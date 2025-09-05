Premiación del 14° Festival Ojo de Pescado destacó a ganadores internacionales y jóvenes cineastas

El 14° Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojo de Pescado celebró este miércoles su ceremonia de clausura en el Centro de Extensión Duoc UC, Sede Valparaíso.

Reconociendo a las obras ganadoras en sus diferentes categorías y cerrando diez días de actividades culturales bajo el lema “Cine para vivir y convivir”, que, como bien mencionó el jurado Ernesto Cuadra es creer en nuestra infancia para lograr la humanidad.

Tras 10 días de cine, el certamen audiovisual reafirma su compromiso con la difusión cultural, la formación de audiencias y la promoción de los derechos culturales de la infancia y juventud. Ideas principales del festival que es financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Al mismo tiempo, consolida a Valparaíso como un escenario imprescindible del cine, donde la creación y la industria nacional e internacional se encuentran con peso y relevancia ineludibles. Se contó con la participación de siete directores de cine y la presencia, en los primeros días, de Michael Harbauer, representante del Film Festival Schlingel (Alemania). Durante la premiación se contó con la presencia del destacado ilustrador y cineasta Alfredo Soderguit (Uruguay) y con Daniel Leite (Brasil), coordinador de Comkids Interactivo.

Alejandra Fritis, directora artística del Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado, afirmó que “la clausura es un momento virtuoso donde se unen muchas voluntades, muchas energías y mucha gente que trabaja en lo mismo que nosotros por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y es una fiesta de los niños y las niñas, eso es lo más lindo. Es animada por los niños, son los niños y las niñas que son premiados, los niños y las niñas son los jurados y ellos participan espontáneamente porque ellos quieren hacerlo”

Apoyo a jóvenes cineastas

El festival cada año reafirma su compromiso con los jóvenes cineastas (niños, niñas y jóvenes realizadores), promoviendo su formación y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Escuela Plus y Fundación Norma y Leo Werthein, han trabajado durante años en conjunto con el Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado para apoyar la educación audiovisual de niños, niñas y adolescentes, fomentando espacios de creación y aprendizaje donde pueden desarrollar su talento y dar a conocer sus historias.

En esta edición, Canon Chile fue nuevamente Filmaker Partner, entregando premios especiales a jóvenes cineastas y fortaleciendo el vínculo entre la tecnología audiovisual de punta y el talento emergente. La iniciativa permitió reconocer la creatividad y el esfuerzo de los participantes, muchos de ellos provenientes de distintos países del mundo, consolidando al festival como un espacio global para la infancia y juventud cineasta.

En esta misma línea, el realizador uruguayo Alfredo Sordeguit, quien llegó hasta Chile para presentar su cortometraje Los Carpinchos y el largometraje Anina en el Teatro Municipal de Valparaíso en el contexto del festival, fue también quien se encargó de entregar premios a producciones de la categoría series de televisión.

“Estoy súper feliz de estar participando en Ojo de Pescado porque es un lugar que concentra talentos y experiencias e intereses de las personas”, indicó, además de resaltar la activa participación de jóvenes durante estas dos semanas de festival.

Mención especial

Onesima Lienqueo, defensora de la niñez mapuche e integrante de la obra Tañi Wenuy Antü que recibió mención especial de Chile en la categoría Jóvenes Cineastas, dijo:

“Jamás pensamos que nuestro corto, que es un espacio para generar conciencia y memoria sobre la dictadura y la violencia que aún se vive en el Wallmapu, recibiría una mención en el festival. Estamos súper felices y agradecidos de que este proyecto, hecho desde los ojos de niños y adolescentes, sea reconocido y valorado. Larga vida al Festival Ojo de Pescado”.

Ernesto Cuadra, docente de video y cine escolar, integrante del jurado evaluador de Jóvenes Cineastas, destacó:

“Cada obra retrataba la identidad de quienes la habían hecho y en cada una había un mensaje esperanzador. Estos jóvenes y niños cineastas nos abren un futuro de mucha esperanza y entusiasmo. La cantidad de niños y niñas estimulados para la creación del cine es realmente impresionante. El Festival Ojo de Pescado merece un reconocimiento a nivel ministerial y a nivel nacional, por lo que hacen. La cantidad de niños y niñas que están estimulados para la creación del cine, realmente es impresionante”.

Un cierre de película

La clausura también reconoció el trabajo de más de 100 jurados entre niños, niñas, jóvenes, docentes y especialistas, quienes evaluaron más de 80 producciones de todo el mundo. Asimismo, se presentaron cortometrajes creados en talleres escolares en Ventanas, Chincolco y Valparaíso, reafirmando el rol del festival como un espacio descentralizador.

Gaspar Tobar Alonso, maestro de ceremonia de la clausura y premiación, también es integrante del consejo consultivo pescadores de ideas y jurado de largometrajes del Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado 2025. También se refirió al encuentro:

“Fue un honor animar la clausura de la 14ª edición del Festival Ojo de Pescado junto a mi compañera Ashley. Vivimos una verdadera fiesta de cine y amistad, donde se sintió la empatía y el cariño del público. Agradezco al festival por acercar el cine a niños, niñas y jóvenes, hacerlos protagonistas de este espacio y recordarnos que sus voces sí importan”.

Finalmente, se destacó el compromiso del equipo de producción, programación, comunicación, mediación y de los voluntarios, cuyo trabajo permitió la realización de esta 14ª edición.

En este contexto, Felipe Gómez, profesional especialista de promoción de derechos humanos en la sede de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos, destacó:

“El festival Ojo de Pescado convoca, une y releva también la creación de niñas, niños y adolescentes es una muy buena idea , necesaria, que le hace bien a la región , al país, es grato ver a los niños y a las niñas disfrutar y pasarlo bien en esta instancia”.

El Festival Ojo de Pescado se proyecta ahora hacia 2026, año en que celebrará su 15° aniversario, destacándose como el principal encuentro en Chile dedicado al cine, la infancia y la juventud.

Ganadores por categoría

Series de Televisión

● Mención Especial (6 a 8 años): Chanchito Bacano (Colombia).

● Mejor Serie (6 a 8 años): Rainbow Hunters (Chile).

● Menciones Especiales (9 a 12 años): Hay algo detrás de ti (Colombia) y Tus poderes, tu mundo: La maravilla campesina (Colombia).

● Mejor Serie (9 a 12 años): ¡Atención! (Chile).

Cortometrajes Internacionales

● Menciones Especiales (6 a 10 años): Stupid Dog (Rusia) y Hoofs on Skates (Lituania).

● Mejor Cortometraje (6 a 10 años): Manos de Humo (México).

● Mención Especial (11 a 15 años): Summer of Dreams (Países Bajos).

● Mejor Cortometraje (11 a 15 años): Marahoro (Chile).

Contenidos Interactivos

● Mejor Libro Interactivo: Dos Hermanas (Chile).

● Menciones Especiales Podcast: Radio Bosque Valdiviano (Chile) y Yoytu Sexualidad (Cuba).

● Mejor Podcast: Radio Nahual (México).

● Menciones Especiales Videojuegos: Dulce Mate (Brasil), Aventura aumentada: la era de los dinosaurios (Chile) y Echon of a Cherub (Chile).

● Mejor Videojuego: Play Body Defense (Chile).

Largometrajes Internacionales

● Mención Especial: Accidentalmente escribí un libro (Hungría).

● Mención Especial: Valentina o la serenidad (México).

● Mejor Largometraje: La Suprema (Colombia).

Jóvenes Cineastas

● Premio Especial NTV Chile: El Niño Kangurang, la ballena y sus amigos; Cai Cai y Tren Tren en el museo; y Nacho.

● Premio Defensoría de la Niñez – Latinoamérica: Unidos por la vida y Ver más allá: las sombras del títere.

● Premio Defensoría de la Niñez – Chile: Nacho e Invisible a nuestros ojos.

● Menciones Especiales (Latinoamérica): Viltipoco y otras leyendas del norte (Argentina), El Pez Gato (México) y Rayuela (Argentina).

● Mejor Cortometraje Latinoamericano: El Niño Kangurang, la ballena y sus amigos (Colombia-Senegal).

● Menciones Especiales (Chile): Yo soy la Antártica, Tañi Wenuy Antü y Calles y Colores.

● Mejor Cortometraje Chileno: 22 de Mayo (Chile).

Premios Especiales

● Premio del Público Canon: Nacho (Chile).

● Premio del Público Canon Segunda Mejor Votación: Cai Cai y Treng Treng en el museo Chile).

● Premio Especial Canon: 22 de Mayo (Chile).