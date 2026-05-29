“Arquitectura del ruido”: escuchar la ciudad invisible de Punta Arenas

Los cables, postes y señales eléctricas que forman parte del paisaje cotidiano de Punta Arenas fueron el punto de partida para Arquitectura del ruido, el nuevo EP experimental del músico puntarenense Nicolás Gómez Ampuero. El proyecto transforma interferencias electromagnéticas y pulsos urbanos en composiciones sonoras registradas desde distintos sectores de la ciudad.

A través de una bobina artesanal utilizada como “oído electromagnético”, Gómez captó sonidos provenientes de antenas, postes, luminarias y cableados eléctricos, construyendo una lectura distinta del entorno urbano.

“Primero quise registrar y comparar estos sonidos para entender qué lectura me iban dando de Punta Arenas. Había lugares donde las señales eran más focalizadas y otros donde eran más intensas y expansivas”, comenta el músico.

El EP incluye piezas como “Fuentes invisibles”, “Campo urbano” y “Línea fantasma“, que exploran lo que el autor define como “dimensiones que no vemos” dentro de la ciudad. Más allá del ejercicio musical, el trabajo propone una reflexión sobre la presencia permanente de tecnologías e infraestructuras invisibles que atraviesan la vida cotidiana.

La propuesta dialoga también con una discusión urbana que lleva años presente en Punta Arenas: el retiro de cables en desuso y la denominada “chatarra aérea”, problemática que distintas autoridades locales han asociado a contaminación visual y deterioro del espacio público.

“Los cables generan visualmente una especie de trenza que también tiene relación con estas sonoridades. Cuando empecé a hacer estos registros me di cuenta de lugares muy sobrecargados frente a otros”, señala Gómez.

Disponible a través de Eolo Producciones, Arquitectura del ruido transforma el entramado eléctrico de Punta Arenas en una especie de paisaje sonoro invisible: una ciudad que, además de verse, también emite pulsos, interferencias y frecuencias que normalmente pasan desapercibidas.