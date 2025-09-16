Robert Redford: 8 películas que muestran su categoría como actor y director

El actor falleció este martes a los 89 años “en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba”, informó su publicista.

Pero, además de brillar con su aura en más de 50 películas, Redford fue un exitoso director.

De hecho, recibió dos premios Oscar a lo largo de su trayectoria: uno como mejor director en 1981 y otro honorario por su trayectoria en 2002.

En BBC News Mundo te presentamos una selección de lo mejor de Redford delante y detrás de la pantalla.

1. Butch Cassidy and the Sundance Kid(“Butch Cassidy”), 1969

Fue la película que lo llevó a la fama mundial y que dio inicio a una de las grandes duplas cinematográficas de Hollywood: la de Paul Newman y Robert Redford.

Lo increíble es que Redford estuvo a punto de no conseguir el papel, luego de que un ejecutivo dijera que era “otro rubio de Hollywood”: “Si tiras un palo por una ventana en Malibú, le darás a seis como él”.

Sin embargo, Newman, quien entonces ya era una estrella consolidada, insistió con contratar a Redford.