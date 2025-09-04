Melipilla vivió la magia de “Océano” ante cinco mil personas

La Plaza de Armas de Melipilla se transformó el pasado sábado 23 de agosto en un escenario submarino lleno de color, luz y conciencia ecológica gracias a “Océano”, un espectacular pasacalle artístico organizado por Duoc UC a través de su programa A Puertas Abiertas.

Imponentes peces y mamíferos del Pacífico Sur, construidos con plástico reciclado, recorrieron las calles de la ciudad sorprendiendo a grandes y chicos con su belleza y recordando el valor transformador del reciclaje.

La puesta en escena también incluyó a un náufrago, autoproclamado rey de la “Plastierra”, quien finalmente renunció a su trono para llamar a la acción y motivar a la comunidad a proteger el ecosistema marino.

El evento reunió a cinco mil personas que disfrutaron de una experiencia única donde el arte, la educación y la sustentabilidad se unieron en un mismo espacio, logrando un viaje inolvidable al mundo submarino, lleno de fantasía y color, pero también de un mensaje poderoso: la urgencia de cuidar los mares.

Jessica Muñoz asistió a la actividad junto a su familia, y comentó que le pareció un tremendo acierto vivir una experiencia así en una comuna como Melipilla, “donde usualmente no tenemos este tipo de actividades”.

“Encuentro increíble que se realicen este tipo de iniciativas, que nos entreguen arte y cultura gratuita en una época como agosto, cuando generalmente todo ocurre en espacios cerrados, es algo muy valioso. Pudimos disfrutar con los niños y con nuestras familias en un lugar tan icónico como la Plaza de Armas”, expresó.

“Aportar a la comunidad con este tipo de actividades culturales, gratuitas y con sentido es parte de nuestra identidad y objetivo. Queremos que a través de Duoc UC A Puertas Abiertas miles de personas puedan acceder a instancias como estas, en familia y que disfruten de espectáculos de gran calidad”, comenta Valentina Silva, Subdirectora de Extensión de Duoc UC.

Con esta actividad, Duoc UC reafirmó su compromiso, acercando la cultura y el arte de manera gratuita y abierta para todos.