyar con médicos, abogados, psicólogos, asistentes sociales, todo un equipo de profesionales, para apoyar a las víctimas y a sus familias que estaban siendo perseguidas.

Y que jugó un rol muy importante porque salvaron vidas en aquel momento de fuerte persecución y fue la institución precedente a lo que después se constituyó como Vicaría de la Solidaridad.

Finalmente, tras consulta de El Mostrador, desde el CMN señalaron que no es posible dar fechas, pero que el tema está en estudios técnicos.

Función

La solicitud de Declaratoria como Patrimonio Nacional, en categoría de Monumento Nacional, de Santa Mónica 2338, fue realizada en agosto de 2023. Actualmente, los solicitantes, liderados por sus extrabajadoras y trabajadores, la directora del Centro del Patrimonio Cultural UC (CENPUC), Macarena Cortés, y el académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC (IEUT), Christian Matus, están gestionando la priorización del trámite.

“La piedra de tope ha sido la burocracia y la falta de respuestas por parte de la Subsecretaría del Patrimonio, encabezada por Carolina Pérez Dattari”, según los solicitantes.

Según un estudio realizado por el Municipio de Santiago en 2024, el inmueble es hoy propiedad de la Fundación de Beneficencia y Educacional Movimiento Familiar Cristiano.

Firmantes de la solicitud de declaratoria

1. Verónica Matus Madrid, abogada, extrabajadora del Comité Pro-Paz.

2. Victoria Baeza Fernández, trabajadora social, exmiembro del Comité Pro-Paz.

3. Jaime Esponda, abogado, extrabajador del Comité Pro-Paz.

4. Gloria Torres Ávila, abogada, extrabajadora del Comité Pro-Paz.

5. María Isabel Maturana Villagar, asistente social, extrabajadora del Comité Pro-Paz.

6. Isabel Undurraga Aránguiz, ingeniera civil, extrabajadora del Comité Pro-Paz.

7. Macarena Cortés, arquitecta, académica Escuela de Arquitectura UC, directora del Centro del Patrimonio Cultural UC.

8. Christian Paulo Matus Madrid, antropólogo, académico Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile.

9. Giovanni Vecchio, planificador urbano, académico Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile.

10. Leonel Pérez Bustamante, arquitecto, académico Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Universidad de Concepción.

11. Umberto Bonomo, arquitecto, académico Escuela de Arquitectura UC, director DESE UC.

12. Thaise Gambarra, arquitecta, subdirectora del Centro de Patrimonio Cultural UC.

13. Lorena Cisternas, periodista, Equipo Motor Santa Mónica, Centro de Patrimonio Cultural UC.

14. Cecilia Ramírez Venegas, doctora en Ciencias de la Educación, académica Facultad de Educación UC, encargada del Clúster de Patrimonio y Educación del Centro de Patrimonio Cultural UC.