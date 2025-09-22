Ramón Díaz Eterovic gana Premio Nacional de Literatura

El escritor Ramón Díaz Eterovic obtuvo este lunes el Premio Nacional de Literatura, según informó el Ministerio de las Culturas.

Nacido en Punta Arenas en 1956, la labor creativa de Díaz Eterovic abarca la poesía, el cuento y la novela. Esta última lo convirtió en el principal cultor del género policial en nuestro país, creando al paradigmático detective Heredia, en cuyas aventuras se mezcla el escepticismo y la intriga política, con una maestría pocas veces vista en la narrativa local, informó la entidad.

Te podría interesar:

Ramón Díaz Eterovic ha sido, además, uno de los principales interesados en difundir la narrativa chilena que encuentra sus orígenes en la década de 1980, y realizó la antología -junto a Diego Muñoz- de “Contando el cuento: antología joven narrativa chilena” y “Andar con cuentos: nueva narrativa chilena”.

Ha publicado 22 novelas en Chile y 33 en otros países; 12 libros de cuentos, 4 de poesía, 7 libros de narrativa infantil y juvenil; 2 libros de ensayos, 1 novela gráfica y 10 antologías de cuentos de las que es autor.

Ha sido publicado en 57 antologías dentro y fuera de Chile, y 3 audiolibros. Ha participado en 38 encuentros internacionales de escritores en países como Alemania, España, Croacia, México, Argentina, Estados Unidos, Bélgica y China, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio de las Culturas (@culturas_cl)

Acta del jurado

“El jurado coincide en reconocer la trayectoria de Ramón Díaz Eterovic como escritor que permea los géneros de novela, cuento, poesía, destacando en el género policial con la creación del detective Heredia, cuyas novelas han entrelazado con maestría la intriga, la memoria y la crítica social, con notoria riqueza en la estructura narrativa de sus obras, otorgando a la literatura nacional una perspectiva única y profundamente ligada a la experiencia chilena de las últimas décadas”. Con esas palabras la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, anunció este lunes el galardón.

La noticia fue dada a conocer desde el Palacio Pereira junto al jurado que sesionó previamente en el mismo recinto y al propio autor, quien fue citado al lugar para conocer el veredicto.

“Es muy emocionante recibir este premio que tiene tanta tradición e integrar una lista en la que están autores como Manuel Rojas y Carlos Droguett, por mencionar algunos”, dijo el escritor.

En la oportunidad, aprovechó de agradecer a quienes respaldaron su postulación, a su familia y a sus seguidoras y seguidoras de redes sociales, quienes manifestaron su apoyo cuando se enteraron de que estaba entre los postulados.

“De alguna manera hemos contribuido a instalar o reinstalar un género literario como el policial o la novela negra, que a partir de los años 80 ha ido cobrando una importancia tanto por la cantidad de escritores y escritoras que lo cultivan, como por los temas que aborda. Como han dicho algunos profesores universitarios y académicos: ha terminado siendo un género privilegiado para retratar la historia social de nuestro país desde la época de la dictadura hasta nuestros días”, agregó Díaz Eterovic.

“El autor ha desempeñado un papel fundamental en la difusión de la narrativa nacional, contribuyendo a dar visibilidad a nuevas generaciones de escritores y escritoras, fortaleciendo así el desarrollo y la continuidad de nuestras letras. Su obra ha abierto caminos más allá del género de la novela negra, aportando a la cultura nacional un registro propio que combina la reflexión ética y la mirada crítica sobre la realidad”, agrega el documento firmado por el jurado.

Se trata de la primera entrega consecutiva del galardón, luego de que en mayo de este año el Congreso despachara a ley el proyecto que retomó la entrega anual del Premio Nacional de Literatura, alternándolo entre narrativa y poesía.

El jurado del Premio Nacional de Literatura fue integrado también por Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile; Elvira Hernández, Premio Nacional de Literatura 2024; José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de Los Andes, en representación del Consejo de Rectores y Rectoras; María Eugenia Góngora, en representación de la Academia Chilena de la Lengua; Pía Barros y Pablo Simonetti, escritora y escritor designados por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (este último se conectó a la sesión vía telemática).

El acta de la sesión finalmente concluye que “en conjunto, su trayectoria literaria ha permitido consolidar un imaginario propio para la narrativa, dotándola de un carácter inconfundible al integrar las claves del género negro con las particularidades de nuestra historia y nuestra vida social. Esta contribución, que amplía y enriquece la identidad de nuestras letras, justifica de manera plena la entrega del Premio Nacional de Literatura a Ramón Díaz Eterovic”.

La escritora Pía Barros destacó “su generosidad, su escritura que es cuidada y donde también aparecen todos aquellos temas que siempre fueron complejos y difíciles de tratar en el momento oportuno, o sea, antes de tiempo y no después cuando ya era vox populi. Me parece que sus novelas, sus textos, sus cuentos que son entrañables, presentan personajes que son maravillosos y de los cuales todos y todas deberíamos sentirnos orgullosos. Y no solo estoy hablando de Heredia”.

El Premio Nacional es uno de los máximos reconocimiento que entrega el Estado de Chile -a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio- a la obra de artistas nacionales, quienes por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo del saber y de las artes, son acreedores de estos galardones.

El ganador recibirá un diploma, una suma que se reajusta anualmente desde 1993 (de acuerdo a variación IPC del año calendario anterior) y que este año es cercana a los 23 millones de pesos; y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 unidades tributarias mensuales (UTM).

Reacción editorial

Desde LOM Ediciones expresaron sus felicitaciones al ganador.

“Celebramos el empeño y la persistencia de Díaz Eterovic, quien ha forjado una trayectoria ejemplar: más de treinta libros publicados, una presencia sostenida en Chile y el extranjero, traducciones a diez idiomas y una recepción que trasciende generaciones y géneros, desde la novela policial hasta la literatura juvenil”, expresó LOM.

“Su obra, reconocida con numerosos premios dentro y fuera del país, ha sido objeto de estudio en universidades de distintas partes del mundo y ha contribuido de manera decisiva a ampliar los horizontes de la narrativa chilena contemporánea. A ello se suma su incesante labor como difusor y promotor de la literatura: antologador de narrativas chilenas, director de revistas y comentarista en medios nacionales, siempre con un compromiso firme con la creación y la circulación de la palabra escrita”, indicó la entidad en Instagram.

Agregó que el autor es una figura central de la novela negra en América Latina y creador del célebre detective privado Heredia, protagonista de más de una decena de novelas, adaptadas incluso a la televisión en la serie Heredia y asociados.

Su obra ha sido publicada en Chile, Argentina, España, Portugal, Grecia, Francia, Holanda, Alemania, Croacia e Italia, y ha recibido importantes reconocimientos como el Premio Anna Seghers de la Academia de Arte de Alemania (1987), el Premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura (1995) y el Premio Las Dos Orillas del Salón del Libro Iberoamericano de Gijón (2000), entre muchos otros.

Obra consistente

Para Mónica Barrientos,PhD en Hispanic Languages & Literature de la Universidad de Pittsburgh y académica de la U. Autónoma de Chile, el galardón “es un reconocimiento esperado a una de las voces más consistentes de la narrativa chilena”.

“Su obra destaca por ir más allá de los límites de la novela policial, transformándose en un espejo crítico de la sociedad chilena de las últimas cuatro décadas”, aseguró.

Para ella, el detective Heredia, protagonista de gran parte de su obra, no es un héroe clásico.

“A través de este personaje, Díaz Eterovic se convierte en un cronista de la ciudad de Santiago. Con la compañía de su gato Simenon, que actúa como su interlocutor silencioso, Heredia explora las fracturas sociales de Chile y utiliza el género policial para abordar temas cruciales como la corrupción e injusticia, enfrentando las heridas abiertas de la dictadura; la violencia institucional y la desigualdad y la memoria histórica ya que al mostrar sus crímenes resueltos no solo busca la verdad, sino que también conectan el pasado con el presente”.

En su novela más reciente, “La sombra de los olvidados” (2024), el autor “articula la trama en torno a las desapariciones forzadas, vinculando los crímenes de la dictadura con las nuevas formas de violencia y exclusión social del Chile actual”.

“En resumen, la obra de Díaz Eterovic es mucho más que novela negra. Es un género policial crítico que utiliza el misterio para reflexionar sobre la historia y las problemáticas sociales de Chile, dándole voz a quienes han sido silenciados y olvidados”, aseguró Barrientos.

La postulación de Eterovic fue apoyada por varios escritores. Puedes leer la carta de apoyo AQUÍ.