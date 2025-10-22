Con homenaje a Jorge Peña Hen se desarrolló la tercera sesión del Ciclo de Conciertos Académicos

Con la presencia de Andrea Larraguibel, violinista y sobrina nieta del fallecido compositor y músico, Jorge Peña Hen, se realizó un concierto académico en la Sala de Exposiciones de la USerena.

El evento fue con motivo de un nuevo aniversario del asesinato del emblemático maestro, informó la casa de estudios.

Asimismo, se proyectaron cartas que Jorge Peña Hen compartió con sus familiares en vida, momentos que le otorgaron un carácter emotivo, reflexivo y significativo a esta pieza musical, en la que también participaron los académicos del Departamento de Música, Alejandro Meléndez, en el corno; y Julio Torres, en el piano.

Instancia de reflexión

Al respecto, el docente Alejandro Meléndez comentó que “fue una instancia de profunda reflexión y encuentro musical, que tuvo un particular homenaje al maestro Peña Hen, puesto que se cumplían 52 años desde su fallecimiento”.

Además de esta obra, titulada Fragmentos II y cuya autoría es del académico del Departamento de Música, Julio Torres, quien estuvo a cargo del piano en esta presentación, se expuso el “Trío Opus 40” que se refiere al Trío para Trompa en Mi bemol mayor, Op. 40 de Johannes Brahms, una obra para violín, corno y piano compuesta en 1865.

Sobre esta última pieza, se interpretaron los cuatro movimientos: Andante, Scherzo (Allegro), Adagio mesto y Allegro con brio.

Finalmente, Meléndez comentó que también pudo presentar extractos de su obra “Los Andes”, que expuso hace un par de semanas en un festival de música en espacios no convencionales en Cuenca, Ecuador.

En esta línea, el docente detalló que “Los Andes” “tiene un carácter programático y uso de tecnologías aplicadas al corno, donde también se utilizó el corno natural moderno, la gaita andina y flauta dulce”.

Esta tercera sesión del Ciclo de Conciertos Académicos de la USerena ha permitido poner en valor tres obras representativas de distintas épocas y estéticas, además de generar un vínculo con el profundo espacio emocional y legado de Jorge Peña Hen en esta región.

Asesinato y condenas

Peña Hen fue asesinado por una comitiva del Ejército de Chile, conocida como “La Caravana de la Muerte”, el 16 de octubre de 1973, junto a otros 14 detenidos. Por el caso fue desaforado el ex dictador Augusto Pinochet, aunque falleció antes de ser condenado.

En 2023, la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier– condenó por los hechos a Pedro Espinoza Bravo y Juan Chiminelli Fullerton a 15 años y un día de presidio, en calidad autores de los 15 homicidios calificados.

En tanto, Víctor Hugo Alegría Rodríguez, Jaime Ojeda Torrent y Emilio de la Mahotiere González deberán purgar 10 años y un día de presidio, como cómplices de los 15 delitos; y Juan Emilio Cheyre Espinoza, 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, también como cómplice.

Finalmente, Hernán Valdebenito Buggman, Guillermo Raby Arancibia y Luis Araos Flores fueron condenados a 5 años y un día de presidio como encubridores.