Panel Ciudadano: mayoría respalda reducir ministerios y ve con buenos ojos a los biministros

La encuesta Panel Ciudadano abordó la percepción ciudadana sobre una eventual reducción de ministerios y la figura de los biministros implementada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El sondeo, realizado entre el 24 de mayo y con una muestra de 1.019 casos, mostró que un 63% está de acuerdo con reducir el número de ministerios mediante la fusión de algunas carteras, mientras que un 18% está en desacuerdo.

Además, un 63% considera que en Chile se necesitan 20 o menos ministerios, frente al actual total de 24.

La percepción cambia según posición política. Entre quienes se identifican con la derecha, un 84% cree que se necesitan 20 o menos ministerios, cifra que baja a 43% en la izquierda.

Respecto de las motivaciones detrás de una eventual reforma, un 30% cree que el principal objetivo sería lograr un ahorro fiscal real, mientras que un 21% lo interpreta como improvisación frente a problemas políticos y un 20% como una forma de justificar recortes presupuestarios.

La encuesta también consultó sobre la figura de los biministros, mecanismo implementado por el Ejecutivo mientras no exista una reforma legal que permita reducir formalmente ministerios.

Ante la pregunta sobre si nombrar un mismo ministro para dos carteras es una buena o mala idea como solución transitoria, un 46% respondió que es una buena idea y un 30% la calificó como mala.

En el desglose político, un 78% de quienes se identifican con la derecha valoran positivamente la medida, mientras que en la izquierda el respaldo llega a 17%.

Sobre los actuales biministros del gabinete, Claudio Alvarado obtuvo un 47% de acuerdo, Louis de Grange un 46% y Daniel Mas un 44%.

Asimismo, un 39% considera que tener un mismo ministro a cargo de dos carteras es principalmente “una buena medida de eficiencia”, mientras que un 27% lo define como “una salida improvisada”.

Finalmente, un 57% cree que el Presidente Kast debería anunciar en la Cuenta Pública del 1 de junio un proyecto para fusionar ministerios, frente a un 30% que considera que no debería hacerlo.