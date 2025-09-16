Conmemoran centenario del escultor Sergio Castillo

Este año se conmemora el centenario del nacimiento de Sergio Castillo (1925-2010), uno de los escultores más influyentes del arte chileno y latinoamericano, reconocido con el Premio Nacional de Arte en 1997.

Para celebrar su legado, la Universidad de Talca inauguró la exposición “Sergio Castillo. Animales” en la Sala Pedro Olmos de su Centro de Extensión. La muestra, que estará abierta al público hasta el 5 de octubre, se sumerge en una faceta particular e íntima de su obra: sus creaciones zoomorfas.

Y es que la relación entre Sergio Castillo y la casa de estudios ha sido fundamental. Varias de sus obras monumentales forman parte del Parque de Esculturas de su Campus Lircay, un museo al aire libre único en Chile.

De hecho, fue con una de sus creaciones más emblemáticas, “Trueno” (1995) que se dio inicio a este valioso patrimonio artístico. Esta imponente escultura de hierro, de 10 metros de alto, se ha convertido en un símbolo de la identidad de la universidad y de la ciudad.

Museo de escultura

Para el rector de la Universidad de Talca, Carlos Torres Fuchslocher, “Sergio Castillo fue el impulsor, de alguna manera, del proyecto de constituir en la Universidad de Talca un Museo Nacional de la Escultura, que hoy día podemos sentirnos tan orgullosos de tener”.

“Para nosotros, como comunidad universitaria, vivir en un entorno dinámico en materia cultural también va enriqueciendo, por supuesto, nuestra vida y, por otro lado, nos proyecta, y creo que en ese sentido es indiscutible el prestigio que tiene la Universidad en materia de difusión y aporte al patrimonio cultural nacional; creo que hoy día es una de las grandes fortalezas”, explicó el rector Torres.

El Museo Nacional de la Escultura alberga un total de seis obras de Castillo, que conviven con piezas de otros Premios Nacionales como Lily Garafulic, Francisco Gazitúa y Federico Assler.

Trayectoria

Reconocido como un verdadero alquimista del metal, Sergio Castillo transformaba el hierro y el fuego en expresiones vibrantes de vida y movimiento. Aunque su trabajo se caracteriza por la monumentalidad y el dinamismo abstracto, sus esculturas de animales revelan una profunda conexión con la naturaleza y su capacidad para dar alma a materiales inertes.

En esta exposición, los visitantes pueden descubrir cómo el artista capturó la esencia de diversas criaturas, desde la imponente fuerza de un toro hasta la sutil gracia de un ave, forjando formas que parecen palpitar con energía propia.

La curadora de la muestra, presidenta de la Fundación Sergio Castillo y viuda del artista, Silvia Westermann Andrade, explicó que la exposición es un homenaje al mundo interior de un creador que trabajó incansablemente hasta el final de sus días.

“A Sergio le costó tanto ser escultor, dijo: ‘yo voy a hacer lo que yo quiero y si tengo ganas de ser un animal voy a ser un animal; si quiero hacer una escultura abstracta voy a hacer una escultura abstracta'”, explicó Westermann. “Tocó todos los ámbitos y en este centenario el trabajo fue unir de alguna manera todas estas áreas que él tocó”, agregó.

Por su parte, la directora de Extensión Cultural-Artística y de la Editorial de la Universidad, Marcela Albornoz Dachelet, anunció que la Universidad de Talca ha preparado otras actividades conmemorativas. Es así como, la exposición “Sergio Castillo. Animales” será presentada también en el Centro de Extensión y Escuela de Postgrado de la UTalca en Santiago, cuya inauguración está programada para el 16 de octubre a las 19:00 horas.

Explicó además que en esa ocasión se presentará el libro Sergio Castillo. Animales, publicado bajo el sello de la Editorial Universidad de Talca y financiando por el Ministerio de Educación a través del Aporte para Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN).

Visitas guiadas

“Sergio Castillo. Animales” se puede visitar de manera gratuita todos los días, de 09:00 a 17:00 horas en el Centro de Extensión de la UTalca (2 Norte 685).

Para quienes estén interesados en conocer más en profundidad la muestra, la Dirección de Extensión Cultural-Artística ofrecerá visitas mediadas, programada para el 26 de septiembre, de 13:00 a 13:45 horas, previa inscripción en los formularios disponibles en las cuentas de Instagram @extension_utalca y @nuga.utalca.