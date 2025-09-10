Tras varios meses de retraso, finalmente convocan el Premio Municipal de Literatura de Santiago

Tras varios meses de retraso, la Municipalidad de Santiago convocó este lunes a la edición N° 91 de los Premios Literarios de Santiago, que galardonan la producción literaria nacional y su diversidad de autores, autoras, temas y géneros.

Sin embargo, por temas financieros fueron eliminadas las categorías de Referencial, Géneros Periodísticos (Investigación Periodística), Literatura Infantil, Literatura Juvenil y Edición.

“Heredamos un municipio con un déficit financiero muy severo, y eso nos ha obligado a ajustar los gastos en todas las áreas, incluida la cultura. Tomamos la decisión responsable de mantener los Premios Municipales de Literatura, aunque en sus categorías históricas, porque sabemos lo que significan para Santiago y para el país. Estamos trabajando además en que estos certámenes se incorporen a la Ley de Donaciones Culturales para asegurar su continuidad en el tiempo con un financiamiento sólido y estable”, declaró el alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes.

El jefe comunal añadió que, “según lo planificado, el próximo año, una vez se vaya solucionando los problemas financieros, retomaremos las nueve categorías completas”,

El jurado estará compuesto por un presidente (el alcalde o un delegado), dos miembros por cada género designados por la Municipalidad y corporaciones culturales, y un secretario. La decisión del jurado será inapelable.

Desde el lunes 8 de septiembre y hasta el viernes 17 de octubre, está abierta la convocatoria, donde pueden participar obras publicadas durante el año 2024 en el Premio Municipal de Literatura de Santiago en las siguientes categorías: Novela, Cuento, Poesía, Ensayo y Dramaturgia.

Te podría interesar:

Los ganadores del Premio Municipal de Literatura de Santiago 2024 reflejan la vitalidad y pluralidad de la creación literaria chilena.

En novela, la escritora mapuche Daniela Catrileo obtuvo el galardón con Chilco, obra que reafirma su voz dentro de la narrativa contemporánea. En cuento, el reconocimiento fue para Rodrigo Fernández Cerda por Atarantado, una colección que explora lo cotidiano desde el vértigo y la ironía. La categoría de poesía distinguió a Camilo Noé Brodsky Bertoni con Piensa y repite, consolidándolo como una de las voces más singulares de la lírica actual. Finalmente, en ensayo, Manuel Guerrero fue premiado por Sociología de la masacre. La producción social de la violencia, un trabajo de aguda reflexión crítica sobre la memoria y la violencia en Chile.

Asimismo, hasta el viernes 17 de octubre estará abierta la recepción de obras para los Juegos Literarios Gabriela Mistral, concurso que premia obras inéditas en los géneros Novela, Cuento, Poesía y Guion.

Desde 1958, este galardón ha incentivado el desarrollo de nuevas carreras literarias, premiando obras de importantes autores y autoras contemporáneos como Paula Ilabaca, Alejandra Costamagna, Marcelo Leonart, Nona Fernández, María José Viera Gallo, Andrea Jeftanovic y Diego Zúñiga.

Los Premios Literarios de Santiago fueron creados por la Ilustre Municipalidad de Santiago con el objetivo de apoyar la creación literaria, tanto de escritores y escritoras consagrados como de autores y autoras emergentes.

A tener en cuenta:

Lunes 8 de septiembre: inicio de recepción de obras para el Premio Municipal de Literatura de Santiago y los Juegos Literarios Gabriela Mistral.

Viernes 17 de octubre: cierre recepción de obras del Premio Municipal de Literatura de Santiago y los Juegos Literarios Gabriela Mistral.

Este año, la recepción de obras para el Premio Municipal de Literatura de Santiago se llevará a cabo en la Biblioteca Municipal Nicomedes Guzmán, ubicada en Guardiamarina Ernesto Riquelme 226, metro Santa Ana.

Más información y consultas sobre la convocatoria en: premiosmunicipales@munistgo.cl