Facultad de Derecho de la U. de Chile dedica ciclo cultural a Raúl Ruiz

Entre el 21 y el 24 de octubre próximo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile realizará el ciclo “Cultura en Derecho: Raúl Ruiz vuelve a la Facultad”, una serie de actividades gratuitas que homenajearán al destacado cineasta y Premio Nacional, quien estudió Derecho en esa misma casa de estudios antes de dedicarse al cine.

El programa incluye la proyección del cortometraje La Maleta (1963) —la primera cinta de Ruiz—, una muestra de cortos de distintas épocas y mesas de conversación que abordarán las múltiples facetas del creador.

“Raúl guardaba un muy buen recuerdo de la facultad, eso lo puedo asegurar. Uno de sus profesores fue Ricardo Lagos, de quien decía era muy severo. Raúl desde muy joven escribía teatro y cuando entró a la Escuela de Derecho tuvo como compañero a José Román que era ya un gran conocedor de cine. Se hicieron amigos y tengo entendido que poco a poco José (Pepe) le fue reavivando su amor por el cine, que Raúl siempre tuvo desde niño,” cuenta su viuda, la directora de cine, Valeria Sarmiento.

Ruiz se mantuvo en Pío Nono entre 1959 y 1962, aunque nunca se tituló. Desde la vida universitaria se acercó al Teatro Nacional y a punto de partida de una carrera que lo convertiría en uno de los directores más prolíficos e innovadores del cine chileno e internacional.

Sobre estos años, los comienzos de la obra de Ruiz y su desarrollo, tratará el VII ciclo “Cultura en Derecho: Raúl Ruiz vuelve a la Facultad”.

Participarán: Pablo Ruiz-Tagle, Decano de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile; Bruno Cuneo, poeta y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, Director del Archivo Ruiz Sarmiento; Christian Aspée, director de cine; Yenny Cáceres, periodista y autora del libro “Los años chilenos de Raúl Ruiz”.

Cartelera

Las actividades están abiertas a la comunidad de manera gratuita.

21 de octubre. 12:30 horas: Inauguración. Mesa: “Ruiz como escritor y como cineasta”.

22 de octubre. 15:00 horas: Exhibición cortometraje “La Maleta”. Comentarios y presentación: Pablo Corro Penjean, jefe del programa Magíster en Estudios de Cine y Audiovisual. Instituto de Estética UC. Rubén Burgos Acuña, Director de Asuntos Estudiantiles Facultad de Derecho, U. de Chile.

21 al 24 de octubre. 10:00-17:00: Exhibición cortometrajes.

Dirección: Pío Nono N°1, Providencia.