Cuando las mujeres toman el podio: el HUB de Directoras de Orquesta 2025 en el Municipal de Santiago

Nueve músicas se reunieron en el HUB de Directoras de Orquesta 2025 en el Teatro Municipal de Santiago.

Las nueve mujeres subieron al podio, después de cinco días de intenso trabajo, para dirigir a la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago.

Durante la semana, las directoras trabajaron en dos planos: la partitura y ellas mismas.

En el podio fueron guiadas por Alejandra Urrutia (Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago). Con Barbara Dragan (Orquesta Sinfónica Nacional de Chile) y Zoé Zeniodi (Orquesta Filarmónica del Teatro Colón) exploraron la vida real de una directora y la disciplina del estudio.

Con Pablo Aranda (FOJI y UC) se adentraron en la música contemporánea; y en el tránsito hacia un liderazgo auténtico contaron con Caroline Ward, coach internacional que ha trabajado con mujeres en más de 60 países.

Concierto final

El concierto final se abrió con “La Directora”, un monólogo escrito y dirigido por Paulina Urrutia e interpretado por Camila Hirane, que marcó el tono de la velada.

Desde allí, una a una, las nueve directoras activas tomaron la batuta, revelando su técnica y estilo propio.

“Lo más conmovedor fue ver a cada directora siendo plenamente ella misma — y entregándolo todo”, fue un comentario en el público.

El HUB —organizado por Fundación Vibra Clásica— busca abrir espacios y multiplicarlos, y volver natural la presencia femenina en la dirección orquestal.

La cuarta edición del programa fue posible gracias a la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago, la colaboración del Teatro Municipal de Santiago y los Amigos del Teatro, y el apoyo de la Fundación Huneeus Quesney, Mundo Telecomunicaciones, Fundación Ibañez Atkinson y Terral Hotel Vicuña.